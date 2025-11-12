🚨 Foot Mercato выпустил статью «Обращение «ПСЖ» с неприкасаемым Шевалье бесит Россию». Читаем 🤓

Всех ведь раздражает безвылазность Матвея Сафонова со скамейки запасных в текущем сезоне? Наш гнев дошел до французов.

Foot Mercato посвятил статью реакции россиян на непримиримую позицию Луиса Энрике. Вот текст:

В то время как Люка Шевалье испытывает серьезные проблемы в «ПСЖ», Матвей Сафонов начинает терять терпение на скамейке запасных. В России считают, что вратарь ни в чем не уступает французу, которого на данный момент защищает Луис Энрике.

Люка Шевалье попал в скандал. В ночь с воскресенья на понедельник французский вратарь вышел в соцсети, чтобы объясниться после высказывания. Дело в том, что он якобы лайкнул публикацию, связанную с Национальным собранием (RN). Вратарь категорически это опроверг, заверив, что это противоречит его убеждениям. «ПСЖ» поддержал голкипера. Кроме того, в воскресенье клуб одержал тяжелую победу в Лионе, где Шевалье испытал некоторые трудности.

Люка Шевалье не вселяет уверенности

Он оказался бессилен против Афонсу Морейрой, который переиграл его на 30-й минуте, а в начале второго тайма Люка уже не справился с Мэйтлендом-Найлзом. На этот раз его позиционная игра подверглась критике, хотя Луис Энрике и товарищи по команде уверяют, что он не виноват, а проблема в защитниках. Возможно, он не единственный, но все же несет ответственность. Французская пресса не пощадила Шевалье после финального свистка, отметив очередной неудачный матч бывшего игрока «Лилля».

Некоторые парижские болельщики были более резкими в своих высказываниях в соцсетях. Шевалье назвали худшим вратарем в истории «ПСЖ». Некоторые до сих пор не понимают, почему парижане не оставили Джанлуиджи Доннарумму.

Наконец, некоторые призывают «ПСЖ» попробовать Матвея Сафонова (26 лет, 0 матчей в этом сезоне). Но на данный момент Луис Энрике, похоже, не собирается менять свою иерархию, несмотря на ошибки Шевалье. Россиянин же начинает терять терпение. В прошлом месяце он заявил, что готов покинуть клуб, желая получить игровое время. Он считает, что обладает качествами, необходимыми для того, чтобы быть первым номером или, по крайней мере, действительно конкурировать с Шевалье. В стране до сих пор не понимают отношение к Матвею Сафонову, тем более что Лукас Шевалье не является бесспорным лидером и не впечатляет. Во вторник «Советский спорт», упомянув о полемике вокруг француза, сообщил, что он подвергся резкой критике со стороны некоторых болельщиков, которые потребовали его ухода.

Некоторые выступают в защиту Матвея Сафонова

Что касается инфополя, то российские СМИ пишут: «Тем временем Матвей Сафонов переступает печальный рубеж: он провел 25 матчей подряд на скамейке запасных. Даже ошибки его соперника, похоже, не дают шанса на выступления россиянина в стартовом составе. В последнее время француз все чаще демонстрирует неуверенность в воротах. Возьмем, к примеру, недавний матч против «Лиона» (3:2), где ошибка Шевалье позволила сопернику забить второй гол. Но Луис Энрике упорно отказывается дать шанс Матвею. Хотя россиянин выкладывается на тренировках и всегда готов, ему нужно игровое время».

«Советский спорт» продолжает: «Кроме того, похоже, что между Сафоновым и Забарным нет никаких конфликтов. Именно этот инцидент посеял сомнения относительно будущего нашего игрока в парижском клубе. В соцсетях сейчас вирусится видео, на котором украинец пожимает руку товарищу по команде в самолете. Игрок, лицо которого не видно, был опознан как Матвей, по двум кольцам, которые он обычно носит. «Спорт-Экспресс» также задается вопросом о ситуации с парижскими вратарями. «Мортон закрутил мяч для Мэйтленда-Найлза, который блестяще перебросил беспомощного Шевалье. А что, если бы Сафонов вышел на поле? Вопрос кажется риторическим. Матвей будет играть только за национальную сборную».

Россия хочет перемен в воротах парижского клуба

В сборной также считают, что Матвея не ценят по достоинству. Так считает Виталий Кафанов, тренер вратарей российской сборной. Он сказал: «Да, Матвей – номер один (в сборной). Несмотря на недостаток игрового времени в «ПСЖ», он в отличной форме благодаря постоянным тренировкам с известными игроками». Затем он четко высказался по поводу конкуренции с Шевалье: «Я не считаю, что Сафонов не сможет выиграть конкуренцию. Это вратари примерно одного уровня. Просто нужно дать Матвею как минимум три матча подряд. Тогда он будет прогрессировать от игре к игре.

Он добавил: «Вратари никогда не должны сдаваться. Они должны быть готовы к таким ситуациям с самого начала, как только выбирают эту неблагодарную профессию. Особенно когда российский вратарь имеет шанс играть в лучшем клубе Европы. Какая еще мотивация нужна, чтобы ежедневно тренироваться с лучшими игроками современности, победителями Лиги чемпионов? Тем не менее, уход не исключен. Такова судьба вратарей. Невозможно выставить двух голкиперов на один матч. Матвей должен ждать своего часа и использовать его, когда он наступит. Лично я не считаю уместным давать ему советы. Матвей примет собственное решение, когда сочтет это необходимым. Они боятся, что Сафонов займет место Шевалье, потому что он стоил 40 миллионов евро».

«В России продолжают настаивать на том, чтобы Матвей Сафонов наконец получил свой шанс против Люки Шевалье, который не вызывает единодушной поддержки.

Мнения?