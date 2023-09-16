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«Он всегда очень требователен»: Маркиньос рассказал о том, что Энрике привносит в «ПСЖ»

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Летом «ПСЖ» сменил тренера. Вместо Гальтье команду возглавил Энрике. После пяти туров чемпионата Франции парижане набрали 8 очков и расположились на 5-й строчке турнирной таблицы.

На пресс-конференцией перед матчем с дортмундской «Боруссией» Маркиньос рассказал о том, что испанский специалист привносит в игру «ПСЖ»:

«Он [Энрике] объясняет нам, что все соревнования для нас крайне важны. Поэтому мы понимаем, какой вызов представляет из себя Лига чемпионов.

Чтобы участвовать в этом соревновании и быть готовыми конкурировать с грандами, с которыми нам предстоит встретиться, нам нужно каждый день хорошо работать на тренировках, в чемпионате и в Кубке Франции.

Тренер готовит нас наилучшим образом. Он всегда напряжен, требователен к нам, независимо от соперника, независимо от соревнования, он очень требователен. Он вовлечен в то, что делает. Его очень волнует то, какие идеи он нам передает».

Первой серьезной проверкой для парижан станет встреча с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Матч против «шмелей» пропустят Асенсио и Кимпембе. Участие в игре Мендеша – под вопросом.

А как вам первые результаты «ПСЖ» под руководством Энрике?

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