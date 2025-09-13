В Турцию мог перебраться еще один игрок «МЮ» – сделка сорвалась в последний момент

Едва Андре Онана успел перебраться в Турцию, как туда же собрался еще один игрок «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы отпустили минувшим летом 12 футболистов, но последний мог быть аж 12 сентября.

Воспитанник академии «МЮ» Сэм Мэзер был близок к трансферу в «Кайсериспор». Но клуб в последний момент передумал.

Manchester Evening News пишет, что «Юнайтед» отменил сделку в последний день трансферного окна в Турции (12 сентября). К тому моменту клубы уже договорились о сумме сделки, а игрок – об условиях личного контракта.

21-летний Мэзер до сих пор не дебютировал за первую команду. Ожидается, что он получит шанс в этом сезоне, параллельно выступая в молодежной команде. Вариант с Турцией все еще возможен, но уже в январе.