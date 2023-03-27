Петухов с итогами сезона для Нижнего Новгорода.

22 марта «Торпедо» наконец-то с запасом повело в матче против СКА, но турбулентная концовка все испортила – и Питер пошел дальше, выиграв с оглушительным счетом 4-0.

Так закончился сезон, который начинался с серии вопросов («что у Ларионова получится в Нижнем?»), а продолжался как сценарий Александра Дюма: Алексей Д’Артаньян, Атос Коваленко и их предводитель Де Тревиль в погоне за подвесками Гагарина.

Команда показывала эмоционально открытый хоккей с понятными корнями. В ней раскрывались игроки, которые вроде бы раскрываться были не должны. Она открывала новых героев, которые к концу сезона стали уже просто знакомыми именами (лучший пример – Богдан Конюшков).

Сложно представить, что вообще должна сделать команда КХЛ, чтобы быть ярче «Торпедо»-2023. Судя по стандартному составу полуфиналистов Кубка Гагарина, даже про победителя, скорее всего, в итоге будут говорить меньше.

Ниже – итоги сезона для самой громкой команды года. Перед началом нырните в мой телеграм - там куча хоккейной красоты.

Поражение от СКА указало на точки роста

Всем матчи серии были похожи, и «Торпедо» в каждом имело реальные шансы на голы – если принять факт, что реализация в принципе не контролируется (ну или не контролируется до конца), то команда сделала для победы все.

С другой стороны – 4-0. И дефицит голов. И ошибки в защите, и концовка четвертой игры.

Для «Торпедо» смысл серии в том, что не получилось справиться с плотной игрой СКА на всей площадке. Точнее, тех эпизодов, когда справляться получалось, не хватило для победы. Таких эпизодов нужно было больше.

В то же время подход, обозначенный «Торпедо» перед сезоном, предполагает, что этот плей-офф команда могла оценивать не только по табло, но и по пользе. Подход СКА этого не допускает: Роман и в интервью очень четко говорит: «все правильно» – это когда есть победа, и если есть победа, то все правильно.

С этого ракурса команда из Нижнего Новгорода провела чрезвычайно полезный второй раунд. СКА – очень ровная и плотная от первого до четвертого звена команда, без особых пиков, но и без падений – как тест работает просто прекрасно.

Выводы очевидны: нужно работать над глубиной состава. Само направление работает вообще безо всяких проблем.

В принципе можно сказать, что на этой стадии СКА – более развитый организм, но это касается в основном подбора игроков. Плюс еще одна связка нападения формата Кручинин-Коваленко – и «Торпедо» выйдет на следующий уровень.

Работа всей организации внешне выглядит очень хорошо

Долго думал, как распаковать этот блок выводов, и решил объединить все это в один пункт про организацию в целом.

С точки зрения организации, этот сезон «Торпедо» – серия побед над стереотипами.

1. В КХЛ считается, что в хоккей играет бюджет. «Торпедо» показало, что это не так, собрав команду, пробившуюся в топ-8 лиги что по итогам регулярки, что по итогам плей-офф.

2. Рынок игроков в России считается скудным. «Торпедо» нашел на нем и лидеров, и молодежь.

3. Оказалось, что тренер КХЛ может быть откровенным, может интересно и довольно исчерпывающе рассказывать о хоккее. Доверие тренеров, помогающее расти – это не миф

4. В России считается, что победы и условно красивый хоккей – это несовместимые истории. «Торпедо» не стало консервативнее даже в плей-офф и прошло во второй раунд – и там не было легкой мишенью. И, судя по всему, на тренера не давили необходимостью обеспечить мгновенный результат.

Пример Нижнего Новгорода показал, насколько в хоккее важны личности

Тут мы совсем улетаем в область метафизики, но где-то по ходу сезона я почувствовал в этом смысле какой-то сдвиг. Вспомним концовку 1980-х, пролистав фильм «Сор из избы», в котором телекамерой пытались заснять конфликт Ларионова-игрока с Тихоновым-тренером.

Понимаете, в нашем хоккее принято все мерить безликими коллективами. Ну вот Владислав Третьяк часто говорит «сборная» – но о ком именно он говорит? О каких игроках?

На этом уровне не существует живых игроков с их сильными сторонами. Существуют только кирпичи, из которых складывается слово «сборная». И сборная получается безликой; ну вы и без меня знаете, что происходило с командой на последних турнирах, на которых она играла.

«Торпедо» и Ларионов пошли от личностей. Начиная с того, что сам Ларионов очень прямо говорит от себя, обращается к своему личному опыту, к своим знаниям.

И в этом достигли определенного успеха. Не сказать же, что Алексей Кручинин и Николай Коваленко (а так же Макс Федотов и Богдан Конюшков и еще с десяток игроков Нижнего) – самые лучшие игроки современности. Но как прекрасно мы их узнали за этот сезон. Как хорошо мы их рассмотрели. Было понятно, что они важны для команды, а команда – для них.

Это очень важный сдвиг, потому что он гораздо ближе к естественной природе вещей. Не существует же никакого абстрактного хоккея, каких-то абстрактных команд (этого не понимают в офисе КХЛ, кстати). Хоккей, как и любое зрелище, привлекает людьми. Если Панарин будет всерьез играть против Кучерова – я включу это, под какой бы вывеской они ни играли.

И НХЛ очень сильна в своей ориентированности на индивидуальность: игроков, тренеров, менеджеров – неважно.

У нас с этим очень плохо – и вот в «Торпедо» было хорошо.

Сильная команда – это коллектив сильных, ярких личностей; и если вы отказываете игрокам в праве быть такой личностью, вы получаете гораздо более слабый коллектив.

«Торпедо» – первый за годы внятный ориентир для нашего хоккея

Годы эксплуатации бренда «Красная машина» и отсылок к архивным видеозаписям создали стойкое ощущение, что идеал нашего хоккея где-то в прошлом, но, как он выглядит, понять было невозможно.

Сборная при этом под тем же брендом выглядела очень по-разному. Билялетдинов, Знарок, Воробьев, Брагин – это все очень разные направления.

Ларионов задал нужный вектор в молодежке на стыке 2020-2021 годов, но молодежки было маловато. И вот в «Торпедо» направление раскрылось во весь рост. Мы все увидели, как мы хотим играть как нация, как мы хотим побеждать, и что хотим тренировать.

Мы все это увидели, мы все так захотели и мы все с этим согласны.

Мы все хотим играть в хоккей. Наши дети идут в хоккей именно за тем, чтобы в него играть. Не буквально как «Торпедо» в смысле схем, но именно как «Торпедо» в смысле настроения. Выйти, чтобы поиграть, раскрыть лучшие качества – и в итоге перехитрить, переиграть, и победить.

Я понимаю, почему этого не будет, но мне не хватает, чтобы ФХР провела большую тренерскую конференцию, на которой министр спорта заявит: «Вот это хоккей, с которым мы пойдем в будущее».

Я сяду за ноутбук, подключу его к проектору и уже знаю, какую гифку покажу.

Для борьбы с синдромом Артема «Мы не хотим играть как «Торпедо» Лукоянова, которым давно болен наш хоккей, нам не хватает какого-то такого, публичного и официального шага.

Чего от «Торпедо» хочется завтра

Рассказывают, что мой развернутый разбор торпедовской регулярки листал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как там было в «Человеке-пауке»? Большая сила – большая ответственность.

На самом деле хочется дальнейшего очищения смыслов. «Торпедо» (я сейчас не про игроков, а про связку руководители – менеджмент – тренеры) за один сезон показало реальное продвижение на пути к кристальной адекватности построения команды. От скаутинга до открытости для медиа – это все топовый уровень. Это прямой путь на уровень самых ярких спортивных организаций мира. Я сейчас говорю без иронии.

Один Ларионов за сотню пресс-конференций подробно описал, как в принципе должен работать наш хоккей: от выхода из ИИХФ (которая никогда ничего нашему хоккею не давала, а только берет) до организации перелетов и календаря.

Хочется, чтобы «Торпедо» и дальше продвигалось по этому пути. Тренеры уже обозначили, что откажутся от летних сборов. Если это взять за правило, задумаются команды вокруг – и так далее.

Но это глобальная, не очень четкая картинка.

Если говорить о конкретном, то хочется, чтобы следующий сезон не оценивался по результату. То, что «Торпедо» был близок в каждом матче серии против СКА, не значит, что в следующем сезоне это обязательно должна быть победа.

Результат невозможно контролировать. Тот, кто гарантирует результат – обманывает и себя, и игру, и того, кому он этот результат гарантирует. Хоккей – это не точная наука и то, что сработало в одном сезоне, может не сработать в другом. То, в чем ты был уверен вчера, завтра может подвести.

С точки зрения менеджмента успех в хоккее – это поиск и терпение, поиск и терпение, поиск и терпение. Не готов ждать? Только развалишь то, что построил.

Я немного переживаю за то, что, допустим, если в следующем году не получится выдать более ценный результат в плей-офф, то к команде клуба начнутся вопросы. Это будет очень обидно и зря.

Потому что в этом сезоне «Торпедо» подарило всему нашему хоккею и своим болельщикам нечто гораздо более весомое, чем результат (хоть и менее осязаемое). Мы все увидели, что хоккей – это счастье. Что хоккей – неважно, с какой позиции ты с ним взаимодействуешь – это сплошная радость.

Нижний Новгород вернул нашему хоккею несколько забытых имен и открыл целую грядку новых. Мы все увидели, что для хоккейного счастья не нужен бюджет ЦСКА. Мы все увидели, что если ты играешь на сто процентов, творчески вкладываясь в процесс, то поражения не существует.

Как пример такого подхода к игре «Торпедо» бесценно, и таким ему нужно существовать как можно дольше – в том числе для того, чтобы заразить этим отношением примерно всех вокруг.

Фото: hctorpedo.ru