Шестеркин пропустил 16 шайб за 4 матча плей-офф. Его магия иссякла? «Рейнджерс» крышка?

Никита Петухов предлагает успокоительное.

В плей-офф-2022 завязались первые любовные отношения: Игорь Шестеркин крутит роман с болельщиками «Питтсбурга».

Вратарь помахал им рукой еще в регулярке – после того, как засушил игру с «пингвинами».

Теперь арена скандирует знаменитое нью-йоркское «IGO-O-O-O-OR» после каждой пропущенной им шайбы. Или даже после просто неудачного момента.

В последних играх, правда, кричалка звучит слишком часто. «Питтсбург» дважды забивал по семь, Шестеркин пропустил большую часть и его два раза меняли. Всего за 4 матча у него 16 пропущенных – больше в этом плей-офф нет ни у кого.

Ладно бы «Рейнджерс» побеждали со счетом 8:7 и играли в серии хотя б вничью. Но нет, за поражением идет поражение – и счет уже 1-3, и Нью-Йорк на волоске, в одном проигранном матче от вылета из плей-офф.

То есть – сэйвы Шестеркина нужны им как никогда. Сэйвы кандидата на «Везина Трофи» нужны им как никогда. А сэйвов нет. Все, это конец?

Очень может быть, но это не значит, что Игорь рассыпался и больше не помогает команде. Или что его не неубедительная игра разваливает всю команду.

Я бы даже не сказал, что он не делает сэйвов. Шестеркин остается собой – тем отличным вратарем из регулярки, но в него летят вот такие броски.

Как насчет отбить шайбу после подставления в метре от ворот? Есть желающие такое поймать?

Да, 16 шайб – это очень много, но в этой серии число пропущенных Шестеркиным больше говорит о качестве нападения, с которым столкнулась защита «Рейнджерс» – и это очень серьезное нападение. И в плей-офф вообще такое бывает: Андрей Василевский, например, за эти же 4 матча пропустил 14 шайб («Тампа» при этом держит в серии ничью).

Мощное нападение «Питтсбурга» очевидно переигрывает защиту «Рейнджерс», но чтобы вы понимали масштаб: Коннору Ингрэму, который защищал ворота «Нэшвилла» в серии против «Колорадо», приходилось немного попроще. По данным сайта Moneypuck, в его смену «Эвс» наиграли на 15,53 ожидаемых голов. А против Шестеркина «Питтсбург» создал моментов на xG = 17,2.

И по отраженным голам сверх ожидаемых даже при 16 пропущенных Игорь не выпал даже из первой десятки вратарей плей-офф – у него этот показатель равен 1,2. Это лучше, чем у Сергея Бобровского и Марка-Андре Флери.

Возможно, Шестеркин мог сделать несколько сэйвов сверх того, что отбивает, но это не сделало бы разницу в серии. «Рейнджерс» уступают «Питтсбургу» в защите системно и не перекрывают это отставание в нападении.

Я думаю, что именно в атаке причины поражений Нью-Йорка. Да, у этого нападения есть энергия и динамика, но очень не хватает осмысленности. Чем глубже в серию – тем серьезнее «Рейнджерс» страдают от того дисбаланса, о котором я уже говорил. Генменеджер и тренер сработали в рассинхроне – в результате одаренное технически нападение играет в простоту «Вегаса»-2018. У Панарина нет хотя бы одного партнера, который был бы с ним на одной волне (точнее, такой партнер есть, но это защитник Фокс).

В целом у команды нет ударной тройки или связки, которая заставляла бы защиту соперника бегать за шайбой и проигрывать борьбу. Атаке «Рейнджерс» очень не хватает смысла – поэтому не хватает контроля, поэтому шайба слишком часто уходит в их зону. Отсюда вырастают все остальные проблемы.

Вместо того, чтобы винить Шестеркина, боссам «рейнджеров» нужно подумать, как можно подремонтировать эту систему, чтобы без масштабной перестройки вкатиться в следующий сезон в статусе реального контендера.

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports