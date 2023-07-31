Тучи над Парижем сгущаются.

По данным COPE, Луис Энрике всерьез рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» спустя всего 30 дней после вступления в должность.

Энрике уже начинает надоедать то, как клуб ведет дела с Килианом Мбаппе. Так же ему не нравится, что свой пост может оставить технический директор Луиш Кампуш.

Пока в такую вероятность очень трудно поверить, однако подобные разговоры ведутся. Если Энрике действительно уйдет, то «ПСЖ» официально распишется в том, что в клубе происходит бардак.

Недавно парижане активировали пункт о выкупе контракта Усмана Дембеле и в субботу должен быть подписан контракт. Хави заявил, что игрок принял решение уйти как раз после разговора с Энрике.

Этим летом «ПСЖ» подписал девять игроков на общую сумму в 159 млн евро.