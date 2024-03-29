«Ливерпуль» - фаворит на победу в АПЛ. У команды Клоппа самый простой календарь среди претендентов на титул
Согласно рейтингу определения сложности (FDR), который оценивает трудность матчей по шкале от 1 до 5, «Ливерпуль» имеет наиболее высокие шансы на победу в АПЛ. «Мерсисайдцам» предстоит лишь один трудный матч, оцененный в четыре балла.
«Манчестер Сити» считается вторым претендентом на титул. Согласно рейтингу, «горожан» ждет сложная игра с «Арсеналом», получившая пять баллов. Остальные соперники оценены в две и три звезды.
«Канонирам» предстоят два сложных матча. Против «Сити» - 5 баллов и против «Манчестер Юнайтед» - 4 балла.
Кто фаворит?
Три звезды, пять звезды - коньяк армянский что-ли оценивают 😅🤦🤷 Бред…
Календарь, это, конечно, хорошо, но никто не гарантирует 3 очка претендентам и с другими командами, не считая МЮ и ТТХ