Под прицелом: Олимпиада-2022
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Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

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Фигуристка Камила Валиева остается полноценной участницей Олимпиады-2022 – выездная панель Спортивного арбитража (CAS) не отправила ее в отстранение, заняв сторону РУСАДА и отклонив сразу три апелляции – Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Ниже – самое важное из релиза CAS.

Арбитры отметили ограниченное количество фактов и выделили ключевые причины, почему принято решение в пользу Камилы:

Валиевой нет 16 лет, поэтому она является защищенным лицом в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом;

• в антидопинговых правилах РУСАДА и Дисциплинарного комитета ничего не сказано о временных приостановлениях, которые налагаются на защищаемых лиц. Зато есть конкретные положения и разные стандарты доказывания, а также более мягкие санкции для защищенных лиц;

• арбитры рассмотрели основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между сторонами. 

Подчеркнуто, что Камила не сдавала положительный тест на Олимпиаде-2022, но остается субъектом разбирательства после положительного теста, сданного в декабре-2021

Арбитры сочли, что недопуск Камилы до соревнований в Пекине нанес бы ей непоправимый вред;

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• Группа CAS особо выделила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах теста, сданного в декабре-2021

А это подразумевает посягательство на способность Валиевой установить определенные юридические принципы в свою пользу. Позднее уведомление – в разгар Олимпиады – не было ошибкой или виной Камилы.

• В заключение Комиссия определила, что разрешение РУСАДА на отмену временного отстранения было уместно.

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Арбитры подчеркнули, что им было предписано решить узкий вопрос: надо отстранять Валиеву или нет? И не было предложено вынести решение по существу дела (виновна или нет, как триметазидин попал в организм и прочее).

Также CAS не рассматривал юридические последствия этого дела, связанные с результатами командного турнира (который Россия выиграла с участием Камилы). Эти вопросы рассмотрят в другом разбирательстве.

Точнее всех ситуацию описал Марк Адамс, директор МОК по коммуникациям: 

«Если Валиеву допустят, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если примут решение, что ей нельзя соревноваться – не значит, что признана виновной».

Переводим: Камила выступит в личном турнире на Олимпиаде-2022, короткая программа уже завтра (15 февраля). Золото командника пока наше.

Но дело не закрыто: начинается рассмотрение вопроса по существу – о положительной пробе на триметазидин. И процесс может растянуться на месяцы и годы.

Увы, это означает, что все результаты Камилы с 25 декабря 2021-го еще могут аннулировать. А это золото Евро, золото командника и будущий результат в личном турнире

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Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Matthew Stockman; REUTERS/Evgenia Novozhenina, Tyrone Siu

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