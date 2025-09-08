📸🎥 В Нигерии нашли двойника Онана. Он вратарь и мечтает играть за «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» отдает Андре Онана на годичную аренду в «Трабзонспор», Фабрицио Романо уже дал фирменное here we go по сделке. По данным Бена Джейкобса, благодаря бонусам в Турции голкипер заработает больше, чем в Англии.

Но расслабляться поклонника «красных дьяволов» рано: в Нигерии обнаружен двойник Онана. Знакомьтесь, Адебайо Аделейе – второй голкипер сборной Нигерии и новичок греческого «Волоса», куда он перебрался летом на правах свободного агента из «Эносиса».

Статистика Адебайо за киприотов в минувшем сезоне: за 23 матча чемпионата пропустил 35 голов, в шести играх ворота остались «сухими».

Аделейе стал знаменитым не из-за результатов на поле: он очень похож на Андре Онана.

Обычно его публикации в X набирают около 500 лайков, редко больше. Теперь, когда в Адебайо узнали двойника Онана, его посты собирают не меньше 10 тысяч лайков, а какие-то и все 20 тысяч. Звезда!

Комментарии предсказуемы:

💭 «Ты слишком похож на Онана».

💭 «Все, что я вижу, это»:

💭 «Не стану тебя осуждать… но я знаю, кто ты такой».

💭 «Нигерийский Онана».

💭 «Я знаю, что в вас [с Андре] течет одна кровь, просто не могу это доказать».

Дальше – больше. Аделейе болеет за «Манчестер Юнайтед» и не отказался бы однажды присоединиться к «красным дьяволам».

Кроме шуток, Адебайо хочет, чтобы его узнавали под собственным именем, а не через сравнения с Онана:

«Мое имя – Адебайо Аделейе. К сожалению, некоторые ошибочно называют меня Андре Онана – известным вратарем из Камеруна. Прошу общественность воздержаться от таких сравнений, ведь мы два разных человека, разных национальностей и с разными карьерами».

Мы тебя услышали, Адебайо .