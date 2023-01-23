«Дело не в нем, а во всей команде»: фанаты «МЮ» считают, что Тен Хаг не использует сильные стороны Вегорста

Ваут Вегорст пока сыграл за «Манчестер Юнайтед» всего два матча, в которых не сумел записать на свой счет гол или ассист.

Поклонники «красных дьяволов» считают, что Тен Хаг и игроки «МЮ» не используют главный скилл нападающего – его игру при навесах.

Своим мнением фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Он был бы полезен, если бы мы навешивали и использовали его сильные стороны. Но мы никогда этого не сделаем! Рэшфорд проникает в штрафную сам, Антони вообще ничего не делает. И все же я считаю, что иногда менять игровой стиль, подстраиваться под сильные стороны Ваута, необходимо».

💭 «А сколько приличных кроссов за эти два матча получил Вегорст? Дело не в Вауте, дело в нашей команде, давайте не будем так суровы к новичку».

💭«Он всегда пашет на команду, полностью ей отдается. Чего еще вы от него хотите? Тен Хаг совершенно не подстраивается под Вегорста. А какой тогда вообще смысл подписывать высоченного нападающего, если мы не используем его главные скиллы?»

💭 «Претензии к Вауту меня откровенно раздражают. Прошло всего два матча! А команда будто игнорирует его существование на поле. Тен Хаг мог поменять установку хотя бы на второй тайм одного из матчей. Вегорсту нужны навесы, тогда он будет забивать очень много».

💭 «Только не говорите, что Вегорст был плох в первых двух матчах. Он прессинговал, отрабатывал в полузащите, стягивал на себя соперников. Вот, например, Мактомини действительно был ужасен. Вегорст не сможет забить, если партнеры ему не помогут. Хватит его критиковать, повода ведь нет».

Согласны с фанатами? Как вам игра Вегорста в первых матчах за «МЮ»?