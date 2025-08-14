🎥 Дембеле назвал величайшего обладателя «ЗМ». В конце выбирал между двумя легендами 🐐

Одним из главных фаворитов на «Золотой мяч» остается Усман Дембеле: в 2025 году француз забил 28 голов и отдал 10 ассистов в 37 матчах за клуб и сборную.

Журналисты французской газеты L'Équipe попросили Усмана в формате игры на выбывание выбрать величайшего обладателя «Золотого мяча»: Дембеле называет одного из пары, победитель проходит в следующим раунд.

Кака или Лука Модрич: «Кака».

Кака или Роналдиньо: «Роналдиньо».

Роналдиньо или Карим Бензема: «Ох, это тяжело! Сезон Бензема, в 2022-м, был великолепен. Выберу Бензема за его путь к награде».

Карим Бензема или Роналдо: «Р9».

Карим Роналдо или Йохан Кройфф: «Р9».

Роналдо или Мишель Платини: «Я не видел его [Платини] игры, назову Р9».

Роналдо или Зинедин Зидан: «Зидан».

Зинедин Зидан или Криштиану Роналду: «Криштиану».

Криштиану Роналду или Лионель Месси: «Месси».

Вообще не удивил.

Получит награду в этом году?