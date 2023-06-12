💃🌵🌶 Буэнос ночес, сеньорита! Такое ощущение, что все пропустили мексиканский вояж Елизаветы Туктамышевой. Исправляем
Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева посетила с мастер-классом Мексику! Круто, экзотично, интересно!
Был ли с ней Алексей Мишин? У нас есть видеоответ.
Сомбреро, куртка, Туктамышева - убойное трио.
Ну а дальше... Сами понимаете.
Дайте женщине воды - она придумает понты. И замечательно.
Кто бы не мечтал так поужинать?
Заметьте, ни одного фото с кактусом...
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