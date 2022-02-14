Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

В допинг-кейсе Камилы Валиевой случилась первая победа: она допущена до участия в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Не зная всех обстоятельств 7-часового слушания, из пресс-релиза CAS мы можем сделать два вывода: вложения в швейцарских юристов действительно окупились, но главная борьба еще впереди, потому что тема о запрещенном веществе в организме фигуристки в принципе не упоминается.

По сути, снятие временного отстранения обосновано процедурными нарушениями (позднее уведомление о положительной пробе, взятой в декабре) и экстраординарными обстоятельствами – юностью Камилы (15 лет) и статусом соревнований.

Возраст Валиевой вообще сыграл едва ли не ключевую роль, поскольку, как отмечает CAS, в антидопинговых правилах не урегулирован вопрос о наложении временного отстранения на защищенных лиц, к которым относится Камила. При этом другие правила кодексов ВАДА и РУСАДА снисходительны к несовершеннолетним.

Основная борьба Валиевой только впереди – и речь даже не о личном турнире. Разрешение выступить на Играх получено, в том числе, ввиду того, что в олимпийском цейтноте нет возможности досконально исследовать все доказательства. При этом недопуск Валиевой в случае дальнейшего установления ее невиновности мог бы нанести ей непоправимый вред .

С этой точки зрения решение CAS действительно справедливо : Олимпиада – не этап Гран-при, следующую ждать 4 года. Цена недопуска крайне высока – тем более, когда речь идет об очевидной фаворитке. Но после Пекина времени у всех сторон будет более чем достаточно – и тут, к сожалению, придется вернуться к вопросу о том, откуда допинг появился в пробе Камилы.

До этого дня основная аргументация по делу Валиевой устами Этери Тутберидзе, а также фигуристов и тренеров, выступающих в ее защиту, сводилась к следующим доводам:

· «она несет красоту в нашу жизнь, в ее исполнении это не спорт, а искусство» (этот тезис оставим исключительно для телевидения);

· «Валиева – явление в фигурном катании. Она гораздо лучше, чем WADA и все остальные вместе взятые» (этот, вероятно, тоже);

· «никакой допинг не поможет спортсмену научиться прыгать четверные, не даст пластики и умения выражать музыкальные произведения» (справедливо, но определенные виды допинга способны увеличить выносливость, необходимую как для стабильного исполнения программ, так и для отработки элементов на тренировках);

· «просто как-то обидно, что эта вся ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде, я так понимаю, для того чтобы это громче прозвучало, получило больше резонанса».

Обличенный в юридическую форму последний аргумент прозвучал и в решении CAS. Он и правда логичный: если бы Валиева вовремя узнала о положительной допинг-пробе, у нее было бы время спокойно собрать доказательства своей невиновности, а у федерации в случае отсутствия таковых – заявить в командный турнир другую фигуристку.

Тем не менее, вопрос, как запрещенное вещество попало в организм Камилы, остался без ответа. И его придется найти, чтобы сохранить медали как личного, так и командного турниров.

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У скандала вокруг Камилы есть одно неприятное последствие: теперь она не только уникальная фигуристка, но и инструмент для манипуляций – как в мире, так и внутри собственной страны.

Валиеву уже предложили сделать знаменосцем сборной на закрытии Олимпиады; тиктокеры выкладывают видео в ее честь (но часто не могут даже грамотно написать ее имя); а в инстаграме Александра Жулина реакция на допуск Камилы с оборотами в духе «Прости родителей за природную красоту и талант, они не ожидали, что ты будешь участвовать в торжестве маразма!» появился раньше, чем пост о серебре его главной танцевальной пары.

В остальном мире Камила, в свою очередь, неуклонно превращается в живое свидетельство того, что борьба с допингом в России безнадежно проиграна .

Глава Олимпийского комитета США назвал это дело «новой главой в систематическом неуважении России к чистому спорту»; а на пресс-конференциях МОК всплывают вопросы, станет ли положительная проба Валиевой главным событием Игр.

Решение CAS, в котором подчеркивается правовая неопределенность относительно статуса несовершеннолетних спортсменов в таких допинговых делах, очевидно, станет главным аргументом в пользу поднятия возрастного ценза на летнем конгрессе ISU.

До сих пор все дискуссии на эту тему сводились к достаточно спорным тезисам: якобы реформа продлит карьеры фигуристкам и снизит темпы освоения четверных прыжков. Случай Валиевой показал, что проблема кроется совсем в другом: оказалось, 15-летние девочки имеют не только физиологические преимущества перед взрослыми спортсменками, но и юридические.

То, что CAS встал на сторону Камилы, не отменяет и запланированных расследований в отношении окружения спортсменки. Вероятно, именно это станет ключевой темой ближайшего межсезонья – остается только ностальгировать по временам, когда главной проблемой было то, какое стихотворение Цветаевой запостит Этери Тутберидзе в ответ на забавную реплику Яны Рудковской.

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Сразу после решения о допуске к личному турниру, Камила провела отличную тренировку – хотя вчерашний день, скорее всего, был одним из самых трудных в ее жизни. У Щербаковой и Трусовой дела тоже наладились – кажется, последние новости пошли на пользу всей группе.

С начала Олимпиады Аня и Саша оказались в тени Камилы: их не поставили в командный турнир, а потом и вовсе забыли в горячих обсуждениях, кому больше выгоден скандал вокруг Валиевой и сколько красоты она несет в эту жизнь.

Олимпийский комитет России уже призывает болеть за Камилу «со всей силой нашей энергетики, от души, от сердца, до слез». Хочется, чтобы часть этой поддержки все же досталась Щербаковой и Трусовой. Как и сама Валиева, они точно не заслужили того, чтобы женский турнир на Играх свелся к сводкам из суда и скандальным допросам в микст-зонах.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев