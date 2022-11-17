«Нужно сделать его жизнь жалкой». Бывший игрок «МанСити» советует «МЮ» заставить Роналду «гнить» в клубе

Бывший игрок «МанСити» Дэнни Миллз посоветовал «Манчестер Юнайтед» наказать Криштиану Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что Криштиану заявил о том, что не уважает тренера команды Эрика тен Хага, а также раскритиковал владельцев клуба и своих товарищей по команде.

«Я не думаю, что он еще сыграет за «МЮ». Хотя на месте клуба у меня возникло бы искушение испортить ему жизнь - просто оставить его гнить. Я бы сделал все, чтобы оштрафовать его как можно существеннее, учитывая, что контракт Премьер-лиги состоит из 70 с лишним страниц», - говорил Миллз в интервью talkSport.

«Игрок не может опорочить клуб и проявить такое неуважение, в контракте есть миллион различных пунктов, в которых говорится, что вы должны делать то, что вам велят и играть».

«Я бы заставил его все свободное время проводить в «МЮ». Он все еще в футбольном клубе, его нельзя отпускать, чтобы он шел и забивал голы, где хочет».

«Роналду может поднять свою статистику, она у него всегда была лучшей в мире – никто не спорит. Но это ему и нужно – играть. Так что надо запретить ему делать это. Если хотите его наказать, то не дайте уйти, удержите его и сделайте его жизнь жалкой».

Интервью Криштиану действительно получилось громким, и, похоже, задело далеко не только представителей «МЮ».