Фабрицио Романо обновил информацию по Вегорсту в «МЮ»: большое желание игрока может ускорить переговоры

По словам Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не собирается отказываться от погони за Ваутом Вегорстом в январе этого года.

Поделившись своим последним обновлением, Романо написал в Твиттере: «Юнайтед запланировал новый раунд переговоров по сделке с Вегорстом.

«Бешикташ» настаивает, что они должны договориться о компенсации, поскольку ищут замену.

«Все стороны уверены, что позиции клубов сблизились, но все еще ждут, когда это будет сделано».

Сам Вегорст полон решимости присоединиться к "красным дьяволам", и его желание перейти на "Олд Траффорд", безусловно, подтолкнуло переговоры.