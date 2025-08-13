«ПСЖ» провалил 80 минут в матче за Суперкубок УЕФА «Тоттенхэму». Парижане откровенно проспали матч. Второй подряд за трофей.

Особенно примечательно то, что беды пришли без участия Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец покидает парижан и уже вряд ли выйдет на поле в их составе. А вот дорогостоящий новичок Люка Шевалье в первом же матче пропустил дважды. И второй гол выглядит весьма удручающе для его перспектив.

Нарезать мучительные скрины не будем – смотрите здесь .

Неудобный удар головой (с отскоком) был парирован в угол собственных ворот.

В основном, реакция фанатов следующая.

💭 «ПСЖ» избавился от Доннаруммы ради этого?»

💭 «Шевальаххахаха».

Но появляются и более интересные нам варианты.

💭 «Я в ужасе. Шевалье слабее Тенаса и Сафонова».

💭 «Верните Доннарумму. Даже Сафонов лучше Шевалье».

💭 «Кажется, Сафонов сразу понял, почему ему не стоит уходить из «ПСЖ».

💭 «Поставьте Сафонова. Ну что это такое».

💭 «Сафонов лучше него».