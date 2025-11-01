🚨 Нуну Мендеш может уйти из «ПСЖ»
Французский журналист Фабрис Хоукинс и несколько крупных источников сообщают, что Нуну Мендеш всерьез рассматривает вариант с уходом из «ПСЖ».
Недавно состоялись переговоры игрока с парижанами по новому контракту, но футболист остался разочарован, почувствовав, что клуб недостаточно его ценит.
Реакция соцсетей.
💭 «Очередной потерянный талант из-за бессмысленной экономии. Следующим будет Барколя».
💭 «МЮ» уже тут».
💭 «Он имеет право требовать».
💭 «Он увидел, что получил Дембеле за хороших шесть месяцев. Теперь не успокоится».
💭 «Я правильно понимаю, что лучший ЛЗ мира не зарабатывал даже 100 тысяч?»
Отметим, что Мендеш переподписал контракт с «ПСЖ» в феврале. Его текущий оклад превышает €200 тысяч в неделю.