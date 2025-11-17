😳🫣 «Не позорься!» Иностранцы обвиняют в трусости Махачева после вызова Камару

Ислам Махачев сокрушительно уверенно разобрался с «лучшим боксером UFC» Джеком Делла Маддаленой в Нью-Йорке. Теперь встал вопрос: Что дальше?

Даже если вы далеки от MMA, то наверняка поймете афишу «Махачев – Топурия». Но президент UFC Дана Уайт свалил проблему организации поединка на россиянина: «Бой с Топурией? Не знаю. Есть много вариантов, зависит от того, что планирует Ислам».

Похоже, UFC считают, что фанат недостаточно разогрет для потенциально главного поединка десятилетия. А раз все зависит от Махачева, то вот его желание: Хочу драться с Камару Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель. Топурия? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Это будет легко».

И здесь мы подошли к самому главному: в зарубежных соцсетях снова обвинили Махачева в трусости, как это было после ухода из легкого дивизиона, якобы, из-за Топурии. Теперь Ислама винят в желании легкого поединка с 38-летним Камару Усманом вместо… Нет, не Топурии! Майкла Моралеса!

26-летний непобежденный эквадорец не заметил Шона Брэди, нокаутировав того в первом раунде. Поединок считался претендентским.

Критика Ислама приобрела большие масштабы.

💭 «Конечно, он хочет драться с его слабыми коленями».

💭 «Отличная идея – драться с парнем, проигравшим три из четырех последних поединков».

💭 «Он решил, что должен повторить за Хабибом? Возьми в соперники молодого парня, не позорься!»

💭 «Моралес – единственный боец, который сейчас может победить Махачева».

💭 «Первый соперник – Моралес. У него феноменальные данные. Второй вариант – Топурия. Он шикарен в боксе».

💭 «Почему он так хочет драться со стариком вместо настоящего претендента? Моралес пробьет ему челюсть».

💭 «Есть два новых претендента, которые победили своих соперников. Наконец, дивизион просыпается, но нет. Браза хочет драться с 50-летним Камару, у которого одна победа за четыре года».

💭 «Вчера двое вооруженных мужчин ворвались в мой дом. К счастью, UFC 322 шел по телевизору, и бой Джека Делла Маддалены против Ислама Махачева их усыпил».

Что делать?