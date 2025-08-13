Похоже, что о переходе Доннаруммы в «Сити» знают даже игроки Гвардиолы 😳

Джанлуиджи Доннарумма уходит из «ПСЖ». Похоже, что в «Манчестер Сити».

Если вы не доверяете слухам, то вас можно лишь похвалить. Но что тогда значит это?

Эрлинг Холанд лайкнул пост Доннаруммы, посвященный уходу из «ПСЖ».

Вряд ли Эрлинг делал подобное раньше – он никогда не играл в одной команде с Доннаруммой и лишь несколько раз встречался с ним на поле.

Тут одно из двух – либо они друзья, либо о переходе Доннаруммы в «Сити» знают даже игроки.

💣 Уход Доннаруммы взорвал соцсети: турецкие фанаты уверены, что он пополнит их лигу, болельщики «МЮ» ждут у себя. Но... Джанлуиджи нашел другой новый клуб! 🔥