United Tweets
Блог

«Дело не в нем, а во всей команде»: фанаты «МЮ» считают, что Тен Хаг не использует сильные стороны Вегорста

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Ваут Вегорст пока сыграл за «Манчестер Юнайтед» всего два матча, в которых не сумел записать на свой счет гол или ассист.

Поклонники «красных дьяволов» считают, что Тен Хаг и игроки «МЮ» не используют главный скилл нападающего – его игру при навесах.

Своим мнением фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Он был бы полезен, если бы мы навешивали и использовали его сильные стороны. Но мы никогда этого не сделаем! Рэшфорд проникает в штрафную сам, Антони вообще ничего не делает. И все же я считаю, что иногда менять игровой стиль, подстраиваться под сильные стороны Ваута, необходимо».

What do Manchester United see in Wout Weghorst? On this showing, it's not yet clear

💭 «А сколько приличных кроссов за эти два матча получил Вегорст? Дело не в Вауте, дело в нашей команде, давайте не будем так суровы к новичку».

💭«Он всегда пашет на команду, полностью ей отдается. Чего еще вы от него хотите? Тен Хаг совершенно не подстраивается под Вегорста. А какой тогда вообще смысл подписывать высоченного нападающего, если мы не используем его главные скиллы?»

💭 «Претензии к Вауту меня откровенно раздражают. Прошло всего два матча! А команда будто игнорирует его существование на поле. Тен Хаг мог поменять установку хотя бы на второй тайм одного из матчей. Вегорсту нужны навесы, тогда он будет забивать очень много».    

💭 «Только не говорите, что Вегорст был плох в первых двух матчах. Он прессинговал, отрабатывал в полузащите, стягивал на себя соперников. Вот, например, Мактомини действительно был ужасен. Вегорст не сможет забить, если партнеры ему не помогут. Хватит его критиковать, повода ведь нет».

Согласны с фанатами? Как вам игра Вегорста в первых матчах за «МЮ»?  

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gani
Ответ sLp
Пока что Вегорст радует своей отработкой в защите, с Арсеналом носился все 90 минут. По атаке не понятно,т.к. по факту у него не было моментов, только в игре с Пэлэс пробил головой(неплохо), больше не помню.В любом случае с хрустальным Марсьалем, Вегорст нам нужен.
Причем говорят, что игра головой это его слабая сторона. Так что еще не факт что кроссы приведут к голам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurchik07
Там использовать нечего.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sLp
Пока что Вегорст радует своей отработкой в защите, с Арсеналом носился все 90 минут. По атаке не понятно,т.к. по факту у него не было моментов, только в игре с Пэлэс пробил головой(неплохо), больше не помню.В любом случае с хрустальным Марсьалем, Вегорст нам нужен.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дженнифер Коннелли
Ничего особенного. Просто надо признать спад у других топовых команд. Если бы были на пике все топ-6 мы бы уверено занимали 6-7 место, что в принципе привычно для мю!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Драган
Ответ Григорий Шишин
А просто и нет никаких новостей. Суд перенесён и состоится в 23м году. А пока что этот недомачо нарушает предписания полиции, звонит, предлагает свидания потерпевшей, чем усугубляет своё положение для приговора. Думаю нам о нём, а ему о своей карьере стоит позабыть
Это все понятно, но он снова подписался на Харриет Робсон специально зашёл посмотрел в инсте , хотя пару месяцев назад она от него отписалась. Менди оправдали в 8 случаях , надеюсь у него тоже выйдет и будет уроком на всю жизнь, у него огромный шанс стать топ топ игроком на позиции которой нам не хватает .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaviknat
Тот случай, когда диванные ыксперты понимают в футболе лучше тренеров АПЛ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Шишин
Ответ Алексей Драган
А что там по Гринвуду есть инфа ? В интернете она очень устаревшая. Админ сделай статью насчёт Мейсона и его похождений , совсем никаких новостей.
А просто и нет никаких новостей. Суд перенесён и состоится в 23м году. А пока что этот недомачо нарушает предписания полиции, звонит, предлагает свидания потерпевшей, чем усугубляет своё положение для приговора. Думаю нам о нём, а ему о своей карьере стоит позабыть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Карпасов
Ответ Алексей Драган
А что там по Гринвуду есть инфа ? В интернете она очень устаревшая. Админ сделай статью насчёт Мейсона и его похождений , совсем никаких новостей.
А ничего и нет по новостям, там суд в конце года снова). До этого никто его не вернет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Драган
А что там по Гринвуду есть инфа ? В интернете она очень устаревшая. Админ сделай статью насчёт Мейсона и его похождений , совсем никаких новостей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Из нынешних фланговых игроков разве что Шоу может сделать качественный кросс, так что в этом плане Вауту будет тяжело)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий