LFC 2020
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«Это спекуляции. Люди просто хотят внимания». Ван Дейк призвал фанатов успокоиться и довериться руководству в вопросе трансферов

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Несмотря на подписание Мак Аллистера и Собослаи, руководство «Ливерпуля» по-прежнему нещадно критикуется болельщиками из-за трансферной политики.

Мерсисайдцы продолжают искать варианты для укрепления полузащиты, но клуб остается без явного усиления обороны.

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями по этому поводу, призвав болельщиков успокоиться и довериться процессу.

«Суть в том, нужно ли нам подписывать игрока на определенную позицию. Да или нет - любой топ-клуб хотел бы усилить свою команду.

Почему мы, игроки, тоже не хотим улучшить нашу команду? Мы хотим качественных подписаний, и мы продолжаем это делать. Я доверяю клубу. Они ведут довольно хороший бизнес в последние годы, так почему бы и нет?

Если вы следите за соцсетями, то, вероятно, у вас уже кружится голова от всех этих имен. Люди просто хайпуют. Это спекуляции, и они пытаются создавать слухи, чтобы получить внимание. Так работает интернет.

Если подумать, то нас связывали с каждым полузащитником в мире. У нас работают профессионалы. И, как я уже сказал, я доверяю клубу. Это самое главное», - заявил ван Дейк.

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
Капитан !
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