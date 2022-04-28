«Золото» Европы U16, дебют в Евролиге, работа с Пласой: интервью с Константином Шевчуком

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Подкаст «Перехват» возвращается вторым сезоном, который называется «Юны и опасны». Герои этого сезона — молодые российские игроки, U22. Это серия интервью о карьере и жизни: как начинали, как продолжали, через что прошли. Простые вопросы, которые помогут лучше узнать молодых баскетболистов — тех самых, за которыми мы будем наблюдать в ближайшие 10-15 лет.

Герой третьего выпуска — защитник «Уфимца» Константин Шевчук. Воспитанник питерского баскетбола, он попробовал себя в системе ЦСКА, но вернулся в Петербург и стал лидером молодежки «Зенита». Сейчас он завершает сезон в Суперлиге и готовится к новым вызовам. Костя — чемпион Спартакиады, ДЮБЛ, первенства России и Дивизиона Б первенства Европы U16.

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— Кость, я посмотрел твои фотографии в ВК и теперь задаюсь вопросом. Во сколько лет ты пошел на баскетбол? Судя по альбомам, года в 4…

— А у меня отец играл в баскетбол профессионально, поэтому я с раннего возраста был приближен к баскетбольному мячику. Возможно, да, в этом возрасте и начал пробовать первые удары. А так, чтобы прямо заниматься, то я начал лет с 8. Папа научил меня делать два шага и бросать мяч с дистанции, с которой можно добросить в 8 лет.

— Какие у тебя были увлечения? На фотках ты в футбольной форме «Зенита», фотографируешься с гоночными машинами… Баскетбол всегда был для тебя видом спорта №1?

— О, как раз про футбольную форму! Лет с 6 я как раз начал заниматься футболом, мне очень нравилось. Я занимался в смене «Зенита», и у меня все хорошо получалось. Но так вышло, что со временем баскетбол завоевал мое сердце.

А гоночные машины… Если говорить о той фотографии, то так получилось, что просто оказался рядом [с болидом]. Но любовь к гонкам у меня тоже очень большая. Я большой фанат Формулы-1 — не прямо углубляюсь в детали, но смотреть мне очень нравится.

— За кого болеешь?

— По-разному, у меня нет одного любимого пилота. Ну так, периодически за аутсайдеров, периодически просто приятно наблюдать за какими-то командами, за сражениями. Просто даже за процессом наблюдать — уже классно. Мне как-то это нравится. Мы с отцом довольно часто смотрим, когда выпадает возможность. Они обычно проводятся в выходные — в субботу или в воскресенье. Обычно в эти дни игры проводятся или тренировки какие-то ставят. Но когда по времени получается, появляется какое-то «окно», очень приятно посмотреть и насладиться атмосферой.

«Переход в ЦСКА мне был необходим для развития»

— Переезд в Москву, в ЦСКА-ДЮБЛ в 15 лет. Как это было?

— Это случилось после Спартакиады. В 2015 году мы выиграли Спартакиаду школьников, и после этого мне предложили поехать в Москву, развиваться там. Во-первых, ЦСКА — большой клуб, а во-вторых, тренировочная система. Понятное дело, что у такого клуба и условия, и в принципе вся система находится на высоком уровне. Попробовать себя, посмотреть, что это такое, пожить в другом городе, особенно в таком раннем юном возрасте — считаю, что это был хороший опыт.

— Как ты себя чувствовал в столице? Понятно, что Москва и Петербург не так далеко друг от друга, родители могли приезжать, но жизнь в интернате — это же все равно совсем другая жизнь.

— Это было тяжело, особенно в первое время. Ты еще молодой парень, уже живешь вдали от дома, скучаешь по родными, я очень по сестре скучал. Но со временем человек ко всему привыкает. Конечно, изначально было тяжело, но ты тренируешься и все. В то время у меня были тренировка — школа — тренировка — сон — все заново. Поэтому время летело быстро, но ты развиваешься, в плане баскетбола такой шаг мне, наверное, был необходим. Поэтому в целом, может, было не легко, но очень полезно.

— Что не получилось в ЦСКА? Ты вернулся обратно через год…

— Нет, в Москве все было хорошо в плане тренировочного процесса. Может быть, я не так много играл, но там и возраст был такой. Мне, например, было 15 лет, а в ДЮБЛ старший возраст — это 17-18 лет. Все-таки есть такая разница…

— Это хорошая разница.

— Да, даже хотя бы в плане даже физического развития. Там было все неплохо, просто я по причине здоровья вернулся домой. У меня своя ситуация была.

«В 16 лет ты не особо знаешь своих сверстников. Едешь на турнир и не знаешь, чего ожидать от соперников»

— Летом 2016 года ты получил первый вызов в национальную команду, со сборной U16 вы выиграли Дивизион Б первенства Европы. Расскажи про тот турнир в Болгарии.

— Турнир был непростой, у нас были взлеты и падения. Мы с самого начала ехали с задачей попасть в дивизион А. Там есть такая особенность, что если ты это делаешь, то ты работаешь на год младше себя, на 2001, получается. Но у нас была именно такая задача.

У нас была хорошая команда, мы все лето работали и понимали, что едем бороться за медали. Но в 16 лет ты еще не очень хорошо знаешь своих сверстников. Мы первый матч играли с Люксембургом, и ты едешь и не знаешь, чего ожидать от противников. Мы начали нелегко, проигрывали очков 12 или 14. Но собрались с силами, почувствовали себя, почувствовали свою игру и начали играть так, как умеем, а дальше все хорошо пошло.

Были и трудные игры, например, за выход в четверку мы играли с Англией. У нас в концовке было «+1», нам немного нам повезло, скажем так, парень промазал бросок на победу. Но задачу выполнили. В финале против Израиля тоже очень сложный матч был, но все пацаны очень старались, и я считаю, что мы заслуженно победили. Мы упорно работали, и все для нас хорошо сложилось. Все были счастливы, задачу выполнили.

— Ты сказал, что многое не получалось, это видно по статистике — два своих лучших матча ты выдал в полуфинале и в финале. И даже почти стал MVP финала, набрал 19 очков, но там Александр Шашков тебя опередил в гонке за звание самого полезного игрока.

— Да, он забил 22.

— О, ты даже помнишь. Сильно расстроился?

— Нет, конечно нет. В таком матче главное — победить, ты не особо смотришь на личные показатели. Только думаешь, как помочь команде. Кто на тот момент являлся самой эффективной опцией, тот, скажем так, и решал вопросы. Главное, что мы выиграли. Тем более Саша — мой отличный друг. Я долгое время с ним в Питере провел, я на чемпионате Европы мы с ним вместе играли. Потом он уехал развивать свою карьеру в другую страну, но, когда такие долгие связи налажены на площадке, ты искренне рад за своих друзей. Поэтому, как я и сказал, главной задачей было победить — только об этом и думали.

— Ну и в целом ты попал в символическую пятерку, что тоже неплохо.

— Да, конечно, это было приятно. Но даже если бы я в нее не попал, наша команда победила. Мне удалось помочь. Если бы так не произошло, то ничего страшного. Первое место есть первое место.

«По атмосфере Евролиги скучаю периодически»

— Летом 2021 года ты вернулся домой, в Санкт-Петербург, и пополнил молодежную команду «Зенита». Как ты себя там чувствовал?

— Чувствовал себя прекрасно. Дома помогают родные стены, ты находишься с семьей, родители следят за питанием и все дела, помогают, ты не один. Это очень сильно помогает. Я перешел в ДЮБЛ, тренер Младен очень хорошо ко мне относился, мы с ним дружим. Я перешел туда зимой и влился в команду, мне сразу дали много игрового времени, и все неплохо пошло. В том сезоне мы заняли третье место в ДЮБЛ за «Зенит», это, кстати, была первая медаль клуба в истории.

— Младен каким-то образом был связан с Йокичем? Кажется, я слышал такие истории…

— Может быть… Я думаю, что он много с какими сербскими игроками был связан. Он также рассказывал, что играл против Богдана Богдановича, который сейчас за «Атланту» выступает, и тот ему одними лишь дальними бросками 30 очков забил. Поэтому там было много смешных историй, особенно с интонацией, с которой он любит говорить. Но в целом, да, думаю, что это правда.

— Ты едва ли не единственный игрок, который выступал в шести сезонах Единой молодежной лиги ВТБ, в последний год ты становится MVP месяца, попал в символическую пятерку по итогам сезона. Обычно лидеров «молодежки» начинают подпускать к играм за основу, и в сезоне-2019/20 — первом сезоне Евролиги для «Зенита» — с тобой такое тоже случалось. Но, как мне сейчас кажется, оглядываясь назад, реального шанса у тебя по большому счету не было, в ротации Пласы заслужить себе место было нереально. У тебя сложилось такое ощущение?

— Пласа — выдающийся европейский тренер, и я ему очень-очень благодарен за то, как он ко мне относился. По тому сезону я и сам понимал, что будет тяжело. У команды были проблемы с травмами, из-за этого были проблемы с результатом — даже несмотря на то, что все полностью отдавались. Поэтому в ситуации, когда тебе нужно обязательно выиграть, чтобы поправить свою турнирную таблицу, тяжело давать какой-то шанс молодому игроку, которому всего 19 лет.

Я был тогда на постоянной основе с первой командой, и все равно тренироваться с профессионалами, смотреть, как они работают, смотреть какие-то нюансы, общаться с игроками… Я могу сказать, что из русских игроков Дима Хвостов, Влад Трушкин очень сильно мне помогали развиваться в таком возрасте — даже от элементарных советов по баскетбольной части, разбора финтов и так далее до какой-то помощи даже в раздевалки.

В этом плане было классно получать тот опыт и становиться лучше, так как, находясь с игроками такого уровня, хочешь или не хочешь ты будешь прибавлять. В тот момент у меня не было никаких расстройств, что я не получаю игровые минуты. Даже если бы я получал, то это не было бы так много, так как я понимаю, что ситуация была не такая легкая.

— Я посмотрел, 26 секунд в Евролиге.

— Да-да, с «Фенербахче». Ну все равно вышел отметиться, тоже приятно. Дали шанс. Может, не так много, но все равно выйти в Евролиге тоже приятно. Но на предсезонном сборе мне больше давали времени: я играл с «Реал Мадридом» 15 минут, против «Реал Бетиса» около 20 минут. Тогда была лучшая игра на предсезонном турнире.

Так что мое развитие шло своим чередом, я считаю, шло в отличном ключе. Не сложилось, что было много травм, и пришлось расстаться с тренером, к сожалению. Но жизнь продолжается, нужно развиваться дальше. Но я все равно благодарен Пласе и его бригаде — Саме, Луису — за тот вклад [в меня], что они сделали. Так обращаться с молодым игроком, которому 19 лет, на мой взгляд, это высший уровень.

— У тебя есть истории, которые ты вспоминаешь с теплотой или рассказываешь всем, когда у тебя спрашивают, как оно было?

— Нет чего-то такого, чтобы сказать, что что-то выделяется. Но в целом прикольная атмосфера там была. Как люди общаются в раздевалке, шутят, взаимодействуют с иностранцами. Брать того же Айона — он вроде и говорил по-английски, но не на высшем уровне. Он все понимал и разговаривал… нормально. Но некоторые его подкатывали, типа: «Гус, что ты делаешь сегодня, это или то».

Еще я в тот год мое место в раздевалке было рядом с Остином Холлинсом, я с ним взаимодействовал. Мой английский тогда был не на таком уровне, как сейчас, но все равно я с ним общался, пытался обсуждать что-то, спрашивал, видел ли он какой-то хайлайт. Еще у нас был прикольный хендшейк, типа «йоу, здорово, братан».

В этом плане по атмосфере было прикольно — какие-то истории послушать, самому поделиться, пообщаться с иностранными игроками. По этой атмосфере немного скучаю эпизодически.

— В раздевалке, в которой есть Евгений Воронов и Антон Понкрашов, не может быть скучно. Многие люди платили бы, чтобы оказаться в этой раздевалке и послушать, что говорят легенды.

— Согласен!

— В тот год ты попробовал на вкус такой настоящий европейский профессиональный баскетбол — может быть, не в игре, но ты был с командой постоянно, ездил на выезды, тренировался. Было что-то, что удивило тебя на этом уровне?

— Я первый раз оказался на гостевых играх Евролиги. Очень удивила атмосфера в Олимпиакосе на Peace and Friendship Arena.

— Совсем не мир и дружба…

— Да-да, там, конечно, атмосфера была то, что надо. И в тот матч была заполняемость чуть больше 50%, но звука было столько, что казалось, что там как минимум 20 тысяч человек должны сидеть на трибунах.

Тот матч был знаковым для «Зенита», так как это была первая победа в Евролиге и добытая большим трудом в овертайме. Поэтому те ощущения выделяются. И в принципе прикольно посмотреть, как некоторые люди в гостях болеют, как, допустим, организационная программа у команд проходит.

Я хоть и не был в большинстве матчей в заявке, но все равно был с командой, сидел рядом, поэтому было классно поболеть, дать свою энергию команде, подбодрить, помочь, а заодно посмотреть, как и что работает на высоком уровне.

«Когда постоянно находишься с игроками более высокого уровня, ты только приобретаешь»

— Вопрос, который меня не то чтобы мучает, но я давно им задаюсь. Ситуация: ты — безоговорочный лидер «молодежки» и игрок, которого привлекают к тренировкам с основным составом. Привлекают не эпизодически, а прямо постоянно. При этом ты очевидно вынужден пропускать тренировки и матчи молодежного состава, а в основе тебя не выпускают, ты только тренируешься. И с одной стороны, это классно, ты получаешь новый опыт, но, с другой стороны, от этого страдает твое выступление по сверстникам. И в итоге ты и там не развиваешься, и здесь буксуешь. Мне кажется, что вот этот переходный этап — большая проблема в российском баскетболе, многие именно здесь стагнируют, а потом и регрессируют. Как тебе кажется, как человеку, который прошел через это, это проблема? Или ее нет, я ее выдумал?

— Лично мое мнение, что нет как таковой такой проблемы тренироваться на постоянной основе со взрослой командой и пропускать какие-то игры со сверстниками. Но тут влияет тот факт, как ты тренируешься с командой. Допустим, ты поделал какие-то упражнения, а когда дело доходит до игры 5х5, тренеры основных команд иногда работают только с тем составом, который будет боевым на матче. Если так, то тогда да, это проблема, так как не будет игровой практики, которую ты должен иметь каждый день.

Но в моем случае при тренере Пласе я всегда был в обойме, даже в играх 5х5 я где-то начинал в старте, но даже если и не начинал в старте, то подключался по ходу тренировки и выходил на замену. Там все примерно поровну играли по времени, даже я, молодой игрок, играл столько же времени, как и все. Не было такого, что я стоял на боковой линии и наблюдал за процессом. Нет, я постоянно участвовал.

При таком раскладе, конечно, ты только приобретаешь, так как ты постоянно тренируешься. Конечно, ты, может, не играешь со своими сверстниками иногда, но ты постоянно находишься с игроками гораздо более высоко уровня, и когда ты приходишь через какое-то время к своим сверстникам, на мой взгляд, ты только приобретаешь от этого.

Но, конечно, если тебе на тренировках мало игровой практики предоставляют, то игрок может страдать просто из-за нехватки базовых вещей. Важно наигрывать свои игровых движения, просто быть в обойме тогда, на постоянной основе тренироваться и выступать. Если есть шанс поиграть с игроками такого высокого уровня, против игроков Евролиги, против иностранцев, то это хорошо. Плюс, когда ты в таком возрасте, каждый игрок очень открыт и помогает тебе в плане какого-то совета. В этом смысле для развития молодого игрока очень важно и очень полезно.

— В том, что это полезно, вопросов нет. Вопрос скорее в том, что это слишком крутой переход — в «молодежке» ты суперлидер, а потом ты переходишь, и у тебя 26 секунд в Евролиге. Даже черт с ней, с Евролигой, в Единой лиге тоже было не очень много. При этом да, твой случай был немного другой, ты был задействован на тренировках как игрок основной команды.

— Да. Тут еще нужно понимать, что в моем случае Пласа постоянно общался со мной. Перед сезоном у меня было собрание со всеми тренерами, и они мне четко сказали, чего они от меня ждут. Мне сразу сказали, что в этом сезоне я не буду часто появляться на площадке, но у меня будет такое-такое развитие, что буду тренироваться, что буду выступать за молодежные команды, в следующем году буду прибавлять, за лето отработаю, на тренировках прибавлю, буду получать уже такое-то время. Потом мне уже будет больше 20 лет, я уже физически должен окрепнуть и более быть готовым к большому баскетболу.

Когда ты тренируешься, ты начинаешь по-другому мыслить. Здесь другое принятие решений, время на принятие решений. И был четкий план расписан, у меня не было каких-то сожалений от нехватки игрового времени в первой команде. Я просто четко знал, что будет сейчас происходить и что будет дальше происходить. Ты просто идешь по плану, много работаешь каждый день, двигаешься — если это понимать, проблем никаких нет.

Но, опять же, у меня была такая ситуация, но у других игроков может быть другая ситуация. Такого разговора с главным тренером может и не быть

— Я помню свою историю заочного знакомства с тобой. Когда были предсезонные сборы, игроки основы проходили медицинские тесты. Мы с Антоном Пушковым зашли в кабинет одними из последних, и я спросил врачей, кто лучше всех сдал тесты. И они сказали: «Вот у вас есть игрок, Костя, кажется зовут».

— И ты такой: «Костя? Кто это?» (смеется)

— Тогда я не знал! А там были игроки вроде Антона Понкрашова, команда в целом к Евролиге собралась. А лучшие показатели были у тебя.

— Во-первых, я старался.

— Думаешь, остальные нет?

— На самом деле, игроки не очень любят эту тему. Фишка в том, что там нужно дойти до какой-то ступени, а дальше — по желанию. Специалистам лучше, конечно, посмотреть, как твое тело выдерживает гипернагрузку, но если, допустим, ты дошел до этой ступени минимум, то дальше ты можешь не продолжать. И многие игроки, скорее всего, сказали, что давайте закончим на этой ноте. А я пошел дальше.

«Суперлига — неплохо для развития молодого игрока»

— Летом 2021 года ты перешел в баскетбольный клуб «Уфимец» и теперь выступаешь в Суперлиге. Как тебе?

— Я выступал уже раньше тут, когда у «Зенита» были молодежные проекты. У них было два сезона в Суперлиге-1 и один сезон в Суперлиге-2, поэтому этот чемпионат не является новым для меня.

Но все равно в «Зените» я был между первой командой и второй, а тут оказался в мужской команде — это новый опыт для меня. Если сравнить с Москвой, то там я жил в интернате, в Уфе я жил сам, снимал квартиру. В этом плане новые навыки как минимум бытовые. Ведение домашних дел, готовка на постоянной основе, много новых рецептов выучил. Есть и плюсы в этом. Конечно, ты переезжаешь в более маленький город из Питера, но это чистый город, мне он понравился, в принципе у этой ситуации много своих плюсов.

— Что научился готовить?

— Да разные блюда — от разных супов до простой карбонары какой-нибудь. Так сразу и не сказать, все равно экспериментируешь. Где-то хочется чего-то новенького попробовать, где-то после тренировки устал и нет сил, тогда что-то банальное делаешь и ешь.

— Говорят, что Суперлига — отличное место для развития молодежи. Так ли это?

— Если брать команды-лидеры, допустим, «Руну» или «Уралмаш», которые борются за чемпионство, то, конечно, для молодого игрока там может быть тяжелее находиться. Но если брать какие-то команды второго эшелона, то думаю, что да, там может быть неплохо для развития, можно поиграть против уже сформировавшихся игроков.

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• «Это как сон для любого фаната баскетбола». Даниил Касаткин рассказывает о 3 годах в США и возвращении в Россию

Фото: ufimets.ru; bc-zenit.com; cskabasket.ru; russiabasket.ru; instagram.com/kost16