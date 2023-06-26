А вы о ком подумали?

Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, призналась, что считает Павла Мамева самым интеллектуальным футболистом из тех, что она встречала. Надежда Санько, жена Мамаева, выложила в сторис видео, на котором телеведущая осыпает комплиментами бывшего полузащитника сборной России:

«Мамаев — это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть. Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво».

Утяшева и Мамаев оба участвуют в новом реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Дубае»: бывшая гимнастка вместе со своим мужем Павлом Волей выступают в роли ведущих, а экс-полузащитник и совладелец футбольной школы в Дубае стал одним из участников.