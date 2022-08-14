«0 передач в 20 играх»: фанаты «МЮ» критикуют Далота и хотят, чтобы играл Уан-Биссака

Далот также является предпочтительным выбором Эрика тен Хага на эту роль.

Тем не менее, фанаты теперь сомневаются в Далоте, учитывая его 0 ассистов в 20 матчах. Вот некоторые реакции:

"Нет такого аспекта футбола, в котором бы Диого Далот был хорош. Собачье дерьмо".

"Несмотря на все недостатки Аарона Уан-Биссаки, он фантастический защитник, которого трудно обыграть, он хорош в защите, но бесполезен в атаке. Он в 10 раз лучше, чем Далот, у которого отсутствуют защитные способности и он не так хорош в атаке".

"Ничего против Далота, но на данном этапе вы должны подумать о том, чтобы дать минуты Уан-Биссаке".

"Они сказали, что АВБ не может продвигать мяч вперед, у Далота 0 передач в 20 матчах".