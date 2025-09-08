«Это была моя последняя игра». Форлан рассказал, почему Фергюсон «вышвырнул» его из «МЮ» 👀

Помните Диего Форлана в «Манчестер Юнайтед»?

Если нет, то не переживайте. Вот вам лучше история об уругвайце в «МЮ».

В начале нулевых клубом уверенно руководил Алекс Фергюсон и южноамериканцы в команде были не редкостью. Форлан приехал в команду из «Индепендьенте» в 2002-м. Успешным трансфер назвать не получится: 17 голов в 98 матчах. В августе 2004-го уругваец покинул команду.

Последняя игра Диего за «МЮ» закончилась поражением от «Челси», который только что назначил Жозе Моуринью главным тренером.

Форлан вышел на замену во втором тайме, когда «МЮ» уступал 0:1. И вот, в чем сюр:

«Фергюсон хотел, чтобы я играл с длинными шипами, которые хорошо подходят для мокрых полей. Но мне было комфортнее с короткими.

Я согласился с ним, но не заменил бутсы. И против «Челси» я поскользнулся перед воротами, упустив голевой момент. После матча я побежал в раздевалку, чтобы переодеться, но Фергюсон поймал меня. Он схватил бутсы и бросил их.

Это была моя последняя игра за «Юнайтед».

И как все потом закрутилось…