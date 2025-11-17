2 мин.

😳🫣 «Не позорься!» Иностранцы обвиняют в трусости Махачева после вызова Камару

Ислам Махачев сокрушительно уверенно разобрался с «лучшим боксером UFC» Джеком Делла Маддаленой в Нью-Йорке. Теперь встал вопрос: Что дальше?

Даже если вы далеки от MMA, то наверняка поймете афишу «Махачев – Топурия». Но президент UFC Дана Уайт свалил проблему организации поединка на россиянина: «Бой с Топурией? Не знаю. Есть много вариантов, зависит от того, что планирует Ислам».

Похоже, UFC считают, что фанат недостаточно разогрет для потенциально главного поединка десятилетия. А раз все зависит от Махачева, то вот его желание: Хочу драться с Камару Усманом. Следующая победа будет рекордной? Возможно, это еще одна цель. Топурия? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Это будет легко».

И здесь мы подошли к самому главному: в зарубежных соцсетях снова обвинили Махачева в трусости, как это было после ухода из легкого дивизиона, якобы, из-за Топурии. Теперь Ислама винят в желании легкого поединка с 38-летним Камару Усманом вместо… Нет, не Топурии! Майкла Моралеса!

26-летний непобежденный эквадорец не заметил Шона Брэди, нокаутировав того в первом раунде. Поединок считался претендентским.

Критика Ислама приобрела большие масштабы.

💭 «Конечно, он хочет драться с его слабыми коленями».

💭 «Отличная идея – драться с парнем, проигравшим три из четырех последних поединков».

💭 «Он решил, что должен повторить за Хабибом? Возьми в соперники молодого парня, не позорься!»

💭 «Моралес – единственный боец, который сейчас может победить Махачева».

💭 «Первый соперник – Моралес. У него феноменальные данные. Второй вариант – Топурия. Он шикарен в боксе».

💭 «Почему он так хочет драться со стариком вместо настоящего претендента? Моралес пробьет ему челюсть».

💭 «Есть два новых претендента, которые победили своих соперников. Наконец, дивизион просыпается, но нет. Браза хочет драться с 50-летним Камару, у которого одна победа за четыре года».

💭 «Вчера двое вооруженных мужчин ворвались в мой дом. К счастью, UFC 322 шел по телевизору, и бой Джека Делла Маддалены против Ислама Махачева их усыпил».

Что делать?

Кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева?3478 голосов
Илия ТопурияИлия Топурия
Майкл МоралесМайкл Моралес
Карлос ПратесКарлос Пратес
Камару УсманКамару Усман
Шавкат РахмоновШавкат Рахмонов
Кто-то другойИэн Гэрри
