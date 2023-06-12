Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева посетила с мастер-классом Мексику! Круто, экзотично, интересно!

Был ли с ней Алексей Мишин? У нас есть видеоответ.

Сомбреро, куртка, Туктамышева - убойное трио.

Ну а дальше... Сами понимаете.

Дайте женщине воды - она придумает понты. И замечательно.

Кто бы не мечтал так поужинать?

Заметьте, ни одного фото с кактусом...