«Это была моя последняя игра». Форлан рассказал, почему Фергюсон «вышвырнул» его из «МЮ» 👀
Помните Диего Форлана в «Манчестер Юнайтед»?
Если нет, то не переживайте. Вот вам лучше история об уругвайце в «МЮ».
В начале нулевых клубом уверенно руководил Алекс Фергюсон и южноамериканцы в команде были не редкостью. Форлан приехал в команду из «Индепендьенте» в 2002-м. Успешным трансфер назвать не получится: 17 голов в 98 матчах. В августе 2004-го уругваец покинул команду.
Последняя игра Диего за «МЮ» закончилась поражением от «Челси», который только что назначил Жозе Моуринью главным тренером.
Форлан вышел на замену во втором тайме, когда «МЮ» уступал 0:1. И вот, в чем сюр:
«Фергюсон хотел, чтобы я играл с длинными шипами, которые хорошо подходят для мокрых полей. Но мне было комфортнее с короткими.
Я согласился с ним, но не заменил бутсы. И против «Челси» я поскользнулся перед воротами, упустив голевой момент. После матча я побежал в раздевалку, чтобы переодеться, но Фергюсон поймал меня. Он схватил бутсы и бросил их.
Это была моя последняя игра за «Юнайтед».
И как все потом закрутилось…