«Крылья» передумали продавать Олейникова в «Локо». Самарцы хотят подождать до зимы и получить за игрока больше из-за нового лимита (Иван Карпов)
«Крылья Советов» передумали продавать Ивана Олейникова «Локомотиву».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в ходе переговоров по 27-летнему полузащитнику стороны устно согласовали сумму в 250 млн рублей в рассрочку на 1,5 года.
Однако после этого «Локомотив» направил предложение в 180 млн плюс Владислава Сарвели. Главный тренер «Крыльев» Магомед Адиев отказался от форварда.
Самарцы продолжали настаивать на 250 млн.
«Прошло время, и теперь «Крылья» склоняются к тому, чтобы не продавать Олейникова до зимы, когда лимит станет ближе, чтобы срубить за него большие деньги», – написал Карпов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
