Речь о главном телохранителе Лео.

«ПСЖ» вылетел из нынешнего розыгрыша ЛЧ, и все тут же накинулись с критикой на Месси, обвиняя аргентинца в слабой игре по сравнению с ЧМ.

Но есть и другая версия: с Лео игроки «Баварии» играли предельно жестко, а вот защитить Месси от такого давления в «ПСЖ» оказалось некому. В отличие от сборной Аргентины, где эту функцию исполнял Родриго Де Поль.

Если Лео все-таки остается в Париже, боссам клуба явно пора найти номер телефона президента «Атлетико» - нынешнего клуба Родриго.