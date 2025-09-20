1 мин.

🎥 Чудо-перфоманс Гравенберха. Оформил 1+1 в игре с «Эвертоном»

Главным героем мерсисайдского дерби в пятом туре Премьер-лиги стал Райан Гравенберх, оформивший 1+1 по «гол+пас».

Голландец открыл счет уже на 10-й минуте: с передачи Салаха перекинул Пикфорда.

А на 29-й минуте помог Юго Экитике забить первый гол в мерсисайдском дерби, у новичка уже четыре мяча за «Ливерпуль».

Во втором тайме один мяч «Эвертона» отыграл Идрисса Гуйе, больше голов в матчей не было. Итоговый счет – 2:1 в пользу «красных». 

С игроком матча определились быстро.

Как вам перфоманс голландца? 

