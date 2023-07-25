Не обманул грек!

После появления новости о 700-миллиононом предложение Мбаппе из Саудовской Аравии баскетболист написал в соцсетях: «Аль-Хилаль», можете подписать меня. Я выгляжу, как Килиан Мбаппе».

И ведь правда, очень похожи!

Вот Яннис Адетокумбо в начале карьеры в «Бакс».

А вот Килиан примерно в то же время в «Монако».

Отметим, что вскоре и другой представитель НБА суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Леброн опубликовал гифку с бегущим Форрестом Гампом и написал: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу контракта на год».

В предстоящем сезоне Джеймс заработает 47,6 миллиона доллара.