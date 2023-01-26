🎥 Кампуш загадочно прогуливался по полю во время тренировки «ПСЖ». Фанаты гадают, о чем размышлял спортивный директор

Твиттер-аккаунт Canal Supporters опубликовал любопытный ролик с тренировки «ПСЖ».

Пока игроки проводили стандартную тренировку, Луиш Кампуш загадочно прогуливался вдоль поля. Медиа отмечает, что спортивный директор клуба сделал всего сто шагов.

Болельщики решили проявить свою фантазию и принялись строить теории о предмете размышления Кампуша.

Своими предположениями фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Тут мы наглядно видим, как Кампуш из акулы трансферного рынка превратился в ловца покемонов. Невиданная эволюция всего за шесть месяцев».

💭 «Кажется, он задолжал шейхам денег и обдумывает план побега из Парижа».

💭 «А если Кампуш сделает не сто, а двести шагов, он найдет способ подписать Зиеша и Шкриньяра?»

💭 «Одинокий волк. Его никто не понимает, как и всех гениев».

💭 «Мне знакома эта походка. Так ходит человек, который вот-вот потратит кучу денег на ненужных игроков».

💭 «Он мнит себя Гамлетом. Малком или Шкриньяр, вот в чем вопрос».

💭 «Зачем вы издеваетесь? Дедуля потерялся и не может найти дорогу домой! Скачайте ему карты на смартфон».

💭 «Ставлю 100 тысяч евро на то, что Кампуш разговаривает по телефону через наушники».

💭 «Он пытается незаметно убраться из клуба, чтобы избежать обвинений в провальных трансферах».

О чем думал Кампуш, так таинственно прогуливаясь по полю? Пишите ваши версии в комментариях.