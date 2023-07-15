Платить, как всегда, будут середняки.

Свершилось.

«Следующее правило было опробовано в матчах МХЛ в сезоне-2022/23 – запрет игрокам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф».

На днях Фонбет КХЛ подтвердила, что с сезона-2023/24 судьи будут считать до трех, глядя на защитников, укатывающих за свои ворота. На счет «четыре» – свисток и вбрасывание; потом – свисток и 2 минуты.

Эту идею презентовали чуть раньше как меру, которая должна приоткрыть кран средней результативности Фонбет КХЛ, просевшей на фоне примерно всех более-менее важных хоккейных лиг.

Логика, видимо, такая – шайба будет больше находиться в активной стадии игры, что поможет увеличить среднюю результативность.

«Люди не станут терять время на задержки, а игра всегда будет находиться в движении», – объяснил двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

В контексте КХЛ абсолютно любые изменения – это хорошо: лига очевидно забуксовала – хотя бы в том смысле, что не становится популярнее даже в пределах страны. В такой ситуации даже номинальные попытки апгрейдиться можно считывать как здоровый поиск, на который идет офис.

Перекрестный плей-офф – в общем-то анекдот, но в случае с КХЛ само желание что-то сделать с застрявшими в финале Запада СКА и ЦСКА – класс.

Тем более, что вместе с перекрестным плей-офф лига принимает реально прорывное решение о вбрасывании в зоне атаки в начале периода – если предыдущий команда закончила в большинстве. Это супер – и мне кажется, это первое правило, которое может уехать из России в Северную Америку, а не наоборот.

Но ограничение времени контроля за воротами мне кажется менее очевидным, слишком формальным решением с недостаточно ловко просчитанными последствиями.

Медиа нужны для публичного обсуждения, правило 3 секунд получило поддержку, и мне хочется продолжить этот разговор – осмыслением последствий, которые, как мне кажется, не были просчитаны на стадии изобретения этого правила.

Разговор на повышенных тонах – в моем телеграм-канале.

В 2023-м ограничение, скорее всего, не заметят

Я тут скорее согласен с Дмитрием Рябыкиным, который в интервью Russia-Hockey.ru сказал:

«Лет двадцать назад, когда защитники у своих ворот могли придержать игру и долго ждали, это была бы революция в правилах. А сейчас новинку вряд ли заметят, поскольку хоккей стал более динамичным, а защитники стараются максимально быстро запустить атаку».

Ограничение контроля за воротами вызвало бы массовые протесты даже не 20 лет назад, а даже и 13, когда Илья Никулин мог себе позволить в финале Кубка Гагарина играть вот так. Видео ускорено в два раза.

Формально и Никулин тут не сильно нарушает – просто кружит вокруг своих ворот, не находя адреса для паса, с кем не бывает.

За 13 лет хоккей очевидно и заметно ускорился – в НХЛ Шестеркин скорее думает о том, как бы поймать соперника на смене разрезающим пасом, а не задержать шайбу на лишние 5-6 секунд.

В КХЛ хоккей не такой прорывной, но все равно развивается в ту же сторону – в сторону инициативы, скорости и силы.

Я видел далеко не все матчи последних розыгрышей Кубка Гагарина, но по тем, что все-таки видел, гораздо большей проблемой показалось не желание защитников устроить привал за воротами, а безрассудно осторожные схемы игры без шайбы – вот как год назад играл «Салават».

Причем «Трактор» без шайбы играл не то чтобы активнее, и смотреть было невозможно – но вот регламентировать эти детали было бы абсурдно. «КХЛ приняла решение запретить тренерам использовать пассивные схемы в защите»?

Вот решение о трех секундах мне кажется шагом как раз к такому регламентированию.

Неучтенные последствия ограничения: сильные снова получают преимущество

Если это правило все-таки будет как-то заметно, то его влияние на хоккей будет почти прямо обратным тому, которое заявляет лига.

Вот о чем я подумал сразу же, как только услышал об этой идее:

1.Если судьи будут торопить всех защитников быстрее выходить из-за ворот, то проще будет тем, кто и так умеет это делать быстро – то есть защитникам выше среднего уровня. Получается преимущество для команд с одаренными защитниками, которые хорошо играют с шайбой – как правило, в КХЛ это более богатые команды.

2.Допустим, «Северсталь ведет в счете в матче с ЦСКА и ей будет выгодно где-то гасить темп, замедлять игру, искать паузы. И допустим, идет вторая половина игры, когда активное нападение ЦСКА играет уже не на такой свежести как раньше.

Раньше в этой ситуации выгонять защитника из-за ворот было работой нападающих ЦСКА – и это достаточно трудоемкий и неблагодарный процесс.

Теперь за нападающих ЦСКА это будут делать судьи.

И в целом получается, что командам, которые хотят играть активно, можно немного сбавить газ: выгонять соперника из-за ворот будут правила и те же судьи – и можно не ехать к чужим воротам, а встречать немного пониже.

3.Есть вероятность, что результативность получится улучшить, но за счет команд из нижней половины, у которых в составе менее классные защитники (они становятся просто мишенью судей).

Конечно, КХЛ не обязана заботиться об интересах игроков среднего уровня – и это было бы нормально, если б перед этим лига вложила достаточно усилий в то, чтобы бюджеты, условия и, как следствие, составы всех ее участников были более-менее равны.

Но сейчас неравенство существует и усугубляется. И в этих условиях правило 3 секунд – это такая форма издевательства над командами, которые не могут себе позволить иметь шесть топовых защитников.

Искусственное решение проблем, требущих органического подхода

Самая большая моя проблема с этим правилом в том, что оно мне кажется слишком формальным и бьющим скорее по симптомам, чем по сути проблемы.

Оно вполне в духе других вводимых изменений в хоккее. У нас мало молодежи? Давайте введем лимит на молодых, чтобы каждый клуб был обязан заявлять хотя бы двух игроков до 18 лет!

Как результат – горсть молодых полирует лавки.

Давайте запретим легионеров! В результате канадец получает гражданство РФ.

То есть это дико формальные, поверхностные решения, которые закрывают пунктик по имитации дейтельности для управляющего органа (лига, федерация), не решают заявленных проблем, а просто создают новые.

Это как примитивные государства решают проблемы бедности. «У населения нет денег? Давайте напечатаем побольше денег, чтобы хватило на всех!».

Без реальных рыночных механизмов это приводит к отдельной катастрофе.

Вот правило трех секунд требует от защитников быстро принятых решений. Но ведь быстро принятое решение – это роскошь и признак мастерства. Мастерство – это результат многолетней работы. Его надо развивать, но невозможно требовать директивно.

В этом смысле запрет контроля за воротами то же самое, чем, например, были бы предупреждения и удаления нападающих за плохие броски. «В целях повышения результативности лига запретила нападающим плохо бросать. За первый бросок мимо створа – свисток и вбрасывание в зоне команды. За второй – малый штраф».

Звучит анекдотично, но сейчас с защитниками КХЛ делают именно это.

И да, низкая результативность – это плохо, но когда я провожу простые подсчеты и вижу, что в финалах КХЛ за 8 лет могли сыграть 16 команд, а сыграли только пять (ЦСКА, СКА, «Авангард», «Магнитка», «Ак Барс»), понимаю, что есть более важные и более глубокие проблемы.

Эту проблему КХЛ тоже пытается решить формально, перекрестным плей-офф – и это тоже неплохо как начало разговора – но смысл в том, что интереснее лигу так все равно не сделать.

Можно удалять защитников за паузы. Можно штрафовать нападающих за промахи (нападающие середняков опять же будут страдать больше). Но это ничем не поможет, потому что это косметические правки.

Лиге никуда не уйти от того, чтобы ограничивать сверхбогатых – причем по сравнению с тем, что есть сейчас, ограничивать жестко – и выравнивать их возможности с возможностями основной группы команд.

Интересно выглядит только соревнование равных – и тогда сколько секунд защитники тусуются за своими воротами, станет неважно.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Куденко