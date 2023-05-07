13 комментариев

Во время церемонии вручения премии Laureus Award Лионель Месси упомянул в своей речи «Барселону», но так и не вспомнил про нынешний клуб - «ПСЖ».

«Я через многое прошел. Испытал столько счастья с «Барселоной» и столько печали со сборной, но я не останавливался. На моем пути было много неприятностей, и это сделало меня лучше.

Спасибо моей семье, моим близким, которые уважают меня. Я благодарен. Я смог осуществить свою мечту. Хотя на то, чтобы сделать это, потребовалось время, это было лучшее, что случилось со мной и с нами как со страной после стольких лет. Учитывая все это, эта награда – для Аргентины. Большое вам спасибо», - заявил Лео.

Многие болельщики «ПСЖ» были возмущены словами Месси.

💭 PSGfan1667: «Почему вы ожидаете, что он упомянет «ПСЖ»? Его ненавидят в Париже. В конце концов, он человек».

💭 Mallam Mohamed AYOBA: «Эти звезды не признают то место, где они зарабатывают свой хлеб. Я всегда говорил, что Месси и Неймар здесь в отпуске».

💭 Olivier Rouillard: «Он присоединился к «ПСЖ» только для подготовки к чемпионату мира».

💭 Daniele Berthelemy: «Грустно, что он не упомянул «ПСЖ».

💭 SuperPatLeGuen: «Все было сказано, до свидания, мистер Месси, мы не будем скучать по вам. Надеюсь, вы уйдете как можно скорее. Ни одного дня без неуважения к «ПСЖ».

💭 Sirika 10: «Чего вы все ожидали после того, как оскорбили его?»

💭 Hady Mamadie Toure: «Именно когда с «ПСЖ» вы выиграли чемпионат мира, вы так много напомнили о времени в «Барсе», где этого так и не произошло. Именно здесь вы выиграли седьмой «Золотой мяч».