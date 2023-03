Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Прорыв Владислава Голдина в «Финал четырех» NCAA породил массу вопросов, ответы на которые даст только время. Голдин – большая надежда или просто надежный «большой»? Его теперь выберут на драфте? Если нет, может ли он все равно попасть в НБА? Если нет, что его ждет в Европе? Правильный ответ на каждый из них – черт его знает, судить еще слишко рано. Но можно изучить прецеденты: Никита Голованов специально для «Перехвата» решил посмотреть, как складывалась карьера европейских баскетболистов, пробивавшихся в Final Four за последние 20 лет. Спойлер: кажется, можно надеяться на лучшее. Для начала установим пару формальных ограничений. Первое – в список не попали натурализованные американцы, получившие европейские паспорта сильно позже карьеры в NCAA и не из-за своих корней (прости, армянин Райан Боутрайт, но привет, грек Тайлер Дорси). Второе – игровое время (прости, Павел Захаров), в список попали только важные игроки ротации. В качестве входного порога, то есть минимального среднего игрового времени, установим «планку Кауна» – 17,7 минут в среднем за матч за «Канзас» в победном сезоне-2007/08 (для сравнения: у Голдина ровно 21 минута). Как выяснилось, европейцев, игравших не меньше Александра, было всего 15.

Бен Гордон, Великобритания «Финал четырех»: 2003/04, «Коннектикут» (победа) Драфт: 3-й, 2004 НБА: 744 матча, 11 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: лучший «шестой» игрок НБА (2005), первая символическая сборная новичков НБА (2005)

Луол Денг, Великобритания «Финал четырех»: 2003/04, «Дьюк» (поражение в полуфинале) Драфт: 7-й, 2004 НБА: 902 матча, 15 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: двукратный участник Матча звезд НБА (2012, 2013), первая символическая сборная новичков НБА (2005), вторая сборная всех звезд защиты НБА (2012)

Жоаким Ноа, Франция «Финал четырех»: 2005/06 и 2006/07, «Флорида» (две победы) Драфт: 9-й, 2007 НБА: 672 матча, 13 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: первая символическая сборная НБА (2014), лучший оборонительный игрок НБА (2014), двукратный участник Матча звезд НБА (2013, 2014), первая сборная всех звезд защиты НБА (2013,2014), серебряный призер Евробаскета-2011

Волевым решением объединяем карьеры трех самых успешных участников нашего списка в один абзац – ведь все они были ключевыми фигурами самого удачного периода в истории пост-джордановского «Чикаго», наконец-то вернувшегося в плей-офф и даже – уже без Гордона – успевшего пару раз занять первое место в регулярном сезоне на Востоке. После Гордон печально и неоднократно сойдет с ума , а контракты Денга с «Лейкерс» и Ноа с «Никс» станут примерами идиотского капиталовложения, но надеемся, в истории все же останется другое: Гордон как суперснайпер, Ноа как зверь в защите и Денг как настоящий лидер и капитан.

Александр Каун, Россия «Финал четырех»: 2007/08, «Канзас» (победа) Драфт: 56-й, 2008 НБА: 25 матчей, 1 сезон Евролига: 142 матча, 6 сезонов Главные достижения после NCAA: чемпион НБА («Кливленд», 2016), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, участник 6 «Финалов четырех» Евролиги в составе ЦСКА Материал и так слишком длинный, так что о дальнейшей карьере хорошо всем знакомого экс-центрового ЦСКА и сборной России можем не распространяться. Завершив карьеру в 2016 году, Каун планировал «разработать программу по развитию индивидуальных навыков у спортсменов и привозить российских игроков тренироваться в США». Первое – уже получилось , надеемся, получится и второе! Горан Сутон, Хорватия «Финал четырех»: 2008/09, «Мичиган Стейт» (поражение в финале) Драфт: 50-й, 2009 НБА: – Евролига: 10 матчей, 1 сезон Главные достижения после NCAA: 10 лет профессиональной карьеры в клубах высших дивизионов Испании, России, Италии и Хорватии, двукратный чемпион Хорватии («Цибона», 2012; «Цедевита», 2014)

Знаменитый тренер «Мичиган Стейт» Том Иззо называл Сутона одним из самых умных баскетболистов и самых техничных «больших», с кем ему доводилось работать. Высшей точкой карьеры боснийского хорвата стал 2009 год, когда в жизни Сутона случилось сразу несколько крупных событий: финал чемпионата NCAA, попадание в символическую пятерку «Финала четырех», выбор на драфте «Ютой» и, конечно, трехлетний контракт с питерским «Спартаком» от Алексея Карванена. Увы, в Петербурге Сутон больше лечился, задержался в итоге всего лишь на год, но для большого баскетбола не пропал – залетал в Евролигу с «Цедевитой», провел 5 лет в чемпионате Испании, где и завершил карьеру в 2019 году.

Нильс Гиффай, Германия «Финал четырех»: 2013/14, «Коннектикут» (победа) Драфт: не выбран, 2014 НБА: – Евролига: 126 матчей, 5 сезонов Главные достижения после NCAA: бронзовый призер Евробаскета-2022, двукратный чемпион Германии («Альба», 2020, 2021)

Гиффай побеждал в NCAA даже дважды: первокурсником с Кембой Уокером и Джереми Лэмбом в 2011-м и выпускником с Шабазом Наппьером и нынешним пермяком Райаном Боутрайтом в 2014-м. В первый сезон в NCAA Нильс играл совсем мало (9,9 минуты в среднем за матч) – однако в финале против «Бэйлора» провел целых 24 минуты и стал важным X-фактором победы «Коннектикута». Случай во многом описывающий дальнейшую карьеру немца – Гиффай стал идеальным примером незаметного, но крайне полезного игрока для высшего европейского уровня, габаритного 3-&-D, уже 10 лет выступающего за национальную сборную и топовые клубы Германии и даже успевшего на год заскочить в каунасский «Жальгирис». Уилл Йегет, Франция «Финал четырех»: 2013/14, «Флорида» (поражение в полуфинале) Драфт: не выбран, 2014 НБА: – Евролига: – Главные достижения после NCAA: победа в Еврокубке («Монако», 2021), чемпион Франции («Ле-Ман», 2018), самый прогрессирующий игрок чемпионата Франции (2016) Душе и сердцу «Флориды»-13/14, специалисту по черновой работе, хроническому травматику (3 операции за время в NCAA) и партнеру Скотти Уилбекина по колледжу, Йегету не довелось построить столь же успешную карьеру в Европе – но и провальной ее никак не назвать: 8 крепких сезонов в качестве игрока ротации клубов высшего французского дивизиона. Перейти вместе с «Монако» в Евролигу Йегету помешала очередная травма колена, но после полностью пропущенного сезона 2021/2022 сегодня Уилл – безоговорочный стартовый центровой клуба Лиги чемпионов «Лимож».

Пшемыслав Карновски, Польша «Финал четырех»: 2016/17, «Гонзага» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2017 НБА: – Евролига: – Главные достижения после NCAA: сезон в чемпионате Испании

Карьеру крупнейшей (во всех смыслах, боевой вес – 129 кг) надежды польского баскетбола последних 15 лет погубила хроническая травма спины. К счастью, не сразу: в почти полностью пропущенном сезоне-15/16 Карновски тратил больше часа на подъем из постели; сезон-16/17 поляк завершил финалистом турнира и с персональным призом имени Карима Абдул-Джаббара для лучшего центрового NCAA. Как выяснилось, то была лебединая песня: выбору на драфте помешали медкарта и возраст (Карновски было уже 24 года), за контрактом в Испании последовали новые бесконечные повреждения, неконтролируемый набор веса… Этой зимой Карновски тихонько завершил карьеру и стал помощником главного тренера в университете «Аризона».

Майк Котсар, Эстония «Финал четырех»: 2016/17, «Южная Каролина» (поражение в полуфинале) Драфт: не выбран, 2020 НБА: – Евролига: 31 матч, 1 сезон Главные достижения после NCAA: MVP двух раундов Евролиги в дебютном сезоне Как и Голдину, Котсару довелось стать стартовым центровым-европейцем скромного колледжа-сенсации, в первый и пока единственный раз в истории пробравшегося в «Финал четырех». Затем последовали еще три года учебы и выступлений в NCAA, укрепление репутации специалиста по игре в защите и выпуск из университета с титулом студента года среди спортсменов «Южной Каролины» за выдающиеся академические достижения. Дальше – два крепких сезона в немецком середняке «Гамбурге» и дебют в Евролиге в составе «Басконии». Как сейчас принято, эстонец решил, что времени на раскачку нет – по итогам первого же матча в Евролиге Котсар стал MVP стартового тура сезона-2022/23 (а заодно и последнего, 31-го) и сегодня считается одним из самых многообещающих «больших» Европы.

Тайлер Дорси, Греция «Финал четырех»: 2016/17, «Орегон» (поражение в полуфинале) Драфт: 41-й, 2017 НБА: 107 матчей, 3 сезона Евролига: 104 матча, 4 сезона Главные достижения после NCAA: участник «Финал четырех» Евролиги («Олимпиакос», 2022), двукратный чемпион Израиля («Маккаби» Т-А, 2020, 2021), чемпион Греции («Олимпиакос», 2022)

Дорси – яркий пример игрока, судьбу которого изменило «Мартовское безумие». Чумовая форма Тайлера (24 очка в среднем за матч при 14 очках по сезону; процент трехочковых за 60%) протащила «Орегон» в «Финал четырех», а самому Дорси, не самому габаритному, быстрому и атлетичному гарду для современной НБА, подарила место на драфте и два полноценных сезона в главной лиге мира. Дальше была Европа – кстати, опережая возможные вопросы про натурализацию, отметим, что Дорси начал играть за сборную Греции даже до дебюта в NCAA – и вошел в символическую сборную чемпионата мира U-19 в 2015 году. В Греции же Дорси окончательно закрепился в качестве элитного игрока Евролиги – после 38 матчей в старте «Олимпиакоса» и выхода в «Финал четырех» Евролиги Тайлер даже снова попробовал пролезть в НБА с помощью двустороннего контракта с «Далласом». Не получилось, но сегодня пока осваивающийся в «Фенербахче» Дорси – возможно, главное тайное оружие Итудиса перед плей-офф Евролиги.

Моритц Вагнер, Германия «Финал четырех»: 2017/18, «Мичиган» (поражение в финале) Драфт: 25-й, 2018 НБА: 248 матчей, 5 сезонов Евролига: 2 матча, 1 сезон Главные достижения после NCAA: 5 сезонов в НБА, участие в Rising Stars Challenge на Матче звезд НБА в 2020-м году

В январе прошлого года из-за слишком бурного празднования Вагнера после успешной атаки «Орландо» на кольцо «Далласа» Лука Дончич задавался риторическими вопросами: «You mad, p**sy? Who the f**k are you?» Поиском ответа на второй вопрос по-прежнему заняты в НБА: немец сменил уже 4 клуба, но даже воссоединение со звездным младшим братом Францем пока не привело к драматическому прогрессу – Моритц по-прежнему чаще попадает в новости из-за мелких стычек и даже драк . Впрочем, думается, что Вагнер в лиге надолго, особенно если он сможет приблизить свой трехочковый к показателям в NCAA (почти 40%): техничные, габаритные pick-and-pop «большие» на дороге не валяются.

Святослав Михайлюк, Украина «Финал четырех»: 2017/18, «Канзас» (поражение в полуфинале) Драфт: 47-й, 2018 НБА: 246 матчей, 5 сезонов Евролига: – Главные достижения после NCAA: 5 сезонов в НБА, лидер по перехватам на Евробаскете-2022, участие в Rising Stars Challenge на Матче звезд НБА в 2020-м году

Дебют на высшем уровне – в 15, важный игрок ротации одного из лидеров национального чемпионата – в 16, игра на взрослом чемпионате мира – в 17… Будет здорово, если так же пойдет карьера Егора Амосова (первый шаг сделан!), но сейчас мы говорим о Святославе Михайлюке. В свое время Святослав удостаивался сравнений более-менее со всеми великими атакующими защитниками, попавшими в НБА из Европы, – от Дражена Петровича до Ману Жинобили. Правда, карьера в главной лиге мира пока скорее не складывается: Михайлюк сменил уже 6 клубов, нигде не задерживаясь слишком надолго. Однако игра Михайлюка на чемпионате Европы и последний месяц в «Шарлотт» позволяют с уверенностью говорить – огромный потенциал по-прежнему здесь, и если не в НБА, то в Европе Свят должен стать заметной фигурой. Давиде Моретти, Италия «Финал четырех»: 2018/19, «Техас Тек» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2021 НБА: – Евролига: 3 матча, 1 сезон Главные достижения после NCAA: игрок сборной Италии, 3 года профессиональной карьеры в клубах высшего дивизиона Италии Очередной «новый Белинелли», для красоты сравнения родившийся и выросший в Болонье, Моретти по-карасевски дебютировал в высшей лиги Италии – в 16 лет у тренера-отца Паоло. Через несколько лет отец же посоветовал Давиде уехать в NCAA, где тот вполне преуспел и помог «Техас Тек» выйти в первый в истории колледжа «Финал четырех», играя по 30 минут и бросая «трехи» за 45%. Впрочем, критическая для гардов традиционная «европейская физика» (т.е. посредственный атлетизм, отсутствие первого шага) ставила крест на надежды на драфт – и вместо выпускного сезона в колледже в 2020 году Моретти решился начать большую европейскую карьеру: подписал пятилетний контракт с «Армани» и даже дебютировал за национальную сборную в отборочном матче к Евро-22 против сборной России Сергея Базаревича. Но молодой игрок у Мессины это почти всегда больно – после года на дальнем конце скамейки талант был передан набираться опыта в более скромный «Пезаро». И там все сейчас неплохо: команда идет в зоне плей-офф, Моретти играет по 25 минут у большого специалиста по развитию молодежи Ясмина Репеши, когда-то запустившего карьеру все того же Белинелли.

Жоэль Айяи, Франция «Финал четырех»: 2020/21, «Гонзага» (поражение в финале) Драфт: не выбран, 2021 НБА: 7 матчей, 1 сезон Евролига: – Главные достижения после NCAA: дебют в НБА в составе «Вашингтона»

В 2018 году 22 очка Айяи в матче за третье место помешали взять бронзу чемпионата Европы сборной России U-18 Олега Акципетрова. Вместе с Никитой Михайловским Жоэль вошел в символическую сборную турнира, но дальше их пути разошлись – вместо Саратова француз уехал в «Гонзагу», где за три года заслужил реноме крепкого двустороннего комбо-гарда. Младший брат баскетболистки сборной Франции Валериан Айяи-Вукосавлевич пока не добился успехов сестры, четырехкратной серебряной призерки чемпионатов Европы, но потеряно, очевидно, не все – Жоэль проводит всего второй сезон на профессиональном уровне, продираясь в НБА через G-лигу, и уже успел временно заскочить туда с помощью двустороннего контракта с «Вашингтоном». Паоло Банкеро, Италия «Финал четырех»: 2021/22, «Дьюк» (поражение в полуфинале) Драфт: 1-й, 2022 НБА: 68 матчей, 1 сезон Евролига: – Главные достижения после NCAA: трехкратный лучший новичок месяца Восточной конференции НБА

Первый номер драфта прошлого года, главная звезда «Орландо», неизбежный будущий обладатель приза лучшему новичку сезона… Ежемесячно о Банкеро можно читать новый большой материал на Sports.ru (например, вот или вот ) – добавить нечего, лишь выразим надежду, что сможем увидеть Паоло уже этим летом на чемпионате мира. В январе президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи оценивал вероятность скорого дебюта Банкеро за сборную в 60%.

Итого из 15 европейцев в «Финале четырех» NCAA:

– 9 были выбраны на драфте; – 9 играли в НБА; – 4 стали авторитетными игроками Евролиги; – несколько карьер было скомкано из-за хронических травм; – несколько человек еще слишком молоды для окончательных выводов.

Недурно? Недурно. Какие выводы мы можем сделать о возможной дальнейшей карьере Голдина? А выводов никаких не будет.

Тьфу-тьфу-тьфу и удачи в субботу и в дальнейшей карьере, Влад!

