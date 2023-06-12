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💃🌵🌶 Буэнос ночес, сеньорита! Такое ощущение, что все пропустили мексиканский вояж Елизаветы Туктамышевой. Исправляем

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева посетила с мастер-классом Мексику! Круто, экзотично, интересно!

Был ли с ней Алексей Мишин? У нас есть видеоответ.

Сомбреро, куртка, Туктамышева - убойное трио.

Ну а дальше... Сами понимаете.

Дайте женщине воды - она придумает понты. И замечательно.

Кто бы не мечтал так поужинать?

Заметьте, ни одного фото с кактусом...

4 комментария

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Илья Казаков
Лиза, в поряде. Я вообще не интересуюсь фигурным катанием, только ради нее новости открываю. Как взрослый мужчина говорю.
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Kabardinka
Вот увидите, она ещё в паре Олимпиад поучаствует..
+3
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