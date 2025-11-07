Мощный образ Хэмилтона от Ferrari Style: уложился в $7 тысяч 😨

Ferrari у вас ассоциируется с красным цветом? Время меняться. Бренд одежды автогиганта способен удивить и другими оттенками.

Льюис Хэмилтон появился в паддоке полностью в образе Ferrari Style. И ему очень даже идет.

Вряд ли британец давно одевался так бюджетно. Может, теперь задумается?

• Бомбер ($2 800)

• Брюки ($1 700)

• Очки ($ 551)

• Ботинки ($1 150)

Из аксессуаров на Льюисе было ожерелье из пресноводного жемчуга от A Sinner in Pearls ($220) и часы Richard Mille RM 43-01 ($1,3 млн).

Зато у Хэмилтона новая фотосессия – с ретро машинами «Феррари»