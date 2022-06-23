Нкунку подписал новый контракт с «Лейпцигом», чтобы перейти в «МЮ». Объясняем, как это работает

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года.

Француз присоединился к «Лейпцигу» в 2019 году, перейдя из «ПСЖ». За 134 матча в составе немецкого клуба Нкунку поучаствовал в 93 голах команды. Несмотря, на многолетний контракт, вряд ли хавбек пробудет в Германии больше одного сезона – продление контракта напрямую связано с будущим трансфером Кристофера.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, между «МЮ» и представителями футболиста налажен хороший контакт, манкунианцы уже обращались в немецкий клуб с запросом о трансфере, но не сошлись по стоимости перехода. Руководство «Юнайтед» высоко оценивает способности Нкунку, его приобретение рекомендовано консультантом Ральфом Рангником.

После же подписания нового соглашения дорога в «МЮ» открыта – все дело в том, что в контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но опция будет действовать с лета 2023 года. По нынешним временам 60 миллионов за такого футболиста – вполне приемлемые деньги.

В прошлом сезоне Нкунку побил рекорд Тимо Вернера, напрямую поучаствовав в 54 голах команды. Француз стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в минувшем сезоне и был признан лучшим игроком Бундеслиги. В марте 2022 года Кристофер дебютировал в составе сборной Франции.