Ямаль назвал себя самым стильным игроком в «Барселоне»: «Я вдохновляюсь художниками, музыкантами, актерами. Предпочитаю более повседневные и уличные образы»

Ламин Ямаль назвал себя самым стильным игроком в «Барселоне».

«Мне нравится черпать вдохновение у художников, музыкантов, актеров. Конечно, церемония «Золотого мяча» – это вечер элегантности, но я всегда стараюсь привнести что-то свое. Иногда у меня возникают разногласия со стилистами, но в конце концов мне удается настоять на своем. 

Я никогда не был поклонником галстуков, хотя во время недавней фотосессии мне показалось, что они мне очень идут. В целом, я предпочитаю более повседневные и уличные образы, но это зависит от контекста. Сегодня на мне галстук-бабочка, очень элегантный, и мне это нравится. Я бы никогда не надел то, в чем не чувствую себя комфортно.

Самый стильный, самый крутой [в команде] – это я (улыбается). В моем чемодане всегда есть наушники, бальзам для губ, удобная одежда для путешествий и духи. С этими четырьмя вещами я готов отправиться куда угодно», – сказал вингер «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ
