Команда Шредингера.

Уже много лет я читаю колонки Шона Макиндо на сайте The Athletic. Среди прочего Шон делает еженедельные рейтинги силы по НХЛ, и в этих текстах у него здорово получается объяснять, в чем фишка каждой команды.

В этом сезоне у него как обычно здорово получилось со всеми, кроме «Питтсбурга».

В обзоре от 7 марта про «пингвинов» он написал буквально следующее:

«Самое время обновить статус нашего сюжета, который длится целый сезон: раскусил ли Шон «Питтсбург Пингвинс»? Ответ: нет. Отлично поговорили, всем спасибо, что пришли».

Подозреваю, что такие противоречивые ощущения «Питтсбург» вызывает у многих из вас.

С одной стороны – ну как же, это ведь «Питтсбург». Команда Малкина и Кросби, рядом с которыми ноунеймы из АХЛ набирают по 30-40-50 очков за сезон. Команда, которая стала чемпионом в 2009-м, потом в 2016 и 2017-м.

С другой – Малкину в этом году 36. Кросби – 35. Не могут же они играть на топ-уровне вечно? Должны же они когда-то постареть и перестать быть лучшими. Тут не надо даже гадать: рано или поздно это точно случится. Окей, но в каком времени мы живем сейчас? Это еще рано или уже поздно?

Мы все знаем, что это случится. Но мы не понимаем, это уже случилось или еще нет. И поступающая информация – противоречива.

В попытках разобраться и наклеить на текущий момент какую-то внятную наклейку болельщики и журналисты высматривают в каждом новом спаде «Питтсбурга» признаки окончательного увядания. Видели, как он проиграл «Монреалю»? Все, «Пингвинс» уже не те и больше никогда не будут теми.

А потом выздоравливает Кросби, команда выдает N-матчевую победную серию, и работникам похоронного бюро приходится заткнуться. На самом деле в НХЛ не так много команд, которые точно сильнее «Питтсбурга» – и в регулярке его статус определить довольно сложно.

Окей, но тогда в плей-офф должно быть проще, верно? Ведь «Рейнджерс» более молодая и амбициозная команда, которая находится на очевидном взлете! Если «пингвины» ее обыгрывают, значит они топ. Проигрывают – значит все, их эпоха ушла.

Из трех матчей с «Рейнджерс» «Питтсбург» взял два, и по этим победам невозможно выдать что-то однозначное.

Первый матч для команды незаметно, буквально стоя вытащили Малкин и Кросби. Во втором «Рейнджерс» были активны и заслуженно победили, «Питтсбург» вроде и ничем не ответил. В третьем пошли какие-то рикошеты, отскоки, непонятные броски – в общем, полное ощущение, что у «Питтсбурга» просто залетело.

И что, он сильнее? Это случайность, и ему просто повезло?

Ну разве может считаться случайностью победный гол в матче, который Малкин выбил для Хайнена корпусом?

Разве команда, которая случайно повела в счете, способна оборонять преимущество в одну шайбу так грамотно, как это делал «Питтсбург» на последних минутах?

А что тогда? Снова нет ответа? Снова неопределенность?

Во-первых, конечно. Хоккей, особенно в НХЛ, тем и прекрасен, что непредсказуем. Тут все команды более или менее равны, и об их силе судят уже задним числом, по результату, и поэтому тут происходит так много волшебных, немыслимых вещей.

Во-вторых, мне кажется, это повод порыться в деталях. «Питтсбург»-2022 конечно не тот, что был даже пять лет назад, но он управляется прекрасным тренером, который здорово организует 20 человек в сбитый кулак. А оставшееся в руках Малкина и Кросби (и Джеффа Картера, который здорово смотрится) мастерство при случае делает разницу.

«Питтсбург» вообще никогда не был такой уж творческой командой – и сейчас ей не является. Если вы внимательно посмотрите его матчи, увидите, что вообще-то основа игры «пингвинов» – это жесткий форчекинг (об этом тоже писали на The Athletic), из которого команда и добывает основную часть преимуществ. Роль легенд важна в большинстве – и в редких эпизодах у чужих ворот.

Как и любая другая команда НХЛ, «Питтсбург» устроен сложнее, чем о нем говорят, поэтому его статус и вызывает столько споров. Малкин совершенно точно не тот, что был в 2012-м, но Майк Салливан знает это лучше всех на свете – и принял соответствующие меры. Поэтому «Рейнджерс» могут на целый период закрыть «Питтсбург» в его зоне, а потом получить еще одну шайбу и все равно проиграть.

Насколько эта команда сильна? Этого не знают даже сами игроки, но они совершенно точно ничего и никому не отдадут просто так.

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports