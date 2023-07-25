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Игрок НБА предложил «Аль-Хилалю» себя вместо Мбаппе на зарплату в 700 миллионов, а они ведь действительно очень похожи!😱😱😱

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Не обманул грек!

После появления новости о 700-миллиононом предложение Мбаппе из Саудовской Аравии баскетболист написал в соцсетях: «Аль-Хилаль», можете подписать меня. Я выгляжу, как Килиан Мбаппе».

И ведь правда, очень похожи!

Вот Яннис Адетокумбо в начале карьеры в «Бакс».

24 факта про Янниса Адетокумбо

А вот Килиан примерно в то же время в «Монако».

С днем рождения, Килиан Мбаппе!

Отметим, что вскоре и другой представитель НБА суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Леброн опубликовал гифку с бегущим Форрестом Гампом и написал: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу контракта на год».

В предстоящем сезоне Джеймс заработает 47,6 миллиона доллара.

1 комментарий

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Я и моя собака
Как бы бомбануло в штатах, если бы эти денежки предложили условному Холланду..
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