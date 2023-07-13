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Женя провел девять сезонов в ЦСКА, где делал проект CSKAbasket TV, последние два года жил в Канкуне, а теперь едет в Азербайджан тренировать баскетбольный клуб «Астара» в главной лиге страны. Воистину, пути господни…

Седых ушел из ЦСКА в мае 2021 года и почти сразу переехал в семьей в Мексику. Вместе с супругой Катериной они планировали рожать первого ребенка в США, но тогда девушка не смогла получить визу; второго ребенка тоже планировали родить за пределами России, но на этот раз визу не получил уже первый ребенок. С третьим все вышло хорошо: Женя и Катя прочитали, что в Мексику не нужна виза и что ребенок сходу получит гражданство, а еще страна одной из первых открылась после пандемии.

Супруги сели на самолет и улетели в Мексику с желанием там остаться. Женя планировал работать в клубе «Пионерос де Кинтана-Роо». Команда выигрывала национальный чемпионат в 2016 году, но… не пережила коронавирус и закрылась.

- Я в срочном порядке начал искать здесь какие-то варианты: занимался доставкой скутеров для туристов, был кем-то вроде аниматора на праздниках. Ну и параллельно пытался работать индивидуальным тренером. Я соображаю в биомеханике, мне это нравится. Умею по движениям понять, что не так, и помочь исправить это. Я набирал молодых игроков, от 10 до 16 лет, буквально кто хотел.

Набрал себе там командочку детей, два разных возраста у меня было – по 8-9 лет и постарше. Получилось достаточно много игроков. Первый год был безумно тяжелым, я хватался за все-все работы ; второй год тоже был сложным, но тогда я хотя бы определился, что я буду делать, решил, что буду тренировать, и перестал брать все подряд работы. Кто-то давал рекламу, «сарафанное радио», — вспоминает Седых.

Вместе с этим он ходил играть на площадку и в конце концов познакомился с местными игроками. Они предложили Жене возглавить любительскую команду, с которой чуть позже он выиграл междугородный чемпионат. Дела постепенно пошли в гору — настолько, что экс-оператор ЦСКА в какой-то момент оказался в штабе… юниорской сборной Мексики.

Знакомый представил Седых главному тренеру национальной сборной U17, которая как раз приехала в Канкун готовиться к отбору на первенство мира. Женя познакомился с тренером и произвел на него хорошее впечатление, тут же получив разрешение работать с командой.

- У него уже были три ассистента, я был четвертым. Здесь с ними отыграл весь отборочный раунд, у нас было по две тренировки в день, плюс товарищеский турнир. Потом ребята уехали в Белиз и звали меня с собой, но у меня были обязательства перед своими клиентами. Я работал, грубо говоря, за еду, так как изначально меня в бюджете не было. Они готовы были оплатить поездку и питание, но без зарплаты. Они думали скинуться из своих денег, но я отказался, – рассказывает Женя.

В Белизе команда уступила и не вышла на первенство мира, но и Седых, и сборная остались довольны сотрудничеством. Женя говорит, что надеется увидеть ребят через год и снова поработать вместе, однако эти планы может нарушить… новая работа, на этот раз — главным тренером. Вчера Евгений Седых возглавил азербайджанскую команду «Астара» в главном чемпионате страны.

- Это шанс, очень редко выпадает в жизни, и я хочу им воспользоваться. Первый такой шанс мне выпал, когда я обратился к Андрею Ватутину с наглейшей просьбой взять на меня работу, и он согласился. Это – второй шанс , и это абсолютный успех моего агента Дениса Прокофьева. Это поможет мне рассчитаться с некоторыми долгами, которые у меня еще остались перед людьми в России.

Безумно важный шаг для меня и хорошая позиция, с которой я начну свою, надеюсь, большую тренерскую карьеру. Мой путь тернист, но я собираюсь работать 24/7, чтобы доказать, что я являюсь состоятельным специалистом, которым я сам себя всегда считал, но многие либо не могли, либо не хотели давать мне шанса. И вот я наконец получил этот шанс, – говорит Женя.

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Фото: личный архив