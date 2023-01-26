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Не больше, чем тренер. «Юнайтед» нарушил золотое правило времен Фергюсона

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Современность диктует новые правила.

21 апреля 2022 года «Юнайтед» официально назначил Эрика тен Хага главным тренером клуба. По слухам бывший босс «Аякса» получает в Англии 9 млн фунтов в год. Это почти в два с половиной раза меньше, чем у Гвардиолы в «Сити».

Решение предложить Тен Хагу такую зарплату значит, что некоторые игроки «Юнайтед» получают больше, чем их тренер. Получается, что по данным Capology, как минимум девять игроков клуба зарабатывают больше.

В прошлом сэр Алекс Фергюсон не раз высказывался о зарплатах в клубе. Он никогда не позволял игрокам думать, что они больше, чем футбольный клуб, поэтому следил за тем, чтобы никому не платили больше, чем ему самому.

В книге «Лидерство», изданной в 2015 году, сэр Алекс писал: «Я сказал им, что считаю несправедливым, что Руни должен зарабатывать вдвое больше, чем я. Джоэл Глейзер ответил мне: «Я полностью согласен, но что нам делать?» Все было просто. Мы договорились, что ни одному игроку не должны платить больше, чем мне».

С тех пор поменялось очень многое. В нынешние времена практически каждый игрок стартового состава клуба зарабатывает больше, чем тренер, находящийся на бровке. Однако именно тренер несет ответственность за результаты команды.

Вполне вероятно, что данное «правило Фергюсона» нарушалось при Дэвиде Мойесе, Жозе Моуринью, Луи ван Гале, а тем более Оле-Гуннаре Сульшере. Правда, не в таких масштабах.

5 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Philip J Fry
"Это больше чем вдвое меньше, чем у Гвардиолы в «Сити»." это что за чудо написание?
Первоисточник явного группа ".Опа Новый Год: "Питер, больше чем в два раза, меньше чем Москва", а также "Надо выйти и куда-нибудь зайти")
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Адилжан Иманкулов
Потому что это в ДВОЕ больше так и должно быть
0
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myswordishatred
Ответ Philip J Fry
"Это больше чем вдвое меньше, чем у Гвардиолы в «Сити»." это что за чудо написание?
Явно видно наличие отсутствия принципа Фергюсона.
+15
0
+15
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orange4history
Ответ Philip J Fry
"Это больше чем вдвое меньше, чем у Гвардиолы в «Сити»." это что за чудо написание?
Да, тоже быстро, но неторопливо врезалось в глаза)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Philip J Fry
"Это больше чем вдвое меньше, чем у Гвардиолы в «Сити»."
это что за чудо написание?
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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