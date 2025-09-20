🎥 Эмоциональная реакция Крауча на банку от Гравенберха. Смотрел игру за спиной у Слота

Райан Гравенберх своей игрой в матче с «Эвертоном» покорил не только болельщиков, но и экспертов.

Питер Крауч, освещавший встречу для TNT Sports, наблюдал за игрой, сидя прямо за спиной Арне Слота. Когда Гравенберх голом в касание открыл счет, легенда даже не попытался скрыть эмоции. Тренер «Ливерпуля» тоже сходил с ума от радости.

После игры Питеру показали его реакцию на гол Райана, он в шутку признался – надеялся, что его предвзятость останется незамеченной.

Гравенберх в послематчевом интервью с Краучем рассказал, как в новой кампании поменялась его игра:

«В этом сезоне у нас больше свободы в центре поля. В прошлом сезоне я играл только на позиции «шестерки», располагался очень глубоко в центре. Теперь я могу продвигаться вперед. Я действительно доволен нашей командой! Юго забивает, затем выходит Исак и выкладывается по полной. Тренер вселяет в нас уверенность».

А ведь это только начало сезона.

🎥 Чудо-перфоманс Гравенберха. Оформил 1+1 в игре с «Эвертоном»