Как раздражать вообще всех. Инструкция «Голден Стэйт»

Превращение из самой симпатичной бригады в самую бесящую – за 14 шагов.

Изящный ход менеджмента «Уорриорс» легко оценить: такой финт никому в голову никогда не приходил.

Как оперировали чемпионские команды прошлого?

Они были рады одному титулу, все остальные считали приятным бонусом, жили с пониманием, что выиграть все просто невозможно и не нужно жадничать. Абдул-Джаббар самолично заткнул рот Пэту Райли, когда тот попробовал пообещать «три-пит» в 88-м.

Они ценили не саму награду, а кристаллизацию команды в чемпионов, некую особенную общность, сердца которых никогда не надо недооценивать. «Пистонс» почти не радовались победе в 89-м, потому что вынужденный отказ от Рика Махорна испортил настроение всем. Ощущение братства было несоразмерно важнее намерения повторить, вернее, между ними существовала неразрывная связь. Аксиома «чемпионский состав не меняют» предполагала, что чемпионство – это не столько взаимное усиление индивидуальных талантов, но особенная коллективная атмосфера, а в ее создании в равной степени задействованы первый и последний игроки.

Они усиливались точечно и крайне скупо. По сути, до Дюрэнта лучшим усилением чемпионской команды был Клайд Дрекслер, очень не посторонний для Хьюстона человек, которого выменяли по ходу пост-чемпионского сезона, когда все шло из рук вон. Все остальное – это косметические перестановки, чаще всего в дальнем конце скамейки, которые должны были принести хоть немного бодрости. Рон Артест, уже перекачанный, но все такой же сумасшедший – в «Лейкерс», 37-летний Рэй Аллен – в «Майами», переехавшие в «Чикаго» сначала Тони Кукоч, а потом и Багз Банни.

И да, они просто не могли себе такое позволить. Клубы-чемпионы всегда старались переплатить тем игрокам, что у них есть. Даже понимая, что это неоправданно, они считали денежное премирование лучшим вариантом с учетом всего перечисленного. Первым, кто по-настоящему отказался от такой практики, стал «Даллас» («Лейкерс» все же выбирали между более дорогим Аризой и более непредсказуемым Артестом), так как даже Марк Кьюбан понимал, что та победа получилась как-то подозрительно удачной (ну и всегда зажимал деньги на возрастных игроков).

Боссы «Голден Стэйт» цинично и гениально со всем этим покончили.

Формально у них был повод – «Уорриорс» заглохли у финишной ленты, и именно Харрисон Барнс со своими бесконечными промахами с открытых позиций оказался главным антигероем эпопеи 1-3. Но только подготавливать почву для перехода «Голден Стэйт» начал задолго до такой развязки, еще в статусе чемпиона, выдавшего 73-9 – Боб Майерс подгадал место в платежке, Джерри Уэст писал убедительные речи, Дрэймонд Грин бомбардировал Дюрэнта сообщениями, Богут возмущенно бурчал.

Сам Дюрэнт мог бы поступить иначе, если бы «Уорриорс» пришли к нему в статусе чемпионов, но вот у них самих вопроса о том, нужно ли сохранять историческую команду или думать о будущем, ни разу не возникло.

Все предрассудки прошлого были тогда похерены: «Голден Стэйт» – вторая команда, которая начала думать о том, как подмять под себя лигу не на год, не на два, не на три… И первая, которая учла в том числе и замену важных частей, и нагрузки от многолетних выходов в финал, и будущие проблемы с контрактами, добившись от Дюрэнта еще и финансовой уступки.

Все здорово, и нужно честно признать, что менеджмент «Уорриорс» опередил остальных «на световые годы». Вот только любое доминирование, любое уничтожение интриги априори раздражает: Карим, Уилт и Шак всего добились исключительно собственными талантами, но из-за этих талантов лиги спешили поменять правила. Из-за слишком хитрых «Голден Стэйт» тоже поменяли правила, введя практику «супермаксов».

«Голден Стэйт» завораживал главным образом тем, что казался такой атакующей версией «Пистонс» конца 80-х, команды, где как будто бы нет ярко выраженной звезды.

Всегда нужно было специально объяснять уникальность Карри, рассказывать, чем именно занимается Клэй Томпсон, выделять Дрэймонда Грина и детализировать роль остальных. Лишь спустя годы MVP Игудалы все же был общепризнанно принят в качестве чего-то дико абсурдного, но на тот момент 28 очков в среднем в финале представлялись лишь «продуктом системы».

«Голден Стэйт» 73-9 завораживал как единое целое, где каждый приносил что-то: Карри и Томпсон – трехочковые, Грин и Богут – защиту и передачи, Игудала, Барнс и Ливингстон – универсальность, Эзели – размеры, Спейтс – улыбки и трехочковые от пятого номера… Это что-то чуть ли не в равных пропорциях замешивалось в революционный игровой стиль. Те «Уорриорс» казались прежде всего «системой» а-ля «Сан-Антонио», просто гораздо более симпатичной из-за Карри, гораздо более бескомпромиссной из-за Грина и гораздо более необычной из-за отсутствия классического центрового Тима Данкана.

Стив Керр своим приходом будто бы перевез принятую команду в Техас, где все их личные способности оказались преумножены благодаря копированию чемпионского механизма-2014. В «Сан-Антонио»-2014 не было ни одной безусловной звезды (Паркеру отказывали даже в топ-3 разыгрывающих), «Голден Стэйт» был настолько хорош, что представил одного лишь Карри, которого очень долго не признавали, упрекали Харденом, Крисом Полом и даже «настоящим MVP» Дрэймондом Грином.

Приход Дюрэнта изменил и баскетбол «Уорриорс», и вот это восприятие их как исключительно тренерской системы.

Теперь «Голден Стэйт» предстал обыкновенной командой, которой удалось заполучить четырех суперзвезд. Они начали выглядеть мощнее, начали разыгрывать «изоляции» под Дюрэнта, когда нужно было набрать очки, прибавили в защите и приобрели большую игровую устойчивость. Они стали более уверенными в себе и начали больше напирать на талант, а не на системность. Они потеряли целостность и развалились на Дюрэнта-Карри, поддерживающих их Томпсона-Грина, очень своеобразного Игудалу и остальных ролевиков. А тренер им и вовсе как будто бы и перестал быть нужен. Они приобрели несвойственную ранее механистичность – даже когда отыгрывали отставание у «Сперс» в первом матче за счет пик-н-роллов Карри-Дюрэнта, это получалось как-то очень буднично и не содержало никакой загадки, никакого откровения. Они превратились в лучшую команду в истории баскетбола и добились рекорда в плей-офф. И при этом они более-менее сохранили зрелищность.

Но одновременно они утратили задорность, которая и делала их такими волшебными. Именно эта задорность подгоняла их, стимулируя побить рекорд «Чикаго». Именно эта задорность определяла те сумасшедшие рывки из ниоткуда, когда они возвращались в игры за несколько минут. Именно эта задорность задавала общекомандную атмосферу, а не ограничивалась вечным питерпэновским весельем Карри.

Именно эта задорность влюбляла в них абсолютно каждого, кто по-настоящему ценит баскетбол. Потому что ничего более легкого, остроумного, дерзкого, ребяческого, полного выдумки никто никогда на баскетбольной площадке не делал.

Возможно, это уничтожил не Дюрэнт, возможно, тут дело в изменившемся статусе и в том, что вообще такую концентрацию веселья тяжело сохранять на протяжении стольких лет. Но не связывать это с приходом суперзвезды невозможно.

Дюрэнт – шикарный. Суперэффективная машина в атаке, один из элитных защитников лиги на своей половине, бесконфликтный партнер, подстраивающий под любого, человек, который пожертвовал некислой суммой ради партнеров… Это лучший баскетболист мира, чего никто не понимает.

Не понимает в том числе и потому, что Дюрэнт никакой.

У любой суперзвезды всегда есть образ, необязательно харизма, но некий набор качеств, который ее определяет и помогает понять.

В НБА есть примадонна, капризная, крикливая, дико пафосная и напрочь лишенная самоиронии. Она может часами говорить о собственной значимости, и находится пугающее число людей, которые ей при этом всерьез аплодируют.

Есть бородатый сибарит, покоряющий стриптизы с той же легкостью, что вскрывает защиты. Особенная чувственность даже на площадке позволяет ему выпрашивать немыслимые фолы, и страшно подумать, что эта сила делает за ее пределами.

Есть сибарит более утонченный. Бесчисленные бутылки и легкодоступных женщин он оставил в прошлом. Теперь в сфере его интересов – коллекционные вина, стартапы, предметы искусства, эксклюзивные вещи, модные шляпы… и в дальнем конце списка баскетбол.

Есть немультяшная реинкарнация тасманийского дьявола – парень, который носится юлой, бросает, суетится, бросает, делает много лишнего, бросает, беспричинно зависает, когда его лишают мяча, позиционно ошибается, восстанавливает позицию, снова ошибается, не может усидеть на скамейке спокойно, тормошит всех окружающих, в минуты спокойствия компенсирует отсутствие движений гиперподвижной мимикой лица, воюет с соперниками и журналистами, сбивается на такой сверхскоростной темп, что в нем тяжело рассмотреть какой-либо смысл…

Есть рыжий комик, который скрывает свою удивительную мягкотелость за расслабленностью и благожелательным настроем.

Есть армейский сержант, случайно попавший в тело разыгрывающего. Он сам этого так и не понял – до сих пор думает, что за каждую секунду, в течение которой он не размахивает руками и не орет на окружающих, его штрафуют на часть зарплаты.

Есть товарищ с очень непростым характером. Мать в детстве выгнала из дома, и теперь за внешней положительностью бродят демоны самого разного характера, которые могут напоминать о себе беспричинной воинственностью и резкостью суждений во вполне обычных ситуациях.

Короче, в НБА можно быть самым разным. Любой из «Уорриорс» может уходить на второй план, но даже так проявлять свою привлекательную индивидуальность: скажем, пустой взгляд, бессмысленная улыбка, буддийская природа так же присущи неповторимому Клэю Томпсону, как и дальний бросок.

Все, что обнаруживает Дюрэнт – это сплошные комплексы.

Даже после перехода в «Голден Стэйт» – «самого позорного поступка суперзвезды в истории НБА» – он наделал достаточно, чтобы такой противоречивый, неслыханный шаг попал в ряд похожих (не по масштабу, а по сути) историй.

Невнятные перепалки с «Тандер» и Уэстбруком при явном желании примириться с ними, регулярные порки-внушения от Грина, стремление сгладить все игровые конфликты, как с Леброном, Кармело или Казинсом, нежелание выбирать игроков на Матче всех звезд, нежелание быть лицом клуба и, конечно, необходимость защитить себя при помощи фэйковых аккаунтов – все это настолько не соответствует устоявшимся критериям суперзвезды, что влияет на его баскетбольное восприятие. Хотя и не должно бы.

«Голден Стэйт» доверили команду 73-9 вот такому вот лидеру.

С баскетбольной точки зрения тут и обсуждать нечего. Со всех остальных такое решение само по себе навевает уныние. А значит, автоматически и раздражение. Ведь это практически то же самое, как когда на смену гиперхаризматичному и жесткому лидеру-визионеру, с нуля создавшему компанию, которая изменила мир, приходит скучный Тим Кук. Только в случае с «Уорриорс» такая перемена была вовсе не вынужденной.

