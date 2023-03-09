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«Во время матча «Бавария» - «ПСЖ» где-то плакал один Де Поль»: фанаты Месси знают, чего не хватило парижанам в ЛЧ

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Речь о главном телохранителе Лео.

«ПСЖ» вылетел из нынешнего розыгрыша ЛЧ, и все тут же накинулись с критикой на Месси, обвиняя аргентинца в слабой игре по сравнению с ЧМ.

Но есть и другая версия: с Лео игроки «Баварии» играли предельно жестко, а вот защитить Месси от такого давления в «ПСЖ» оказалось некому. В отличие от сборной Аргентины, где эту функцию исполнял Родриго Де Поль.

Если Лео все-таки остается в Париже, боссам клуба явно пора найти номер телефона президента «Атлетико» - нынешнего клуба Родриго.   

1 комментарий

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уличный иуда
🤣🤣🤣🤣
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