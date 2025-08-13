😮💨 Шевалье привез в первом же матче за «ПСЖ». Фанаты рвут и мечут – требуют Доннарумму, или хотя бы Сафонова 😨
«ПСЖ» провалил 80 минут в матче за Суперкубок УЕФА «Тоттенхэму». Парижане откровенно проспали матч. Второй подряд за трофей.
Особенно примечательно то, что беды пришли без участия Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец покидает парижан и уже вряд ли выйдет на поле в их составе. А вот дорогостоящий новичок Люка Шевалье в первом же матче пропустил дважды. И второй гол выглядит весьма удручающе для его перспектив.
Нарезать мучительные скрины не будем – смотрите здесь.
Неудобный удар головой (с отскоком) был парирован в угол собственных ворот.
В основном, реакция фанатов следующая.
💭 «ПСЖ» избавился от Доннаруммы ради этого?»
💭 «Шевальаххахаха».
Но появляются и более интересные нам варианты.
💭 «Я в ужасе. Шевалье слабее Тенаса и Сафонова».
💭 «Верните Доннарумму. Даже Сафонов лучше Шевалье».
💭 «Кажется, Сафонов сразу понял, почему ему не стоит уходить из «ПСЖ».
💭 «Поставьте Сафонова. Ну что это такое».
💭 «Сафонов лучше него».