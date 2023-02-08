Самая грустная новость для фанов «МЮ» в связи с продажей клуба Катару: «Олд Траффорд» могут снести

«Манчестер Юнайтед» может снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион, если клуб в ближайшее время купят катарские инвесторы.

В прошлом году Глейзеры объявили, что рассматривают возможность продажи клуба, так как ищут внешние инвестиции после почти 20 лет правления. Эта перспектива, безусловно, волнует фанатов, которые много раз протестовали против них и даже сумели отменить игру в 2021 году.

Сэр Джим Рэтклифф, давний болельщик «Юнайтед», присутствовавший на финале Лиги чемпионов 1999 года хочет купить клуб.

В среду стало известно, что катарские инвесторы тоже заинтересованы в покупке клуба и могут даже заплатить 6 миллиардов фунтов стерлингов. Камнем преткновения может быть то, что Qatar Sports Investment владеет «Юнайтед» и «ПСЖ» и конкурирует друг с другом в одном и том же соревновании в Европе.

Если им удастся обойти это, то могут быть огромные инвестиции в «Юнайтед», который не выигрывал лигу почти 10 лет. Согласно Daily Mail, в это вливание денег будет вложено более 2 миллиардов фунтов стерлингов для «реконструкции «Олд Траффорд» или сноса культового стадиона и строительства нового ультрасовременного объекта».

Фанаты соперника часто высмеивали сторонников «Юнайтед» за их протесты против Глейзеров из-за суммы денег, потраченной на трансферы.

Тем не менее, часто игнорировалось, насколько плохи условия на «Олд Траффорд» и клубной тренировочной базе в Кэррингтоне. Неспособность улучшить стадион привела к тому, что их соперники обогнали их, особенно такие, как «Арсенал» и «Тоттенхэм», у которых есть более новые стадионы, и даже «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» получили недавние обновления.

Из-за железнодорожных путей за стадионом некоторые его части трудно расширить или улучшить. В ближайшем будущем в клубе могут произойти радикальные изменения, если катарцам удастся купить клуб у Глейзеров.