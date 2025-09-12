😩 «Давление здесь бывает слишком сильным». Аморим высказался об уходе Онана из «МЮ»
Рубен Аморим прокомментировал отъезд Андре Онана в «Трабзонспор»:
«Мы видели, что у Андре был очень и очень хорош в «Интере». У него есть качество. Но в нашем клубе бывает сложнее. Можно обладать колоссальным опытом, но здесь давление бывает слишком сильным.
Думаю, мы поняли, что нуждаемся в изменениях. Иногда трудно понять, почему. Дело в нюансах.
Андре часто не везло. Это было тяжело для всех.
Желаю Онана всего наилучшего. Он очень хорошо работал, старался помогать другим игрокам. Иногда у вас могут быть все качества в мире, но нужно изменить что-то вокруг, чтобы вернуться на свой уровень.
Это чувствовали не только мы, но и Андре».
