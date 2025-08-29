«Крылья» передумали продавать Олейникова в «Локо». Самарцы хотят подождать до зимы и получить за игрока больше из-за нового лимита (Иван Карпов)

«Крылья Советов» передумали продавать Ивана Олейникова «Локомотиву».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в ходе переговоров по 27-летнему полузащитнику стороны устно согласовали сумму в 250 млн рублей в рассрочку на 1,5 года.

Однако после этого «Локомотив » направил предложение в 180 млн плюс Владислава Сарвели . Главный тренер «Крыльев » Магомед Адиев отказался от форварда.

Самарцы продолжали настаивать на 250 млн.

«Прошло время, и теперь «Крылья» склоняются к тому, чтобы не продавать Олейникова до зимы, когда лимит станет ближе, чтобы срубить за него большие деньги», – написал Карпов.