Плюсы и минусы NCAA. Колонка агента Максима Шарифьянова

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«Перехват» продолжает публиковать огромную колонку агента ProTeam Максима Шарифьянова про главную студенческую лигу мира — NCAA. Если вы не читали предыдущие части, то это можно сделать здесь. Ниже — продолжение.

Итак, сезон NCAA стартовал, поэтому самое время завершить начатое «исследование» школьного и студенческого баскетбола США, подробно остановившись на последнем. Не читавшим первый блок материалов рекомендую обратить внимание на три первых части, вышедших на канале ранее. Сегодня подробно остановимся на плюсах и минусах первого дивизиона студенческой лиги.

Для начала повторю главную мотивацию написания этих текстов: я не анализирую качество заокеанской системы баскетбола в абсолюте, а пытаюсь объяснить ее преимущества и недостатки для тех россиян (европейцев), кто думает или уже надумал ехать туда играть и учиться. Опираюсь я на большой собственный опыт и опыт многочисленных игроков, прошедших разные ступени заокеанского спорта. И очень надеюсь, что этот опыт будет полезен.

К сожалению, не могу похвастать глубоким изучением женской NCAA, однако даже небольшого знакомства хватило, чтобы понять, что никаких принципиальных отличий от мужской системы там не существует: та же высокая конкуренция, то же неохватное количество школ и университетов, те же минусы и плюсы. Главное несовпадение со спортом мужским – несопоставимо меньшее количество денег в главной американской профессиональной лиге (WNBA) и, как следствие, тотальный крен в сторону европейских клубов и лиг, где лучшие игроки мира эти деньги зарабатывают.

Очевидные плюсы NCAA

Главное и самое заметное преимущество студенческих лиг США заложено в идее их существования. Людям, выбравшим учебу и непрофессиональный спорт, позволяют как можно дольше находиться в этом самом профессиональном спорте. Пусть и бесплатно (почти; об этом ниже), пусть и недолго.

Но это не означает, что человек имеет возможность подождать с определением своего будущего в спорте до окончания учебы. Игроки, претендующие на НБА или попадающие вместо НБА в главные европейские лиги, с 15 или 16 лет находятся на радарах у скаутов, по сути, забивают на учебу еще в школе, много тренируются дополнительно и становятся профессионалами тогда же, когда и их сверстники из Европы и России. Главное отличие – у нас они получают деньги (многие уже с 14 лет) законно и легально, там – незаконно и скрытно. Еще раз отправляю вас к фильму «Любитель» (Amateur, 2018). Причем, касается это не только тех счастливчиков, кто в итоге дойдет до драфта НБА – в силу конкуренции и особенностей устройства американской пирамиды профессионального спорта, ее первая ступень настолько обширна, что реальными профессиональными перспективами в 15-16 лет обладают тысячи баскетболистов.

Истории, когда прилежный ученик до 22 лет и не помышлял о профессиональной карьере, а затем вдруг выстрелил и попал в НБА, мне неизвестны. Почитайте о – на мой взгляд, ужасной – системе турниров AAU, в которой участвуют тысячи, если не десятки тысяч школьников каждое лето, и поймете, что появление американского игрока в НБА из ниоткуда – это история для фильма или сериала. Не зря скауты так зациклены на не-американских рынках (привет создателям «Прорваться в НБА»).

Еще один плюс – то, во что превратилась сегодняшняя NCAA, одна из самых успешных лиг современного спорта. Она генерирует такой интерес зрителей и, как следствие, настолько большие деньги, что даже студент, выступающий в скромной программе первого дивизиона, имеет возможность тренироваться в отличных условиях и играть на классных аренах. Просто погуглите самые новые или самые вместительные баскетбольные площадки NCAA и получите удовольствие. Именно из колоссальных денег произрастает успешность всего проекта, от которой, как от большого пирога, достается по чуть-чуть всем участникам.

Впрочем, доходы университетов выглядят чуть сложнее, значимую роль там играют пожертвования, поэтому подробнее на этом останавливаться не будем. Просто согласимся, что инфраструктура сегодняшних университетов вызывает зависть большинства профессиональных клубов Старого Света.

Из наличия средств и популярности вытекает еще одно преимущество – общая атмосфера, в которой баскетболисты (и другие спортсмены) существуют те четыре года, что учатся в университете. Они – безусловные герои собственного кампуса, довольно часто – и целого города, так как многие известные и крупные учебные заведения являются центром периферийных городов США, что неудивительно при таком количестве университетов. Их регулярно показывают по телевидению, в том числе, по национальному. К счастью, NCAA постепенно ослабляет строгие финансовые ограничения, и нынешние игроки уже могут легально зарабатывать деньги на собственной популярности (так называемые контракты NIL – Name, Image and Likeness).

К сожалению, на этом список плюсов NCAA исчерпан. Переходим к минусам.

Лига тренеров

Простая арифметика позволяет понять, что на 1,5 тысячи высших учебных заведений (берем только студенческий уровень) необходимо не меньше десятка тысяч действующих тренеров для мужской и женской лиг. Даже по меркам такой многонаселенной страны, как США, это немало.

Как думаете, сколько заокеанских университетов готовят специалистов по программе «баскетбольный тренер»? Ответ вас наверняка удивит. Ноль. Откуда же берутся все эти тысячи наставников? По сути, это бывшие игроки или энтузиасты, которые в какой-то момент приняли решение стать тренерами. Поскольку никакого системного обучения не предусмотрено, они попадают в каком-то качестве к более опытным специалистам и учатся прямо на работе.

Сразу понятно, что очередная «волшебная» история видеокоординатора из системы Грегга Поповича или мальчика, подававшего мячи у великого Бобби Найта, затем ставшего тренером-миллионером в НБА или NCAA, не голливудская сказка и не прообраз американской мечты. Просто не существует другой точки входа в этот бизнес – вот и все.

Не считаю подобный подход ущербным, однако и системным называть его отказываюсь. Семинары и стажировки – это отлично, но сначала необходима хоть какая-то база знаний. Разумеется, есть формальные требования о наличии у тренера бакалаврского образования, но вот направленность этой учебы, при отсутствии баскетбольного или хотя бы общего тренерского направления, может быть любой – учись хоть на психолога, хоть на менеджера.

Сколько же в США хороших тренеров? Вряд ли кто-то ответит на этот вопрос. Если в НБА при относительно понятной системе соревнований есть возможность оценить того или иного специалиста через призму его результатов – будь то спортивные победы или рост мастерства его подопечных, – то найти хоть какой-то понятный метод оценки студенческих тренеров мне не под силу.

Проблема номер один: 362 – триста шестьдесят два – нынешних университета первого дивизиона не выявляют победителя по понятному спортивному принципу. Многие просто никогда не встречались друг с другом, соревнуются главным образом в пределах своих конференций, коих в лиге 32 штуки. Любые оценки и рейтинги основаны в лучшем случае на продвинутой статистике, в худшем – на мнении экспертов. Титулы – тоже вещь субъективная. Во-первых, один трофей в год на 362 участника само по себе ничто; во-вторых, плей-офф из одного матча, который играют во время «Мартовского безумия», – просто лотерея. Спросите любого действующего тренера или почитайте комментарии наставников Евролиги относительно формата «Финала четырех» главного еврокубка. Тут не может быть ни системности, ни объективности.

Тогда как определить лучших, если критерии успеха размыты или вовсе непонятны? Боюсь, что объективно – никак. Понятие объективности к работе тренера вообще трудно применимо. Вот и получается, что люди, руководящие спортивными департаментами в университетах, выдают или не выдают тренерам контракты по своему усмотрению. Там наверняка достаточно профессионалов спортивного менеджмента, только они, как правило, изучали спорт в целом, а не баскетбол в частности, и в отсутствие понятия «результат» критерием отбора становится что угодно. Умение общаться, рекрутировать помощников и игроков, правильно объяснять свои поражения и т.п. Список можете продолжать сами.

Ни в коем случае не пытаюсь принизить квалификацию всех тренеров в NCAA. Есть масса примеров, когда лучшие представители лиги затем попадали в НБА и были там успешны. Однако уверен, что достаточной квалификацией из нескольких тысяч наставников обладает не больше нескольких процентов. Как сказал мне один опытный российский тренер, проходивший стажировку в различных университетах: «Похоже, процент хороших специалистов у них такой же, как и у нас. Только там это проценты от тысяч, а у нас – от сотен человек. Вот и вся разница».

Многочисленный опыт контактов с тренерами-ассистентами из университетской среды и вовсе убедил меня в том, что главное качество, за которое сегодня в NCAA помощники получают работу, – это наличие контактов по всему миру и умение рекрутировать игроков. Почти все разговоры сводятся к бесконечному рекрутингу, так как сегодняшняя трансферная система позволяет решать любые задачи исключительно за счет привлечения новых игроков (об этом ниже). Странно было бы требовать от таких наставников умения заниматься с баскетболистами техникой или ожидать глубоких тактических познаний.

А теперь я добавлю ко всему сказанному о главных тренерах еще один фактор, который и сам по себе плох, а в сочетании с предыдущими заключениями усугубляет ситуацию в разы. В условиях большой прибыльности университетских спортивных программ и тотального любительского статуса спортсменов главными бенефициарами системы NCAA в вопросе денег становятся именно главные тренеры. Даже в командах второй или третьей сотни рейтинга их контракты исчисляются сотнями тысяч долларов за сезон, а уж верхняя часть списка вполне конкурирует с главными тренерами НБА и получает до 5-6 млн долларов в год.

Не вижу ничего плохого в том, чтобы успешные специалисты получали достойную оплату в своем деле. Вот только тренируют они бесплатную рабочую силу. И дело тут не в несправедливости как таковой (хотя и в ней тоже), а в том, что, выписанный на столь баснословные деньги чек является, по сути, единственным подтверждением квалификации тренера. Как мы уже выяснили, подтвердить эту квалификацию достижениями спортивными в силу системы проведения соревнований почти невозможно.

А теперь представьте себя на месте любого посредственного тренера. В какой-то момент вам посчастливилось что-то выиграть. Попасть из третьей сотни университетского рейтинга (опять же, условного) во вторую или впервые в истории программы чудом выйти в «Мартовское безумие». Да не важно, что. И вам выписывают контракт с шестью нулями. И это в среде, где 99% людей работают за еду.

Лично я именно таким образом объясняю один из главных собственных выводов про NCAA: это лига тренеров. Плохо это или хорошо – вопрос дискуссионный. Мой опыт говорит, что плохо. Это не только тормозит развитие самой лиги, но и мешает качественно выполнять другую функцию – подготовку игроков для профессионального спорта.

Подготовка резерва для профессиональных лиг

Понятно, что сама NCAA никогда официально не называла себя ни фарм-лигой НБА, ни лучшим местом для последующего перехода в профессионалы. Как мы уже говорили, главная идея всего студенческого спорта – позволить любителям как можно дольше совмещать учебу и спорт. Ну и, раз уж эта история случилась на богатом американском рынке, зарабатывать при этом в карман самой лиги миллиарды долларов.

Если бы я формулировал одним предложением цель написания этой серии материалов, то, пожалуй, это было бы: развенчать миф о том, что в NCAA могут подготовить любого (в том числе российского) игрока к профессиональной карьере. Нет и еще раз нет. Эта лига не заточена под такую задачу ни по своей идеологии, ни по своей сути.

К счастью, в подтверждение моих слов НБА уже давно осознала беспомощность студенческой лиги в вопросе развития резерва для себя. Отсюда и многочисленные проекты собственных академий (NBA Academy), и разрешение школьникам выступать за команды в G League, и расцвет альтернативных частных школ и академий, готовящих игроков на драфт НБА.

Так почему NCAA плохо готовит людей для профессионального уровня? Сложно хорошо делать то, что не является приоритетной задачей ни для лиги в целом, ни для тренеров. Лига борется за сохранение любительского статуса игроков и непредсказуемости плей-офф, так как это обеспечивает высокие доходы от телевидения. Тренеры думают о собственных контрактах и стараются побеждать в любом матче в любой день.

В самой по себе игре на результат нет ничего плохого, только она вообще никак не сочетается с развитием игроков. Это просто два параллельных вектора, которые в евклидовом пространстве никогда не пересекаются.

Развитие любого спортсмена подразумевает две ключевые составляющие: качественную индивидуальную работу (читайте абзац об общей квалификации тренеров и ассистентов) и возможность баскетболиста ошибаться в игровых ситуациях (читайте текущий абзац про результат). Есть еще использование игрока на той позиции, где он будет выступать в будущем, а не принесет больше пользы сегодня, или забота о его здоровье с точки зрения десятилетия будущей карьеры, а не сегодняшней победы.

Кстати, тут уместно задать вам очередной вопрос с неожиданным ответом: сколько раз за время учебы в школе и университете американские дети проходят углубленное медицинское обследование? Ответ снова будет таким же – ноль. По крайней мере, я не встречал людей, знакомых с этой процедурой в США. Хотя, например, у нас она установлена законом и у юных спортсменов проводится раз в шесть месяцев. У меня, например, не возникает удивления после очередной новости об игроке с остановившимся на тренировке сердцем. Просто узнайте, сколько раз в жизни он делал ЭКГ (под нагрузкой или без) или УЗИ сердца. Ответ, скорее всего, вам уже известен.

И вот такая схема усугубляется чисто американским «изобретением», которое сложно описать кратко, но я постараюсь. Я бы назвал это понятием «статус». Если у вас статус новичка, то вы просто сидите и ждете своей очереди, пока через год или два не закончат играть более старшие. Причем, работает это во всех лигах. Ровно с такими же проблемами столкнулся, например, Тимофей Мозгов в «Денвере» у Джорджа Карла. Даже в матчах, где он получал шанс и играл хорошо, поначалу его никогда не выпускали на четвертые четверти. Тренер объяснял это недостатком опыта. Я же описывал это Тиме именно с точки зрения термина «статус». Никого не интересует, что ты уже сыграл на чемпионате мира – для НБА ты все еще второгодка.

Есть ли новички, которые не подпадают под эти правила? Конечно. Это так называемые ‘’one and done‘’ игроки. Их список вам хорошо известен и без меня. Люди заходили в NCAA, чтобы пересидеть год до драфта. Выбирают они, как правило, топ-программы, играют много, помогают лиге и тренерам преумножать доходы, однако взамен не получают ничего, кроме денег – легальных и не всегда. Задайте себе вопрос, почему великий DUKE не сделал ничего для адаптации Зайона Уильямсона к профессиональному баскетболу? А почему так и не состоялся любовный треугольник «Бен Симмонс – Louisiana State – трехочковый бросок»? Даже рассматривая менее звездные имена и, как следствие, большую возможность университетов влиять на развитие и работу с игроками, мы увидим, что случаи заметного прогресса баскетболистов единичны и, в основном, связаны с естественной физиологией, а глобальный прогресс в броске или иных технических элементах происходит уже на профессиональном уровне.

К слову, качественных тренеров по индивидуальному развитию в США тоже немного, и они никогда не работают на уровне NCAA. Почти всегда это частные специалисты, которые занимаются с игроками всех уровней весной и летом, по окончании сезона. Получают за это хорошие деньги и, зачастую, отказываются даже от предложений из НБА. Ездить к ним спортсмены и родители начинают лет с 15 или 16, тратя на это большие средства.

Трансферный хаос

Одним из важных объяснений отсутствия работы по развитию игроков является банальная текучка кадров. Нынешние правила NCAA убили любой смысл думать о росте своих баскетболистов, так как в межсезонье вы легко можете обновить состав хоть на сто процентов. Тысячи спортсменов, каждую весну выходящих на трансферный портал и готовых сменить колледж, полное отсутствие ограничений в виде заработной платы.

Просто задумайтесь, что стало бы, скажем, с Евролигой, если бы переходы никак не ограничивались зарплатами игроков, а ключевыми факторами стали погода и репутация тренера? Я бы в такой ситуации поставил на безоговорочное доминирование Мессины или Барцокаса.

Усугубляется положение тем, что большинство успешных программ год за годом собирают у себя возрастных игроков, которые по причине физического развития имеют превосходство над остальными. И существуют такие команды ровно один сезон. Составы обновляются заново каждое лето.

Что по тактике?

В отличие от школьного баскетбола, в NCAA можно найти множество тактических схем, многие наставники играют в похожий на европейский баскетбол, хотя то, с каким трудом почти все переезжающие в Европу выпускники колледжей адаптируются в наших тактических реалиях, доказывает мне, что и с этим компонентом у американских студентов все не здорово. Средняя температура по больнице точно хуже европейской.

Добавьте сюда достаточное число примеров тренерской экстравагантности, напрямую вытекающей из статуса близкого к богу и контракта, оправдывающего любые чудачества. Наверное, самый яркий пример – легендарный Джим Бехайм из Syracuse Orange. Наставник работал с «оранжевыми» с 1976 года (!), завершил карьеру минувшей весной и все эти десятки лет придерживался одной и той же защитной схемы – зоны 2-3. Представить себе команду, на полном серьезе играющую на профессиональном уровне зону все 40 минут, невозможно; однако проблема не в этом! В конце концов, легенда тренерского цеха получал миллионы долларов и имел полное право на любые чудачества, раз это устраивало его работодателя. И даже выиграл один раз чемпионат NCAA.

Вопрос в том, как после такой четырехлетней системы будут выглядеть в профессиональном баскетболе его воспитанники? Мы привозили в Россию одного выпускника Syracuse – смотреть на его защиту без слез было невозможно. К нашим тактическим требованиям в свой первый профессиональный сезон он так и не приспособился.

Выводы

Моя критика студенческой и школьной системы американского баскетбола никак не направлена на оспаривание его главенства во всем мире. Высочайший уровень конкуренции среди игроков на всех уровнях позволяет спортсменам из США доминировать везде, где играют в оранжевый мяч. Открытость их рынка к талантам со всей планеты подняла до небес уровень НБА и обеспечила финансовое благополучие этой лиги на долгие десятилетия.

Однако, как и у любого огромного проекта, коим является американский баскетбол, у него есть не только фасад под названием НБА, но и изнанка, недоступная для наблюдающих за происходящим через экран компьютера. Именно об этой изнанке, а также о многочисленных «закоулках», я и постарался рассказать.

И закончу тем же, с чего начал. Я не писал это для болельщиков и зрителей. Продолжайте следить за матчами NCAA, это и правда очень интересно и стоит внимания. Я лишь предлагаю еще один взгляд на происходящее в заокеанском баскетболе тем, кто думает переезжать туда с профессиональными или не очень целями.

Фото: Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press;; Gettyimages.ru/ Win McNamee, Andy Lyons, Alika Jenner, Christian Petersen, Tom Pennington