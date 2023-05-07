13 комментариев

😰 «А чего вы хотели? Его ненавидят в Париже». Реакция фанатов «ПСЖ» на речь Месси
Во время церемонии вручения премии Laureus Award Лионель Месси упомянул в своей речи «Барселону», но так и не вспомнил про нынешний клуб - «ПСЖ».
«Я через многое прошел. Испытал столько счастья с «Барселоной» и столько печали со сборной, но я не останавливался. На моем пути было много неприятностей, и это сделало меня лучше.
Спасибо моей семье, моим близким, которые уважают меня. Я благодарен. Я смог осуществить свою мечту. Хотя на то, чтобы сделать это, потребовалось время, это было лучшее, что случилось со мной и с нами как со страной после стольких лет. Учитывая все это, эта награда – для Аргентины. Большое вам спасибо», - заявил Лео.
Многие болельщики «ПСЖ» были возмущены словами Месси.
💭 PSGfan1667: «Почему вы ожидаете, что он упомянет «ПСЖ»? Его ненавидят в Париже. В конце концов, он человек».
💭 Mallam Mohamed AYOBA: «Эти звезды не признают то место, где они зарабатывают свой хлеб. Я всегда говорил, что Месси и Неймар здесь в отпуске».
💭 Olivier Rouillard: «Он присоединился к «ПСЖ» только для подготовки к чемпионату мира».
💭 Daniele Berthelemy: «Грустно, что он не упомянул «ПСЖ».
💭 SuperPatLeGuen: «Все было сказано, до свидания, мистер Месси, мы не будем скучать по вам. Надеюсь, вы уйдете как можно скорее. Ни одного дня без неуважения к «ПСЖ».
💭 Sirika 10: «Чего вы все ожидали после того, как оскорбили его?»
💭 Hady Mamadie Toure: «Именно когда с «ПСЖ» вы выиграли чемпионат мира, вы так много напомнили о времени в «Барсе», где этого так и не произошло. Именно здесь вы выиграли седьмой «Золотой мяч».
И что можно сказать о таком клубе? Промолчать, это наиболее культурный поступок.
А в Париже его многие любят. Церемония ведь была в Париже:
https://youtu.be/F_xeqjvEGes
Месси в 35 🐐:
1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️
13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....
Это всё в 35 🥶!!!
Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Вы прямо истину в последней инстанции вещаете?
Клуб легко мог потерпеть двухдневный отьезд 36 летнего Месси к концу сезона. К сравнению, МЮ и фаны до последнего прикрывали Роналду его выходки - не приезжал на матч, уходил раньше свистка, пропустил предсезонку изза надежды на трансфер и т.д.