💣 Уход Доннаруммы взорвал соцсети: турецкие фанаты уверены, что он пополнит их лигу, болельщики «МЮ» ждут у себя. Но... Джанлуиджи нашел другой новый клуб! 🔥

Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ». А вот Lequipe объяснил, почему итальянец так уверен в своих действиях.

Оказывается, он уже нашел новый клуб. Сообщается, что Доннарумма договорился с «Ман Сити» о личном контракте и уже поговорил с Пепом Гвардиолой.

Все это замечательно, но самое забавное, что соцсети итальянца заполонили турецкие фанаты.

💭 «В «Галатасарай».

💭 «Давай в «Галу».

💭 «Фенербахче».

💭 «Ждем в «Галатасарае».

💭 «Ты нужен в «МЮ».