Мощный образ Хэмилтона от Ferrari Style: уложился в $7 тысяч 😨
Ferrari у вас ассоциируется с красным цветом? Время меняться. Бренд одежды автогиганта способен удивить и другими оттенками.
Льюис Хэмилтон появился в паддоке полностью в образе Ferrari Style. И ему очень даже идет.
Вряд ли британец давно одевался так бюджетно. Может, теперь задумается?
• Бомбер ($2 800)
• Брюки ($1 700)
• Очки ($ 551)
• Ботинки ($1 150)
Из аксессуаров на Льюисе было ожерелье из пресноводного жемчуга от A Sinner in Pearls ($220) и часы Richard Mille RM 43-01 ($1,3 млн).
Зато у Хэмилтона новая фотосессия – с ретро машинами «Феррари»
