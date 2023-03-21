Лионель Месси попал в состав сборной Аргентины, которая на этой неделе встретится с Панамой в товарищеском матче. Суперзвезда «ПСЖ» близок к двум невероятным рекордам.

У форварда будет возможность забить свой 800-й гол в карьере, когда Аргентина сыграет дома с Панамой на этой неделе. У Месси сейчас 799 голов на счету, и ему нужно забить только один раз, чтобы зафиксировать новое невероятное достижение.

Кроме того, у аргентинца есть шанс забить 100-й гол за свою страну. Для этого ему нужно будет забить дважды - пока у Лео 98 голов за Аргентину.

Месси впервые выйдет на поле в национальных цветах после победы на чемпионате мира в Катаре. Говоря о шансах на участие в следующем чемпионате мира Лео признался:

«Не знаю, я всегда говорил, что из-за возраста мне кажется, что это очень сложно. Я люблю играть в футбол. Я люблю то, чем занимаюсь, и пока я здоров, пока я в хорошей физической форме и продолжаю получать удовольствие, я буду играть».