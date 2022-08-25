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Кевин Трапп решил остаться в «Айнтрахте»: «Я получил предложение от лучшего клуба мира - «Манчестер Юнайтед»

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Не захотел ехать в Англию сидеть на лавке.

Инсайдер Фабрицио Романо передает слова Траппа: «Я получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед» — лучшего клуба мира.

Вчера я сообщил ответственным лицам обоих клубов, что решил остаться в «Айнтрахте» во Франкфурте».

33-летний игрок был одной из вратарских целей, выбранных Эриком тен Хагом и его помощниками, но у Траппа оказались другие планы.

По данным The Telegraph, «Айнтрахт» запросил за голкипера сборной Германии 25 млн евро.

«Айнтрахт» впервые в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов, что могло повлиять на его решение остаться. «Юнайтед», с другой стороны, будет играть в этом сезоне только в Лиге Европы, которая явно не привлекает некоторых игроков.

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