Стало известно, кто из игроков «МЮ» не впечатлил Эрика тен Хага в матче «Кристал Пэлас»

Эрик тен Хаг присутствовал на трибунах «Селхерст Парк», когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в финальном матче сезона 2021/22.

По данным The Athletic, Тен Хаг был совершенно не впечатлен Алексом Теллесом. Голландец много качал головой и выглядел явно обеспокоенным всякий раз, когда Теллес был на мяче.

Как сообщается, Аарон Ван-Биссака не входит в планы Тен Хага на следующий сезон. Он может быть продан этим летом, если клуб получит выгодное предложение. Теллес может последовать за Ван-Биссакой, если Эрик не очень высоко его ценит. Бразильский защитник провел 21 матч в Премьер-лиге, отдав четыре голевые передачи.