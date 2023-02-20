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Не только Гарначо: «МЮ» готов продлить летом еще трех важных игроков

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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«Манчестер Юнайтед» «продвигается» в переговорах о новых контрактах с Давидом де Хеа, Люком Шоу и Диого Далотом, сообщает Athletic.

Источник добавляет, что клуб уже планирует бюджет на следующий сезон, поскольку «Юнайтед» должен оставаться в рамках правил финансового фэйр-плей.

 

Контракт Де Хеа истекает этим летом. Сделки Шоу и Далота ранее также истекали в 2023 году, но теперь они действуют до следующего года, поскольку «Юнайтед» еще в декабре продлил их на один год.

 

2 комментария

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Манул Манулов
Де Хеа и Шоу обязательно к продлению!
Далот как игрок ротации сойдёт, хотя может выстрелить в следующем сезоне думаю
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Руслан Чесебиев
Шоу тоже продлевать надо. С Далотом надо подумать, вроде как при Тен Хаге начал раскрываться, но всё же. Хотя у него такая маленькая личка что его легко могут любой другой клуб заманить более выгодным контрактом
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0
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