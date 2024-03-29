«Ливерпуль» - фаворит на победу в АПЛ. У команды Клоппа самый простой календарь среди претендентов на титул

Согласно рейтингу определения сложности (FDR), который оценивает трудность матчей по шкале от 1 до 5, «Ливерпуль» имеет наиболее высокие шансы на победу в АПЛ. «Мерсисайдцам» предстоит лишь один трудный матч, оцененный в четыре балла.

«Манчестер Сити» считается вторым претендентом на титул. Согласно рейтингу, «горожан» ждет сложная игра с «Арсеналом», получившая пять баллов. Остальные соперники оценены в две и три звезды.

«Канонирам» предстоят два сложных матча. Против «Сити» - 5 баллов и против «Манчестер Юнайтед» - 4 балла.

Кто фаворит?