Не больше, чем тренер. «Юнайтед» нарушил золотое правило времен Фергюсона

Современность диктует новые правила.

21 апреля 2022 года «Юнайтед» официально назначил Эрика тен Хага главным тренером клуба. По слухам бывший босс «Аякса» получает в Англии 9 млн фунтов в год. Это почти в два с половиной раза меньше, чем у Гвардиолы в «Сити».

Решение предложить Тен Хагу такую зарплату значит, что некоторые игроки «Юнайтед» получают больше, чем их тренер. Получается, что по данным Capology, как минимум девять игроков клуба зарабатывают больше.

В прошлом сэр Алекс Фергюсон не раз высказывался о зарплатах в клубе. Он никогда не позволял игрокам думать, что они больше, чем футбольный клуб, поэтому следил за тем, чтобы никому не платили больше, чем ему самому.

В книге «Лидерство», изданной в 2015 году, сэр Алекс писал: «Я сказал им, что считаю несправедливым, что Руни должен зарабатывать вдвое больше, чем я. Джоэл Глейзер ответил мне: «Я полностью согласен, но что нам делать?» Все было просто. Мы договорились, что ни одному игроку не должны платить больше, чем мне».

С тех пор поменялось очень многое. В нынешние времена практически каждый игрок стартового состава клуба зарабатывает больше, чем тренер, находящийся на бровке. Однако именно тренер несет ответственность за результаты команды.

Вполне вероятно, что данное «правило Фергюсона» нарушалось при Дэвиде Мойесе, Жозе Моуринью, Луи ван Гале, а тем более Оле-Гуннаре Сульшере. Правда, не в таких масштабах.