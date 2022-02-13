Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках

Олимпиада-2022 проходит в горах и сложные условия переносят не все. В биатлонной гонке преследования норвежка Ингрид Тандревольд не справилась с высотой (1600 м) – с финиша ее уносили на руках.

С последнего рубежа Тандревольд вышла третьей. Запас от ближайших преследовательниц был комфортный. За километр до финиша Ингрид опережала Анну Солу на 18 секунд. А уже на финише пропустила вперед не только белоруску, но и еще 10 соперниц.

У довольно скоростной норвежки – 55-е (последнее) время финишного круга – полторы минуты от реактивной Тириль Экхофф. Что же произошло?

Едва пересекла финиш, Тандревольд рухнула. К ней тут же подбежали другие биатлонистки и отцепили лыжи. Ингрид все не вставала – лежала, уткнувшись лицом в снег.

Подоспела еще помощь – подняли, но даже в трансляции видно, как Тандревольд обмякла. Неужели упала в обморок?

«Она в сознании. Она все время была в сознании. Ее состояние сейчас – вялое и подавленное», – заверил врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд.

Чуть позже операторы показали – Ингрид действительно настиг коллапс. В один из последних подъемов она заходила пешком, когда ее легко обходили остальные.

На спуске уперлась руками в колени и добегала уже на автомате.

В итоге финишный створ Тандревольд покинула на руках – встать так и не смогла.

Это не первый раз, когда Ингрид почувствовала себя плохо прямо во время гонки. В прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе она сошла со спринта. Тогда ее тоже не хватило на последний круг. Причину такой реакции организма выяснили сразу:

«У меня началась мерцательная аритмия, когда я встала с коврика после заключительной стрельбы. Я почувствовала себя очень плохо, в теле будто закончилась вся энергия».

Полуобморочное состояние периодически настигает Тандревольд в гонках, хотя сама она не переживала после того случая в Оберхофе:

«До этого со мной такое было лишь однажды – больше четырех лет назад. Такое происходит редко и это не является проблемой.

Когда это случилось в предыдущий раз, меня обследовали и в Олимпийском центре в Германии, и потом дома – в Осло, никаких отклонений не обнаружили. Само собой, перед сезоном я проверяла сердце, проблем не нашли. Результаты ЭКГ выглядят совершенно нормальными. Сейчас я не особо переживаю и не боюсь».

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kim Hong-Ji