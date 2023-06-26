Sportsdaily
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Ляйсан Утяшева назвала «единственного футболиста, который потряс ее своим интеллектом»

Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева
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Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, призналась, что считает Павла Мамева самым интеллектуальным футболистом из тех, что она встречала. Надежда Санько, жена Мамаева, выложила в сторис видео, на котором телеведущая осыпает комплиментами бывшего полузащитника сборной России:

«Мамаев — это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть. Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво».

Утяшева и Мамаев оба участвуют в новом реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Дубае»: бывшая гимнастка вместе со своим мужем Павлом Волей выступают в роли ведущих, а экс-полузащитник и совладелец футбольной школы в Дубае стал одним из участников.

6 комментариев

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Данила Данайцев
Не знаю Утяшеву лично, но возможно она, не большого интеллекта человек и поэтому Мамаев , для неё интеллектуал.
+12
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banchik1
Ответ Sp1Ls
Думаю филологу Воле было бы с ней тогда не интересно в жизни, если бы она была не большого интеллекта.
Воля известен нам, конечно же, именно как выдающийся филолог, да.
+5
0
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Melnikov1968
Вполне возможно, что для нее Мамаев интеллектуал. По мне так очень недалекий человек.
+2
0
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Сергей48
Честно говоря был мнения другого о Лисан? Павел конечно известный подкаблучник, но не да такой же степени?
+1
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