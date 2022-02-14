Валиевой можно в личный турнир, серебро у Синициной/Кацалапова! Бьемся в керлинге с непобедимыми. День Пекина-2022 – Live

🥈 Виктория Синицина и Никита Кацалапов – серебряные призеры Олимпиады! Показали лучшие баллы сезона в произвольном танце, но этого не хватило, чтобы обойти французский дуэт Пападакис/Сизерон – они тоже выступили шикарно. Наши Александра Степанова и Иван Букин на 6-м месте, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – на 14-м

⚡️ Камила Валиева выступит в личном турнире! CAS принял решение в пользу нашей фигуристки: признали, что РУСАДА верно сняло ее отстранение, а МОК, ISU и ВАДА указали, что Валиеву не уведомили о случившемся заранее и не предоставили ей возможности отстоять свои права

• В женской акробатике только Есения Пантюхова квалифицировалась в финал, она в топ-12 – поболеем за полеты и приземления в 14:00 на Матч Арене

• Прыгуны с трамплина попробуют удивить еще: теперь в чисто мужском составе. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров выйдут прыгать как команда в 14:00. Полетят за страну на Матч Стране

• В бобслее вечером в желоб влетят мужчины – парами. Там пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андриянов, их разгоны – с 15:05 и 16:40, снова на Арене

• Керлингистки проиграли пятый матч из пяти: теперь – 5:11 от Канады, и это провал. В 15:00 им выходить против Дании. Мужчины достойно, но проиграли лидеру турнира – Швеции (5:7). Все игры – на Матч Игре

А еще мы очень рассчитываем на приятные новости из CAS про Камилу Валиеву. И надеемся, что они не затмят всю спортивную программу дня – и не укоротят короткую программу в женском одиночном на следующий день