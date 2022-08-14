«0 передач в 20 играх»: фанаты «МЮ» критикуют Далота и хотят, чтобы играл Уан-Биссака

Диого Далот заменил Аарона Ван-Биссаку в качестве основного правого защитника «Манчестер Юнайтед» после того, как регулярно играл под руководством Ральфа Рангника.
Далот также является предпочтительным выбором Эрика тен Хага на эту роль.
Тем не менее, фанаты теперь сомневаются в Далоте, учитывая его 0 ассистов в 20 матчах. Вот некоторые реакции:
"Нет такого аспекта футбола, в котором бы Диого Далот был хорош. Собачье дерьмо".
"Несмотря на все недостатки Аарона Уан-Биссаки, он фантастический защитник, которого трудно обыграть, он хорош в защите, но бесполезен в атаке. Он в 10 раз лучше, чем Далот, у которого отсутствуют защитные способности и он не так хорош в атаке".
"Ничего против Далота, но на данном этапе вы должны подумать о том, чтобы дать минуты Уан-Биссаке".
"Они сказали, что АВБ не может продвигать мяч вперед, у Далота 0 передач в 20 матчах".
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