Валиевой можно в личный турнир, серебро у Синициной/Кацалапова! Бьемся в керлинге с непобедимыми. День Пекина-2022 – Live

Все детали сложного понедельника из Пекина-2022.
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Главное в понедельник на Олимпиаде
🥈 Виктория Синицина и Никита Кацалапов – серебряные призеры Олимпиады! Показали лучшие баллы сезона в произвольном танце, но этого не хватило, чтобы обойти французский дуэт Пападакис/Сизерон – они тоже выступили шикарно. Наши Александра Степанова и Иван Букин на 6-м месте, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – на 14-м
⚡️ Камила Валиева выступит в личном турнире! CAS принял решение в пользу нашей фигуристки: признали, что РУСАДА верно сняло ее отстранение, а МОК, ISU и ВАДА указали, что Валиеву не уведомили о случившемся заранее и не предоставили ей возможности отстоять свои права
• В женской акробатике только Есения Пантюхова квалифицировалась в финал, она в топ-12 – поболеем за полеты и приземления в 14:00 на Матч Арене
• Прыгуны с трамплина попробуют удивить еще: теперь в чисто мужском составе. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров выйдут прыгать как команда в 14:00. Полетят за страну на Матч Стране
• В бобслее вечером в желоб влетят мужчины – парами. Там пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андриянов, их разгоны – с 15:05 и 16:40, снова на Арене
• Керлингистки проиграли пятый матч из пяти: теперь – 5:11 от Канады, и это провал. В 15:00 им выходить против Дании. Мужчины достойно, но проиграли лидеру турнира – Швеции (5:7). Все игры – на Матч Игре
А еще мы очень рассчитываем на приятные новости из CAS про Камилу Валиеву. И надеемся, что они не затмят всю спортивную программу дня – и не укоротят короткую программу в женском одиночном на следующий день
⚡️ Валиева выступит в личном турнире Олимпиады!
Апелляции МОК, ВАДА и ISU отклонены
Пробу Валиевой не отметили как приоритетную – поэтому ее проверяли так долго
Так считают в ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство заявило, что разочаровано решение CAS о допуске Камилы Валиевой к личному турниру.
По информации WADA, задержка с обработкой ее теста связана с тем, что образец пробы не был отмечен РУСАДА как приоритетный, когда его получила антидопинговая лаборатория в Стокгольме. Поэтому у лаборатории не было сведений о том, что эту пробу нужно проверить оперативно
ОКР настаивал, что проблема – в сроках рассмотрения пробы Валиевой
Олимпийский комитет прокомментировал решение CAS:
«Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен Коллегией при вынесении решения», – говорится в заявлении
Россия vs Швеция – 5:7. Все же проиграли
Но это – кхм – достойное поражение. И не такое, как у российских клубов в футбольных еврокубков.
Сборная России действительно побилась со шведами почти на равных.
Швеция – единоличный лидер (6 побед в 6 матчах), сборная России на пятом месте (3 победы).
Дальше у нас игры с Норвегией и Канадой
Россия vs Швеция – 5:6. Смотрим последний энд
После обнуления девятого энда мы в трудном положении: последний камень все еще у шведов, а нам нужно украсть один
Россия vs Швеция – 5:6
Продолжаем напрягать фаворита, за два энда до конца остается один камень отставания.
Девятый энд – последний камень у шведов
Пантюхова – в акробатическом финале
Она не улучшила результат во второй попытке, но большинство конкуренток тоже – и этого хватило для того, чтобы стать пятой из шести проходящих дальше
Анастасия Прыткова и Любовь Никитина – мимо.
Финал – в 14:00
Россия vs Швеция – 3:4
Забрали два камня на своем начале, и это даже успех для шведов – они еле спаслись от более крупного счет в энде
Боремся
Наши пока не в финале акробатики
Есения Пантюхова после первой попытки – 10-я, Анастасия Прыткова – 14-я, Елена Никитина – 23-я с падением.
У всех у них будет еще один шанс во втором прыжке
Россия vs Швеция – 1:4
Позволили шведам украсть один камень при нашем начале – на перерыв после пятого энда уходим уже в опасном положении
Стартовала женская акробатика
Смотрим начало квалификации на Матч ТВ.
Тут трое наших: Любовь Никитина, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.
Шестеро лучших пройдут в финал сразу, у остальных будет для этого вторая попытка
Россия vs Швеция – 1:3
Шведы обнулили предыдущий энд ради попытки взять больше одного – и как раз взяли два камня
Валиева уже на тренировке
Первой после новостей о пробе, когда она уверена, что будет выступать в личном олимпийском турнире
Короткая программа завтра, произвольная – в четверг
Россия vs Швеция – 1:1. Плотное начало
По одному камню в эндах со своим началом взяли команды на старте
Все аргументы в пользу Валиевой
Разбираем еще подробнее:
Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы
«Здравый смысл восторжествовал»
Так на решение реагирует наша федерация
«Рады решению CAS, благодарим за справедливое решение, которое говорит о том, что здравый смысл восторжествовал.
На долю Камилы выпали тяжелые испытания, надеемся, что она сможет собраться и достойно выступить в личных соревнованиях», – сказал Матчу глава федерации Александр Коган
Ключевые детали от CAS по Валиевой
Есть четыре ключевых обстоятельства, которые привели к такому решению CAS, говорится их объяснении:
• Валиева – защищенное лицо
• В правилах РУСАДА и антидопинговом кодексе ВАДА нет ничего о временном отстранении защищенных лиц, а вот стандарты доказательств и более спокойные санкции, чем отстранение, там прописаны
• Недопуск Валиевой нанес бы ей непоправимый вред (по сути, если не дать ей выступить, а потом признать невиновной – сложится ситуация, в которой уже будет невозможно восстановить справедливость), а разбирательство по существу дела продолжится после Олимпиады
• Уведомление о положительной пробе было несвоевременным и не дало Валиевой возможности юридически защищаться, как это могло бы происходить, если бы допинг-пробу обработали в течение стандартного срока проверки – в том, что этого не произошло, а информация пришла прямо во время Олимпиады, нет вины Валиевой
При этом важно: CAS, как и сообщалось, не рассматривал вопросы о золоте командного турнира и других деталях относительно пробы Валиевой – все это предстоит позже, после Олимпиады
Россия vs Швеция. Играем с непобедимыми
Начинается единственный сегодняшний матч мужской керлинг-команды.
У шведов пока пять побед в пяти матчах
Представитель CAS только зачитал заявление
И не стал отвечать ни на какие вопросы. Вот как это было
Спасительный документ
Официальный релиз от CAS
МОК объясняет детали вокруг Валиевой
Несколько цитат, которые могут быть важны для понимания ситуации:
«Если Валиевой разрешат участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, это тоже не будет означать, что она признана виновной», – сказал представитель МОК Марк Адамс.
Вот такой вот парадокс.
До объявления решения около получаса
Пападакис/Сизерон выиграли с мировыми рекордами
Нужно зафиксировать историческое:
Французы установили мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98).
До этого Пападакис/Сизерон установили на Олимпиаде мировой рекорд по баллам за ритм-танец (90,83)
Анастасия Таталина – в финале слоупстайла
Это стало ясно еще до ее выхода на вторую попытку, но россиянка еще улучшила свой результат – она в финале с пятой суммой.
Ксения Орлова в итоге 21-я, она заканчивает турнир.
Финал запланирован на завтрашнее утро, но тут возможны сдвиги из-за погоды
Франция – Россия – США
Итоговые позиции в медалях и места других наших дуэтов:
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,98 2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 220,51 3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 218,02 4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 214,77 5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,05 6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 205,07 ... 14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 179,82
Все тройки совпали
Первые три места и в ритм-танце, и в произвольном – один и тот же порядок.
Закономерность
Синицина/Кацалапов – вторые, серебряная медаль!
Уверенно первые Пападакис/Сизерон – все четко на самом деле, как бы ни хотелось высмотреть неточности
Больше шести баллов преимущества перед Викторией и Никитой
Пападакис/Сизерон – теперь от них все зависит
Уже пара пересмотров будет – хмм.
После проката они напряжены очень
Синицина/Кацалапов – лидеры, минимум серебро!
Рекорд сезона – супер: и в ритм-танце, и здесь лучшие прокаты.
На два с половиной балла выше сумма, чем у американцев Хаббелл/Донохью
Довольны Вика и Никита!
А как Марк Кондратюк на трибуне прыгает
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