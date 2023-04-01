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От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Влад Голдин
NCAA NCAA
Александр Каун Александр Каун
Майк Котсар
Давиде Моретти
Тайлер Дорси Тайлер Дорси
Жоаким Ноа Жоаким Ноа
Святослав Михайлюк Святослав Михайлюк
Луол Денг Луол Денг
Бен Гордон Бен Гордон
Моритц Вагнер Моритц Вагнер
Горан Сутон
Уилл Йегет
Нильс Гиффай Нильс Гиффай
Жоэль Айяи
Пшемыслав Карновски
Баскетбол Баскетбол

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Прорыв Владислава Голдина в «Финал четырех» NCAA породил массу вопросов, ответы на которые даст только время. Голдин – большая надежда или просто надежный «большой»? Его теперь выберут на драфте? Если нет, может ли он все равно попасть в НБА? Если нет, что его ждет в Европе? Правильный ответ на каждый из них – черт его знает, судить еще слишко рано. Но можно изучить прецеденты: Никита Голованов специально для «Перехвата» решил посмотреть, как складывалась карьера европейских баскетболистов, пробивавшихся в Final Four за последние 20 лет. Спойлер: кажется, можно надеяться на лучшее. Для начала установим пару формальных ограничений. Первое – в список не попали натурализованные американцы, получившие европейские паспорта сильно позже карьеры в NCAA и не из-за своих корней (прости, армянин Райан Боутрайт, но привет, грек Тайлер Дорси). Второе – игровое время (прости, Павел Захаров), в список попали только важные игроки ротации. В качестве входного порога, то есть минимального среднего игрового времени, установим «планку Кауна» – 17,7 минут в среднем за матч за «Канзас» в победном сезоне-2007/08 (для сравнения: у Голдина ровно 21 минута). Как выяснилось, европейцев, игравших не меньше Александра, было всего 15.

Бен Гордон, Великобритания «Финал четырех»: 2003/04, «Коннектикут» (победа) Драфт: 3-й, 2004 НБА: 744 матча, 11 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: лучший «шестой» игрок НБА (2005), первая символическая сборная новичков НБА (2005)

Луол Денг, Великобритания «Финал четырех»: 2003/04, «Дьюк» (поражение в полуфинале) Драфт: 7-й, 2004 НБА: 902 матча, 15 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: двукратный участник Матча звезд НБА (2012, 2013), первая символическая сборная новичков НБА (2005), вторая сборная всех звезд защиты НБА (2012)

Жоаким Ноа, Франция «Финал четырех»: 2005/06 и 2006/07, «Флорида» (две победы) Драфт: 9-й, 2007 НБА: 672 матча, 13 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: первая символическая сборная НБА (2014), лучший оборонительный игрок НБА (2014), двукратный участник Матча звезд НБА (2013, 2014), первая сборная всех звезд защиты НБА (2013,2014), серебряный призер Евробаскета-2011

Волевым решением объединяем карьеры трех самых успешных участников нашего списка в один абзац – ведь все они были ключевыми фигурами самого удачного периода в истории пост-джордановского «Чикаго», наконец-то вернувшегося в плей-офф и даже – уже без Гордона – успевшего пару раз занять первое место в регулярном сезоне на Востоке. После Гордон печально и неоднократно сойдет с ума, а контракты Денга с «Лейкерс» и Ноа с «Никс» станут примерами идиотского капиталовложения, но надеемся, в истории все же останется другое: Гордон как суперснайпер, Ноа как зверь в защите и Денг как настоящий лидер и капитан.

Александр Каун, Россия «Финал четырех»: 2007/08, «Канзас» (победа) Драфт: 56-й, 2008 НБА: 25 матчей, 1 сезон Евролига: 142 матча, 6 сезонов Главные достижения после NCAA: чемпион НБА («Кливленд», 2016), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, участник 6 «Финалов четырех» Евролиги в составе ЦСКА Материал и так слишком длинный, так что о дальнейшей карьере хорошо всем знакомого экс-центрового ЦСКА и сборной России можем не распространяться. Завершив карьеру в 2016 году, Каун планировал «разработать программу по развитию индивидуальных навыков у спортсменов и привозить российских игроков тренироваться в США». Первое – уже получилось, надеемся, получится и второе! Горан Сутон, Хорватия «Финал четырех»: 2008/09, «Мичиган Стейт» (поражение в финале) Драфт: 50-й, 2009 НБА: – Евролига: 10 матчей, 1 сезон Главные достижения после NCAA: 10 лет профессиональной карьеры в клубах высших дивизионов Испании, России, Италии и Хорватии, двукратный чемпион Хорватии («Цибона», 2012; «Цедевита», 2014)

Знаменитый тренер «Мичиган Стейт» Том Иззо называл Сутона одним из самых умных баскетболистов и самых техничных «больших», с кем ему доводилось работать. Высшей точкой карьеры боснийского хорвата стал 2009 год, когда в жизни Сутона случилось сразу несколько крупных событий: финал чемпионата NCAA, попадание в символическую пятерку «Финала четырех», выбор на драфте «Ютой» и, конечно, трехлетний контракт с питерским «Спартаком» от Алексея Карванена. Увы, в Петербурге Сутон больше лечился, задержался в итоге всего лишь на год, но для большого баскетбола не пропал – залетал в Евролигу с «Цедевитой», провел 5 лет в чемпионате Испании, где и завершил карьеру в 2019 году.

Нильс Гиффай, Германия «Финал четырех»: 2013/14, «Коннектикут» (победа) Драфт: не выбран, 2014 НБА: – Евролига: 126 матчей, 5 сезонов Главные достижения после NCAA: бронзовый призер Евробаскета-2022, двукратный чемпион Германии («Альба», 2020, 2021)

Гиффай побеждал в NCAA даже дважды: первокурсником с Кембой Уокером и Джереми Лэмбом в 2011-м и выпускником с Шабазом Наппьером и нынешним пермяком Райаном Боутрайтом в 2014-м. В первый сезон в NCAA Нильс играл совсем мало (9,9 минуты в среднем за матч) – однако в финале против «Бэйлора» провел целых 24 минуты и стал важным X-фактором победы «Коннектикута». Случай во многом описывающий дальнейшую карьеру немца – Гиффай стал идеальным примером незаметного, но крайне полезного игрока для высшего европейского уровня, габаритного 3-&-D, уже 10 лет выступающего за национальную сборную и топовые клубы Германии и даже успевшего на год заскочить в каунасский «Жальгирис». Уилл Йегет, Франция «Финал четырех»: 2013/14, «Флорида» (поражение в полуфинале) Драфт: не выбран, 2014 НБА: – Евролига: – Главные достижения после NCAA: победа в Еврокубке («Монако», 2021), чемпион Франции («Ле-Ман», 2018), самый прогрессирующий игрок чемпионата Франции (2016) Душе и сердцу «Флориды»-13/14, специалисту по черновой работе, хроническому травматику (3 операции за время в NCAA) и партнеру Скотти Уилбекина по колледжу, Йегету не довелось построить столь же успешную карьеру в Европе – но и провальной ее никак не назвать: 8 крепких сезонов в качестве игрока ротации клубов высшего французского дивизиона. Перейти вместе с «Монако» в Евролигу Йегету помешала очередная травма колена, но после полностью пропущенного сезона 2021/2022 сегодня Уилл – безоговорочный стартовый центровой клуба Лиги чемпионов «Лимож».

Пшемыслав Карновски, Польша «Финал четырех»: 2016/17, «Гонзага» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2017 НБА: – Евролига: – Главные достижения после NCAA: сезон в чемпионате Испании

Карьеру крупнейшей (во всех смыслах, боевой вес – 129 кг) надежды польского баскетбола последних 15 лет погубила хроническая травма спины. К счастью, не сразу: в почти полностью пропущенном сезоне-15/16 Карновски тратил больше часа на подъем из постели; сезон-16/17 поляк завершил финалистом турнира и с персональным призом имени Карима Абдул-Джаббара для лучшего центрового NCAA. Как выяснилось, то была лебединая песня: выбору на драфте помешали медкарта и возраст (Карновски было уже 24 года), за контрактом в Испании последовали новые бесконечные повреждения, неконтролируемый набор веса… Этой зимой Карновски тихонько завершил карьеру и стал помощником главного тренера в университете «Аризона».

Майк Котсар, Эстония «Финал четырех»: 2016/17, «Южная Каролина» (поражение в полуфинале) Драфт: не выбран, 2020 НБА: – Евролига: 31 матч, 1 сезон Главные достижения после NCAA: MVP двух раундов Евролиги в дебютном сезоне Как и Голдину, Котсару довелось стать стартовым центровым-европейцем скромного колледжа-сенсации, в первый и пока единственный раз в истории пробравшегося в «Финал четырех». Затем последовали еще три года учебы и выступлений в NCAA, укрепление репутации специалиста по игре в защите и выпуск из университета с титулом студента года среди спортсменов «Южной Каролины» за выдающиеся академические достижения. Дальше – два крепких сезона в немецком середняке «Гамбурге» и дебют в Евролиге в составе «Басконии». Как сейчас принято, эстонец решил, что времени на раскачку нет – по итогам первого же матча в Евролиге Котсар стал MVP стартового тура сезона-2022/23 (а заодно и последнего, 31-го) и сегодня считается одним из самых многообещающих «больших» Европы.

Тайлер Дорси, Греция «Финал четырех»: 2016/17, «Орегон» (поражение в полуфинале) Драфт: 41-й, 2017 НБА: 107 матчей, 3 сезона Евролига: 104 матча, 4 сезона Главные достижения после NCAA: участник «Финал четырех» Евролиги («Олимпиакос», 2022), двукратный чемпион Израиля («Маккаби» Т-А, 2020, 2021), чемпион Греции («Олимпиакос», 2022)

Дорси – яркий пример игрока, судьбу которого изменило «Мартовское безумие». Чумовая форма Тайлера (24 очка в среднем за матч при 14 очках по сезону; процент трехочковых за 60%) протащила «Орегон» в «Финал четырех», а самому Дорси, не самому габаритному, быстрому и атлетичному гарду для современной НБА, подарила место на драфте и два полноценных сезона в главной лиге мира. Дальше была Европа – кстати, опережая возможные вопросы про натурализацию, отметим, что Дорси начал играть за сборную Греции даже до дебюта в NCAA – и вошел в символическую сборную чемпионата мира U-19 в 2015 году. В Греции же Дорси окончательно закрепился в качестве элитного игрока Евролиги – после 38 матчей в старте «Олимпиакоса» и выхода в «Финал четырех» Евролиги Тайлер даже снова попробовал пролезть в НБА с помощью двустороннего контракта с «Далласом». Не получилось, но сегодня пока осваивающийся в «Фенербахче» Дорси – возможно, главное тайное оружие Итудиса перед плей-офф Евролиги.

Моритц Вагнер, Германия «Финал четырех»: 2017/18, «Мичиган» (поражение в финале) Драфт: 25-й, 2018 НБА: 248 матчей, 5 сезонов Евролига: 2 матча, 1 сезон Главные достижения после NCAA: 5 сезонов в НБА, участие в Rising Stars Challenge на Матче звезд НБА в 2020-м году

В январе прошлого года из-за слишком бурного празднования Вагнера после успешной атаки «Орландо» на кольцо «Далласа» Лука Дончич задавался риторическими вопросами: «You mad, p**sy? Who the f**k are you?» Поиском ответа на второй вопрос по-прежнему заняты в НБА: немец сменил уже 4 клуба, но даже воссоединение со звездным младшим братом Францем пока не привело к драматическому прогрессу – Моритц по-прежнему чаще попадает в новости из-за мелких стычек и даже драк. Впрочем, думается, что Вагнер в лиге надолго, особенно если он сможет приблизить свой трехочковый к показателям в NCAA (почти 40%): техничные, габаритные pick-and-pop «большие» на дороге не валяются.

Святослав Михайлюк, Украина «Финал четырех»: 2017/18, «Канзас» (поражение в полуфинале) Драфт: 47-й, 2018 НБА: 246 матчей, 5 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: 5 сезонов в НБА, лидер по перехватам на Евробаскете-2022, участие в Rising Stars Challenge на Матче звезд НБА в 2020-м году

Дебют на высшем уровне – в 15, важный игрок ротации одного из лидеров национального чемпионата – в 16, игра на взрослом чемпионате мира – в 17… Будет здорово, если так же пойдет карьера Егора Амосова (первый шаг сделан!), но сейчас мы говорим о Святославе Михайлюке. В свое время Святослав удостаивался сравнений более-менее со всеми великими атакующими защитниками, попавшими в НБА из Европы, – от Дражена Петровича до Ману Жинобили. Правда, карьера в главной лиге мира пока скорее не складывается: Михайлюк сменил уже 6 клубов, нигде не задерживаясь слишком надолго. Однако игра Михайлюка на чемпионате Европы и последний месяц в «Шарлотт» позволяют с уверенностью говорить – огромный потенциал по-прежнему здесь, и если не в НБА, то в Европе Свят должен стать заметной фигурой. Давиде Моретти, Италия «Финал четырех»: 2018/19, «Техас Тек» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2021 НБА: – Евролига: 3 матча, 1 сезон Главные достижения после NCAA: игрок сборной Италии, 3 года профессиональной карьеры в клубах высшего дивизиона Италии Очередной «новый Белинелли», для красоты сравнения родившийся и выросший в Болонье, Моретти по-карасевски дебютировал в высшей лиги Италии – в 16 лет у тренера-отца Паоло. Через несколько лет отец же посоветовал Давиде уехать в NCAA, где тот вполне преуспел и помог «Техас Тек» выйти в первый в истории колледжа «Финал четырех», играя по 30 минут и бросая «трехи» за 45%. Впрочем, критическая для гардов традиционная «европейская физика» (т.е. посредственный атлетизм, отсутствие первого шага) ставила крест на надежды на драфт – и вместо выпускного сезона в колледже в 2020 году Моретти решился начать большую европейскую карьеру: подписал пятилетний контракт с «Армани» и даже дебютировал за национальную сборную в отборочном матче к Евро-22 против сборной России Сергея Базаревича. Но молодой игрок у Мессины это почти всегда больно – после года на дальнем конце скамейки талант был передан набираться опыта в более скромный «Пезаро». И там все сейчас неплохо: команда идет в зоне плей-офф, Моретти играет по 25 минут у большого специалиста по развитию молодежи Ясмина Репеши, когда-то запустившего карьеру все того же Белинелли.

Жоэль Айяи, Франция «Финал четырех»: 2020/21, «Гонзага» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2021 НБА: 7 матчей, 1 сезон Евролига: – Главные достижения после NCAA: дебют в НБА в составе «Вашингтона»

В 2018 году 22 очка Айяи в матче за третье место помешали взять бронзу чемпионата Европы сборной России U-18 Олега Акципетрова. Вместе с Никитой Михайловским Жоэль вошел в символическую сборную турнира, но дальше их пути разошлись – вместо Саратова француз уехал в «Гонзагу», где за три года заслужил реноме крепкого двустороннего комбо-гарда. Младший брат баскетболистки сборной Франции Валериан Айяи-Вукосавлевич пока не добился успехов сестры, четырехкратной серебряной призерки чемпионатов Европы, но потеряно, очевидно, не все – Жоэль проводит всего второй сезон на профессиональном уровне, продираясь в НБА через G-лигу, и уже успел временно заскочить туда с помощью двустороннего контракта с «Вашингтоном». Паоло Банкеро, Италия «Финал четырех»: 2021/22, «Дьюк» (поражение в полуфинале) Драфт: 1-й, 2022 НБА: 68 матчей, 1 сезон Евролига: – Главные достижения после NCAA: трехкратный лучший новичок месяца Восточной конференции НБА

Первый номер драфта прошлого года, главная звезда «Орландо», неизбежный будущий обладатель приза лучшему новичку сезона… Ежемесячно о Банкеро можно читать новый большой материал на Sports.ru (например, вот или вот) – добавить нечего, лишь выразим надежду, что сможем увидеть Паоло уже этим летом на чемпионате мира. В январе президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи оценивал вероятность скорого дебюта Банкеро за сборную в 60%.

Итого из 15 европейцев в «Финале четырех» NCAA:

– 9 были выбраны на драфте; – 9 играли в НБА; – 4 стали авторитетными игроками Евролиги; – несколько карьер было скомкано из-за хронических травм; – несколько человек еще слишком молоды для окончательных выводов.

Недурно? Недурно. Какие выводы мы можем сделать о возможной дальнейшей карьере Голдина? А выводов никаких не будет.

Тьфу-тьфу-тьфу и удачи в субботу и в дальнейшей карьере, Влад!

Текст: Никита Голованов. Подписывайтесь на «Перехват» в Telegram

Фото: East News/ELSA / Getty Images via AFP; Gettyimages.ru/Elsa, Bruce Bennett, Sean M. Haffey, Mike Lawrie, Tom Pennington, Ezra Shaw

3 комментария

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Константин Ловков
«В январе президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи оценивал вероятность скорого дебюта Банкеро за сборную в 60%.»

Как с динозавром получается: либо сыграет, либо нет
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diter
Кауну долгое время принадлежало большое достижение - у него был самый высокий процент двухочковых за всю историю Евролиги. Сейчас Мустафа Фалль отодвинул Кауна на второе место, но всё равно очень высокий результат - 70,2% с двухочковой дистанции за карьеру в Евролиге.
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Александр Зотеев
Вот по Боутрайту обидно. Люто играл в Ф4, требую приз зрительских симпатий!
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