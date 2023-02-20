Не только Гарначо: «МЮ» готов продлить летом еще трех важных игроков
«Манчестер Юнайтед» «продвигается» в переговорах о новых контрактах с Давидом де Хеа, Люком Шоу и Диого Далотом, сообщает Athletic.
Источник добавляет, что клуб уже планирует бюджет на следующий сезон, поскольку «Юнайтед» должен оставаться в рамках правил финансового фэйр-плей.
Контракт Де Хеа истекает этим летом. Сделки Шоу и Далота ранее также истекали в 2023 году, но теперь они действуют до следующего года, поскольку «Юнайтед» еще в декабре продлил их на один год.
Далот как игрок ротации сойдёт, хотя может выстрелить в следующем сезоне думаю