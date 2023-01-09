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Фабрицио Романо обновил информацию по Вегорсту в «МЮ»: большое желание игрока может ускорить переговоры

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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По словам Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не собирается отказываться от погони за Ваутом Вегорстом в январе этого года.

Поделившись своим последним обновлением, Романо написал в Твиттере: «Юнайтед запланировал новый раунд переговоров по сделке с Вегорстом.

«Бешикташ» настаивает, что они должны договориться о компенсации, поскольку ищут замену.

«Все стороны уверены, что позиции клубов сблизились, но все еще ждут, когда это будет сделано».

Сам Вегорст полон решимости присоединиться к "красным дьяволам", и его желание перейти на "Олд Траффорд", безусловно, подтолкнуло переговоры.

Вегорст ради перехода в «МЮ» готов выплатить компенсацию «Бешикташу» из личных средств.

Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что турецкий клуб требует компенсацию за досрочное прекращение аренды Вегорста.

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