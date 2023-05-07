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😰 «А чего вы хотели? Его ненавидят в Париже». Реакция фанатов «ПСЖ» на речь Месси

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Во время церемонии вручения премии Laureus Award Лионель Месси упомянул в своей речи «Барселону», но так и не вспомнил про нынешний клуб - «ПСЖ».

«Я через многое прошел. Испытал столько счастья с «Барселоной» и столько печали со сборной, но я не останавливался. На моем пути было много неприятностей, и это сделало меня лучше.

Спасибо моей семье, моим близким, которые уважают меня. Я благодарен. Я смог осуществить свою мечту. Хотя на то, чтобы сделать это, потребовалось время, это было лучшее, что случилось со мной и с нами как со страной после стольких лет. Учитывая все это, эта награда – для Аргентины. Большое вам спасибо», - заявил Лео.

UEFA Open Disciplinary Proceedings for Alleged Racism by PSG Fans vs. Chelsea | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors | Bleacher Report

Многие болельщики «ПСЖ» были возмущены словами Месси.

💭 PSGfan1667: «Почему вы ожидаете, что он упомянет «ПСЖ»? Его ненавидят в Париже. В конце концов, он человек».

💭 Mallam Mohamed AYOBA: «Эти звезды не признают то место, где они зарабатывают свой хлеб. Я всегда говорил, что Месси и Неймар здесь в отпуске».

💭 Olivier Rouillard: «Он присоединился к «ПСЖ» только для подготовки к чемпионату мира».

💭 Daniele Berthelemy: «Грустно, что он не упомянул «ПСЖ».

💭 SuperPatLeGuen: «Все было сказано, до свидания, мистер Месси, мы не будем скучать по вам. Надеюсь, вы уйдете как можно скорее. Ни одного дня без неуважения к «ПСЖ».

💭 Sirika 10: «Чего вы все ожидали после того, как оскорбили его?»

💭 Hady Mamadie Toure: «Именно когда с «ПСЖ» вы выиграли чемпионат мира, вы так много напомнили о времени в «Барсе», где этого так и не произошло. Именно здесь вы выиграли седьмой «Золотой мяч».

13 комментариев

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Caterina
Клуб даже не поздравил его с титулом. Единственный, кого официально не поздравил клуб, из всей сборной, включая тех кто вообще ни минуты на ЧМ не играл.
И что можно сказать о таком клубе? Промолчать, это наиболее культурный поступок.

А в Париже его многие любят. Церемония ведь была в Париже:
https://youtu.be/F_xeqjvEGes
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Философ Востока
"Именно здесь вы выиграли седьмой Золотой мяч" - парень что-то крепкое курит, выиграл он благодаря игре за Аргентину и тому, что тащил Барсу Кумана.
+15
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A K
То есть после отстранения ни за что и хамских выходок ультрас они ещё и тёплых слов в свой адрес ожидали? Прикольные :) "Особенно ценю свист и хамство парижских фанатов и тупые приколы владельцев ПСЖ, спасибо за все!"
+8
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LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучшим игроком Серии А 😅.

Месси в 35 🐐:

1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️

13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....

Это всё в 35 🥶!!!

Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
+9
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Игорь Климов
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучшим игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35 🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Factos!
+7
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aslvowk@mail.ru
Ответ Ilmenau
То есть ни за что его отстранили?
Конечно, ни за что
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Кайрат Кырбасов
Ответ Александр Данилов
И глоры Месси скажут, что он не лицемер. Ок, ладно. Он может не любить своё место пребывания, но ведь это правда, что он был куплен для поднятия престижа ПСЖ и быть послом ЧМ . Он забыл, где был ЧМ? Даже играя хорошо на ЧМ, без тех пенальти, они со сборной возможно даже до финала не дошли. Катар ему зад целовал, а он взял и положил на них болт.Но тут опять всякие клоуны задизят и напишут ересь, которую я даже читать не стану
Удобная точка зрения, высказать свое мнение, и забить на мнение остальных😆😆😆
Вы прямо истину в последней инстанции вещаете?
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Игорь Климов
Ультрас ПСЖ нужно серьёзно пересмотреть своё отношение к игрокам команды, и хорошенько на будущее подумать о своём поведении.
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BK Graphs
Ответ Ilmenau
То есть ни за что его отстранили?
Сколько раз после поражений Мбаппе, Хакими, Неймар и остальные улетали на отдыхи? Что это за наказание вдруг экстренно отменять выходные которые и так всего 2 дня. Рекламные контракты отрабатывают даже ноунеймы, а по игре Лео лучший в сезоне не только в команде. Если и кто должен был быть наказан, так это Хакими за свою кк сразу в старте игры. Или косоногие новички которые по пустым воротам не попадают в ЛЧ, и ровный пас не могут отдать вообще.
Клуб легко мог потерпеть двухдневный отьезд 36 летнего Месси к концу сезона. К сравнению, МЮ и фаны до последнего прикрывали Роналду его выходки - не приезжал на матч, уходил раньше свистка, пропустил предсезонку изза надежды на трансфер и т.д.
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кто-то
Сразу было видно, что Месси относится к ПСЖ как временному варианту, да и кому ему говорит спасибо? Фанатам?
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Ilmenau
Ответ A K
То есть после отстранения ни за что и хамских выходок ультрас они ещё и тёплых слов в свой адрес ожидали? Прикольные :) "Особенно ценю свист и хамство парижских фанатов и тупые приколы владельцев ПСЖ, спасибо за все!"
То есть ни за что его отстранили?
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